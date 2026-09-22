Resultado
Saíram as dezenas da Timemania 2445 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [A CONFIRMAR] · Time do Coração: [A CONFIRMAR]
- 2 Sorteio realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
A Timemania 2445 sorteia R$ 15,6 milhões nesta terça-feira (22 de setembro), às 21h. O prêmio segue acumulado desde o concurso 2444, no domingo. Escolha O resultado da Timemania 2445 saiu nesta terça-feira (22 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal.
Números sorteados
57 – 76 – 40 – 62 – 18 – 46 – 07
Time do Coração: 79 – Volta Redonda/RJ
Sorteio realizado em 22/09/2026, terça-feira, às 20h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal
A Timemania acumulou?
A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 15.600.000,00.
Teve ganhador na Timemania hoje?
Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.
|Acertos
|Número de apostas
|Prêmio por aposta
|7 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|6 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|5 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|4 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|3 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|Time do Coração
|A confirmar
|A confirmar
Como jogar na Timemania
Você escolhe 10 números entre 80 disponíveis e um Time do Coração. Ganha quem acerta de 3 a 7 dezenas, além de quem acerta só o Time do Coração.
Aposta mínima: R$ 3,50 (10 números + 1 time)
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade, CPF e recibo original.
Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio.
Últimos resultados confirmados
|Concurso
|Data
|Situação
|2444
|20/09
|Acumulou (Time: São Bernardo/SP)
|2443
|17/09
|Acumulou (Time: Corinthians/SP)
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Timemania 2445?
O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 15,6 milhões.
Quando foi o sorteio da Timemania 2445?
Nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Quando o rateio oficial é divulgado?
A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.
Qual é o próximo sorteio da Timemania?
O próximo concurso é o 2446, na quinta-feira, 24 de setembro de 2026.
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Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.