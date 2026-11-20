Você aperta o botão e o vaso sanitário apresenta uma descarga sem força que demora a levar a sujeira, mesmo sem nenhum sinal de entupimento no cano? O culpado costuma ser a calcificação extrema nos minúsculos furos escondidos debaixo da borda da bacia. Raspar esses jatos com um arame rígido e um pequeno espelho devolve a pressão original em poucos minutos.
Por que a calcificação nos jatos enfraquece o escoamento?
A água encanada carrega minerais dissolvidos como cálcio e magnésio, característica conhecida como água dura. Ao longo dos anos, esses sedimentos se depositam nas paredes internas da louça e endurecem até formar uma crosta de calcário, rocha mineral esbranquiçada que estreita a passagem do líquido.
Para que o vaso funcione direito, a água precisa descer com velocidade uniforme por todos os furinhos sob o anel superior, criando o efeito sifão que suga os dejetos. Quando esses canais ficam obstruídos por pedra mineral, o fluxo perde velocidade e a água apenas escorre devagar sem empurrar nada.
Quais sinais mostram que o problema está nos furos da borda?
Antes de chamar um encanador ou trocar o mecanismo interno da caixa acoplada, observar o comportamento da água revela rapidamente se os jatos estão entupidos.
Os três indícios mais claros dessa obstrução mineral são:
Como raspar os furos calcificados usando arame e espelho?
Como os jatos ficam virados para baixo em um ângulo invisível, o pequeno espelho de mão permite enxergar exatamente onde a crosta fechou a louça.
O passo a passo seguro para desobstruir cada canal inclui:
- Vista luvas de borracha grossas e posicione um espelho pequeno inclinado dentro da bacia para refletir a parte inferior da borda.
- Pegue um pedaço de arame rígido, como um cabide metálico desdobrado, e dobre levemente a ponta em ângulo reto.
- Insira a ponta do arame em cada furinho calcificado, fazendo movimentos suaves de vaivém e giro para quebrar a crosta endurecida.
- Evite aplicar força bruta contra o esmalte branco para não riscar nem lascar a porcelana ao redor das aberturas.
- Acione a descarga ao final do processo para expulsar todos os pedaços de calcário soltos e verificar o retorno da pressão.
Por que o desentupidor de borracha não resolve esse tipo de falha?
O desentupidor tradicional atua apenas na curva inferior do sifão, empurrando obstruções sólidas na saída do esgoto. Ele não consegue alcançar nem limpar os canais superiores por onde a água limpa entra na bacia sanitária.
O desempenho hidráulico adequado das louças segue parâmetros técnicos previstos em normas técnicas de instalações sanitárias, que dependem da vazão livre nos pontos de saída. Usar ácidos pesados como o muriático para tentar derreter a pedra também é um erro grave, pois corrói as borrachas de vedação e destrói o brilho protetor da cerâmica.
Como comparar os métodos de desobstrução dos jatos da bacia?
Escolher a técnica correta devolve a força do escoamento sem danificar o acabamento vitrificado nem comprometer a tubulação do banheiro.
A tabela abaixo compara as abordagens mais usadas na manutenção doméstica:
|Método aplicado
|Efeito nos jatos da borda
|Avaliação
|Arame rígido e espelho Raspagem mecânica direta
|Quebra a pedra de calcário na hora e restaura a vazão total.
|Recomendado
|Vinagre no tubo ladrão Dissolução ácida leve
|Ajuda a amolecer crostas leves, mas demora em bloqueios severos.
|Atenção
|Desentupidor de borracha Pressão no sifão inferior
|Não alcança os furos da borda superior nem remove minerais.
|Ineficaz
|Ácido muriático puro Corrosivo químico forte
|Ataca o esmalte da louça, resseca vedações e libera vapores tóxicos.
|Perigoso
Como evitar que os furinhos voltem a entupir com calcário?
Uma manutenção preventiva simples a cada seis meses impede que os minerais endureçam novamente dentro da cerâmica. Despejar duas xícaras de vinagre branco de álcool pelo tubo ladrão da caixa acoplada à noite permite que o líquido ácido limpe os canais internos enquanto o banheiro não está em uso.
Com os jatos desobstruídos, o vaso recupera a força original de escoamento em um único acionamento. Esse cuidado simples economiza água na conta mensal e evita gastos desnecessários com a troca completa da louça sanitária.