Você está passando a camisa branca e, de repente, aparecem respingos de água marrom no tecido. O vapor sai fraco, e o ferro parece entupido. O ferro a vapor calcificado está com os canais internos obstruídos por resíduos minerais. Esses resíduos bloqueiam a passagem do vapor e ainda são expelidos junto com a água, manchando as roupas.
Por que o ferro a vapor calcifica?
A água da torneira contém minerais dissolvidos, principalmente cálcio e magnésio. Quando essa água é aquecida dentro do ferro, os minerais se separam e formam o calcário, uma crosta branca e dura. Com o tempo, essa crosta se acumula no reservatório, nos canais internos e nos furos da base.
O calor acelera o processo. Cada ciclo de aquecimento e resfriamento deposita mais minerais nas paredes do reservatório. Em regiões onde a água é classificada como dura, o acúmulo é ainda mais rápido. A Philips recomenda o uso de água destilada ou desmineralizada no reservatório justamente para evitar o calcário.
O que acontece quando o calcário bloqueia o ferro?
O calcário reduz a passagem do vapor e força o sistema de aquecimento. Quando o ferro é acionado, partículas da crosta se desprendem e saem pelos furos da base junto com o vapor. Essas partículas são expelidas como água marrom ou pontos amarelados, que mancham as roupas.
Os três estágios do problema são:
Quais sinais mostram que o ferro está calcificado?
O problema avisa antes de manchar as roupas. Os sinais aparecem no comportamento do vapor e no aspecto da base. Reconhecê-los cedo evita a troca do aparelho.
Os principais indícios de calcificação são:
- Partículas brancas ou marrons saindo pelos furos da base.
- Vapor fraco, irregular ou com ruído de chiado.
- Crosta esbranquiçada na base do ferro.
- Manchas amareladas em roupas brancas após a passagem.
- Necessidade de passar várias vezes sobre o mesmo ponto.
Como limpar o ferro a vapor calcificado?
A limpeza depende do modelo. Muitos ferros modernos têm função autolimpeza, que deve ser acionada regularmente. Se o seu modelo não tem essa função, a mistura de vinagre branco com água é a técnica caseira mais eficaz.
Prepare uma solução com uma parte de vinagre para uma parte de água. Coloque no reservatório até a metade, ligue o ferro e deixe aquecer em pé por alguns minutos. Pressione o botão de vapor sobre uma pia ou bacia. O vapor vai arrastar os resíduos dissolvidos. Repita até a água sair limpa. Esvazie o restante, encha com água limpa e enxágue o sistema.
Como evitar que o calcário volte?
A prevenção começa pela água. A tabela abaixo resume as práticas:
|Prática
|Efeito
|Recomendação
|Usar água destilada Sem minerais
|Evita o calcário
|Melhor prevenção
|Função autolimpeza Acionar a cada 2 semanas
|Remove resíduos leves
|Manutenção simples
|Água da torneira Rica em minerais
|Acelera a calcificação
|Evitar no reservatório
Quando o ferro não tem mais recuperação?
Se após a limpeza o vapor continuar fraco ou as manchas persistirem, o calcário pode ter danificado permanentemente os canais internos. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Calcário leve Vapor irregular
|Partículas ocasionais
|Limpeza com vinagre resolve
|Crosta moderada Vapor fraco e chiado
|Manchas frequentes
|Repetir a limpeza e usar autolimpeza
|Obstrução avançada Vapor quase nulo
|Base entupida e crosta espessa
|Assistência técnica ou troca
Por que a limpeza periódica é indispensável?
O ferro a vapor depende de canais limpos para gerar e distribuir o vapor. O calcário que se forma dentro do reservatório é o mesmo que endurece a água da torneira.
A manutenção preventiva inclui usar água destilada, acionar a autolimpeza a cada duas semanas e fazer a limpeza com vinagre uma vez por mês. Um ferro limpo gera vapor forte, não mancha as roupas e dura muito mais. A limpeza é simples e evita a troca de um aparelho que ainda tem muito tempo de vida útil.