Resultado uai Saíram as dezenas da Timemania 2445 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [A CONFIRMAR] · Time do Coração: [A CONFIRMAR]

2 Sorteio realizado às 20h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

A Timemania 2445 sorteia R$ 15,6 milhões nesta terça-feira (22 de setembro), às 21h. O prêmio segue acumulado desde o concurso 2444, no domingo. Escolha O resultado da Timemania 2445 saiu nesta terça-feira (22 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal.

Números sorteados

57 – 76 – 40 – 62 – 18 – 46 – 07

Time do Coração: 79 – Volta Redonda/RJ

Resultado da Timemania — números sorteados no concurso 2445 hoje

Sorteio realizado em 22/09/2026, terça-feira, às 20h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Timemania acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 15.600.000,00.

Teve ganhador na Timemania hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 7 acertos A confirmar A confirmar 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar 3 acertos A confirmar A confirmar Time do Coração A confirmar A confirmar

Como jogar na Timemania

Você escolhe 10 números entre 80 disponíveis e um Time do Coração. Ganha quem acerta de 3 a 7 dezenas, além de quem acerta só o Time do Coração.

Aposta mínima: R$ 3,50 (10 números + 1 time)

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade, CPF e recibo original.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio.

Últimos resultados confirmados

Concurso Data Situação 2444 20/09 Acumulou (Time: São Bernardo/SP) 2443 17/09 Acumulou (Time: Corinthians/SP)

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Timemania 2445?

O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 15,6 milhões.

Quando foi o sorteio da Timemania 2445?

Nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado?

A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.

Qual é o próximo sorteio da Timemania?

O próximo concurso é o 2446, na quinta-feira, 24 de setembro de 2026.

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Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.