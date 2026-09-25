Imóveis de luxo no Rio enfrentam mercado mais seletivo

O mercado de imóveis de alto padrão no Rio de Janeiro enfrenta um ambiente de maior seletividade, especialmente em regiões consolidadas da Zona Sul e da Barra da Tijuca. O custo elevado do crédito, o aumento dos distratos e a necessidade de gestão do estoque pelas incorporadoras estão entre os fatores que podem prolongar o ciclo de venda de propriedades de maior valor.

Enquanto o segmento econômico continua sustentando boa parte do volume de vendas do mercado imobiliário brasileiro, o alto padrão apresenta uma dinâmica distinta. Coberturas com vista para o mar em Copacabana, apartamentos na Vieira Souto, casas no Jardim Pernambuco e imóveis de elevado padrão no Joá e na Barra dependem menos do financiamento tradicional, mas encontram compradores mais criteriosos em relação a preço, localização, liquidez e qualidade do ativo.

Crédito e distratos pressionam o mercado

A seletividade ocorre em um momento em que o mercado imobiliário brasileiro apresenta sinais distintos. No primeiro semestre de 2026, as vendas de imóveis novos cresceram 5,4%, para 226,5 mil unidades, segundo levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e da Brain Inteligência Estratégica. Ao mesmo tempo, os imóveis de médio e alto padrão perderam participação no mercado no período.

Os distratos também chamam atenção. No primeiro semestre de 2026, dez incorporadoras de capital aberto registraram R$ 2,167 bilhões em contratos desfeitos, alta de 27,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. As unidades envolvidas podem retornar ao estoque das empresas. O dado, porém, não representa o conjunto do mercado imobiliário brasileiro e deve ser analisado considerando o perfil das companhias e as características de cada operação.

O custo elevado do crédito é outro componente relevante. Com a taxa Selic em patamar elevado, o financiamento permanece mais caro e pode reduzir a capacidade de aquisição de parte dos compradores. O impacto tende a ser diferente no segmento de luxo, onde há maior participação de compradores com recursos próprios, mas o ambiente de juros influencia a percepção de preço e o custo de oportunidade do capital. Para as incorporadoras, a administração do estoque também se tornou estratégica. Unidades prontas ou ainda em comercialização representam capital imobilizado e podem prolongar o ciclo de vendas, especialmente quando o comprador passa a ter mais alternativas disponíveis.

Comprador mais criterioso muda a negociação

Nesse ambiente, a negociação ganha importância. Para Paulo Fernandes, corretor especializado no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, o comportamento do comprador de alto padrão mudou.

“Ao mesmo tempo em que existe capacidade financeira, existe também uma análise muito maior antes da decisão. O comprador compara localização, qualidade construtiva, vista, liquidez e, principalmente, se o preço pedido está de acordo com o que aquele ativo efetivamente entrega”, afirma.

A mudança não significa necessariamente uma retração generalizada do mercado de luxo carioca. Aponta, antes, para uma alteração no poder de negociação. Com juros elevados e maior disponibilidade de imóveis, compradores com capacidade financeira podem comparar mais alternativas, enquanto proprietários e incorporadoras precisam justificar com maior precisão o preço pedido.

No segmento de alto padrão, a capacidade de negociação pode variar significativamente conforme as características de cada imóvel. Propriedades com localização privilegiada, atributos raros e menor disponibilidade de oferta tendem a apresentar uma dinâmica diferente daquela observada em imóveis com maior concorrência dentro da mesma faixa de preço.

Escassez ganha peso no alto padrão

A própria dinâmica dos lançamentos de alto padrão no Rio mostra a relevância da escassez. Em agosto, um empreendimento lançado na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, chegou ao mercado com apenas 11 unidades e VGV de R$ 380 milhões. O projeto é apresentado como uma oportunidade em uma região onde a disponibilidade de terrenos é limitada.

Em bairros consolidados, a possibilidade de novos empreendimentos pode ser limitada pela falta de terrenos, pelas características urbanísticas e pela própria estrutura imobiliária existente. Nesse contexto, a escassez passa a ser um dos componentes de formação de valor.

No alto padrão, atributos como localização, vista, privacidade, padrão construtivo e liquidez ganham peso ainda maior na decisão de compra. Um imóvel pode ter um valor elevado, mas isso não significa necessariamente que exista disposição do mercado para absorvê-lo naquele preço e naquele momento.

Para o proprietário, a diferença entre preço anunciado e valor percebido pelo comprador pode determinar o tempo necessário para concluir a transação. Para a incorporadora, a questão envolve também velocidade de vendas, composição do estoque e capacidade de preservar margens.

“O mercado de alto padrão continua tendo demanda, mas não é mais suficiente apresentar apenas um imóvel caro. É preciso existir uma combinação clara entre localização, características do ativo, exclusividade e preço. Quanto maior o valor da propriedade, mais criteriosa tende a ser a análise”, afirma Fernandes.

O cenário, portanto, é menos de retração uniforme e mais de seleção. Em um mercado no qual o comprador dispõe de mais informações e alternativas, preço, valor e percepção de oportunidade passam a ter papel central para transformar um imóvel anunciado em uma transação efetivamente concluída.