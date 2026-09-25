Axis reconhece parceiros da América Latina em experiência exclusiva em Chicago

A Axis Communications realiza nesta semana mais uma edição do Axis Americas Experience, iniciativa anual criada para reconhecer e celebrar os parceiros de negócios que se destacaram por seus resultados e contribuição para o crescimento da companhia na América Latina.

Neste ano, Chicago foi escolhida como destino da experiência, que reúne 13 participantes de Brasil, Argentina, Peru e México. O grupo é formado principalmente por CEOs, diretores e proprietários das empresas reconhecidas, reforçando o caráter estratégico e executivo do encontro. Participam desta edição representantes de Grupo Altavista, Tecimac, Tactical IT, Allied Universal G4S Brazil, Convergint Brazil e Conectia Wireless, companhias reconhecidas por seu desempenho e resultados de vendas em 2024.

O Axis Americas Experience dá continuidade ao reconhecimento realizado durante o Partners Summit e transforma a premiação em uma oportunidade de fortalecer o relacionamento entre a Axis e seus principais parceiros. Mais do que uma viagem de incentivo, a iniciativa busca proporcionar uma experiência de proximidade, troca de conhecimento e celebração dos resultados construídos em conjunto.

“Na Axis, entendemos que nossos parceiros têm um papel fundamental no desenvolvimento do mercado e na forma como nossas tecnologias chegam aos clientes. O Axis Americas Experience é uma oportunidade de reconhecer os resultados alcançados, mas também de estreitar ainda mais essas relações, compartilhar conhecimento e continuar construindo novas oportunidades em conjunto”, afirma Luis Ceciliato, gerente nacional de vendas para o Brasil de Axis Communications.

Tecnologia e relacionamento no centro da experiência

Um dos destaques da programação é a visita a um Axis Experience Center, onde os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto as soluções e tecnologias da companhia, interagir com especialistas e aprofundar o conhecimento sobre as possibilidades oferecidas pelo portfólio da Axis.

Os Axis Experience Centers foram concebidos como espaços de demonstração e colaboração, permitindo que parceiros e clientes tenham contato direto com tecnologias e soluções aplicadas a diferentes necessidades e cenários. A visita durante o Axis Americas Experience também proporciona aos executivos uma maior aproximação com a equipe e a estrutura da companhia.

“Queremos que nossos parceiros conheçam não apenas nossas soluções, mas também as pessoas, a visão e a inovação que estão por trás delas. Criar esse espaço de proximidade é essencial para fortalecer nossa atuação conjunta e desenvolver relações de longo prazo”, acrescenta Ceciliato.

Chicago como cenário para celebrar conquistas

Além da agenda de relacionamento e tecnologia, os convidados participam de experiências em alguns dos pontos mais emblemáticos de Chicago. A programação inclui visitas ao Cloud Gate, conhecido mundialmente como “The Bean”, ao Starbucks Reserve Roastery e ao 360 Chicago & Cloud Bar, proporcionando aos participantes a oportunidade de conhecer diferentes perspectivas de uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos.

A escolha das atividades acompanha a proposta do Axis Americas Experience de oferecer uma programação diferenciada e adequada ao perfil executivo dos participantes, combinando momentos de celebração e relacionamento com experiências marcantes na cidade.

Com a iniciativa, a Axis reforça a importância de seu ecossistema de parceiros para sua estratégia na América Latina e seu compromisso em construir relações comerciais duradouras. Ao reconhecer as empresas que alcançaram resultados de destaque, a companhia também busca incentivar o desenvolvimento contínuo de seus parceiros e ampliar a colaboração em torno de novas tecnologias e oportunidades de negócio.