Você fez a enxertia, acompanhou a brotação e comemorou o pegamento. Meses depois, a planta começa a definhar sem motivo aparente. A fita de enxerto ficou esquecida no galho. Ela não se decompõe e, conforme o tronco engrossa, a fita aperta o caule como um cinto. O fluxo de seiva fica bloqueado, e a planta morre aos poucos.

Por que a fita de enxerto precisa ser removida?

A fita de enxertia tem a função de manter o enxerto firmemente unido ao porta-enxerto até que a união se consolide. Ela também impede a entrada de água e protege a região contra o ressecamento. Assim que a cicatrização acontece, a fita perde a utilidade e se torna um problema.

O caule da planta cresce em diâmetro a cada ano. A fita, que não se expande no mesmo ritmo, passa a exercer pressão sobre o tecido. Esse aperto contínuo comprime os vasos do floema, os canais que transportam a seiva elaborada das folhas para o resto da planta. O resultado é o estrangulamento.

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O que acontece quando a fita aperta o caule?

O bloqueio do floema impede que os açúcares produzidos pela fotossíntese cheguem às raízes. Sem alimento, o sistema radicular enfraquece e para de absorver água e nutrientes. A parte aérea da planta também sofre, porque a seiva bruta não circula adequadamente.

Os três estágios do estrangulamento são:

Quais sinais mostram que a fita está estrangulando?

O problema é fácil de identificar quando você olha para o ponto da enxertia. A fita estará visivelmente apertada contra o caule, formando um sulco. A casca ao redor pode estar inchada acima da fita e fina abaixo dela.

Os principais indícios de estrangulamento são:

Sulco visível ao redor do caule, no ponto da enxertia.

Fita que parece “enterrada” na casca.

Caule mais grosso acima da fita do que abaixo dela.

Folhas amareladas ou murchas sem causa aparente.

Crescimento reduzido em comparação com outras plantas.

Qual é o tempo certo para remover a fita?

O prazo varia conforme o método de enxertia e a espécie. A regra geral é retirar a fita assim que a união estiver cicatrizada e a brotação estiver desenvolvida.

Os prazos recomendados pela pesquisa são:

Borbulhia: remoção da fita cerca de 30 dias após a enxertia.

após a enxertia. Garfagem: remoção entre 90 e 120 dias após a enxertia.

após a enxertia. Regra prática: retire a fita quando perceber que ela começa a estrangular a brotação.

Fitas elásticas: podem ser cortadas ou removidas quando a união estiver firme.

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Quando a fita já está incorporada ao caule, o que fazer?

Se a fita já está apertada e o caule cresceu ao redor dela, não tente arrancar de uma vez. Isso pode ferir gravemente a casca e abrir caminho para doenças. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Fita começando a apertar Sulco leve no caule Crescimento ainda normal Cortar e remover a fita Fita incorporada Casca crescendo ao redor Sulco profundo visível Fazer corte longitudinal e afrouxar Estrangulamento grave Planta definhando Folhas amarelas e queda Remover com cuidado e tratar o ferimento

Como evitar o esquecimento da fita de enxerto?

A enxertia exige acompanhamento. Anote a data da operação e o prazo de remoção da fita. Uma fita esquecida pode condenar uma planta que levou meses para pegar.

O floema é o tecido que a fita comprime. Quando ele é bloqueado, a planta inteira sofre. A remoção no tempo certo é um dos cuidados mais simples e mais importantes da enxertia. Uma fita a menos no galho é uma planta a mais crescendo saudável.