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VIRADA 2026 Na Mega da Virada, o prêmio não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, a premiação segue para a faixa seguinte. 1 Sem ganhador da sena: o prêmio principal é destinado aos acertadores da quina.

2 Sem ganhador da quina: a premiação passa para os acertadores da quadra.

3 Prêmio estimado: R$ 1 bilhão no concurso 3100, previsto para janeiro de 2027.

A distribuição segue uma sequência definida pelo regulamento:

Se houver apostas com seis acertos, os ganhadores dividem a faixa principal;

Se ninguém acertar a sena, o prêmio principal é destinado aos apostadores que acertarem cinco números;

Se também não houver ganhadores na quina, o valor passa para as apostas com quatro acertos.

Essa regra impede que o prêmio da Mega da Virada seja transferido para o concurso especial do ano seguinte.

Como o prêmio da Mega da Virada é dividido?

O material de apuração informa a seguinte distribuição para o concurso especial:

90%: faixa principal, destinada aos acertadores das seis dezenas;

faixa principal, destinada aos acertadores das seis dezenas; 5%: faixa da quina;

faixa da quina; 5%: faixa da quadra.

Essa divisão é apresentada como o formato vigente desde 2025. Os percentuais devem ser conferidos no regulamento oficial do concurso antes da publicação.

Na prática, se não houver ganhador da sena, a parcela destinada à faixa principal é redistribuída conforme a ordem de premiação. Assim, os acertadores da quina podem receber uma quantia muito superior à normalmente paga nessa faixa.

Quais são as chances de ganhar na Mega-Sena?

O material de apuração apresenta as seguintes probabilidades para uma aposta simples:

Sena: uma chance em 50.063.860;

Quina: uma chance em 154.518;

Quadra: uma chance em 2.332.

Essas probabilidades devem ser conferidas na tabela oficial da Caixa antes da publicação.

O que aconteceu na Mega da Virada de 2025?

Na edição de 2025, correspondente ao concurso 2955, seis apostas acertaram as seis dezenas e dividiram R$ 1.091.357.286,52.

O valor representou aproximadamente R$ 181,9 milhões para cada aposta vencedora, considerando a divisão simples do prêmio total informado. A estimativa inicial era de R$ 850 milhões.

Como funciona a regra na Mega da Virada 2026?

A edição de 2026 corresponde ao concurso 3100 e tem prêmio estimado em R$ 1 bilhão. O sorteio está previsto para 1º de janeiro de 2027, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A aposta simples custa R$ 6,00 e permite escolher seis dezenas. O jogo pode ser registrado em uma casa lotérica ou pelos canais digitais da Caixa, como o portal Loterias Online.

O regulamento e as informações oficiais podem ser consultados no site das Loterias Caixa.

Como receber o prêmio?

O ganhador tem até 90 dias após o sorteio para solicitar o resgate. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras vigentes.

Valores superiores devem ser recebidos em uma agência, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação.

Fonte: informações sobre divisão do prêmio e regras de premiação devem ser conferidas no regulamento oficial da Caixa antes da publicação.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.