Resultado uai Saíram as dezenas do Dia de Sorte 1304 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [25 – 22 – 07 – 30 – 27 – 26 – 05] · Mês da Sorte: [Setembro]

2 Sorteio realizado às 20h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado do Dia de Sorte 1304 saiu nesta terça-feira (22 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal.Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

25 – 22 – 07 – 30 – 27 – 26 – 05

Mês da Sorte: Setembro

Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1304 hoje

Sorteio realizado em 22/09/2026, terça-feira, às 20h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

O Dia de Sorte acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 850.000,00.

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 7 acertos A confirmar A confirmar 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar Mês da Sorte A confirmar A confirmar

Como jogar no Dia de Sorte

Você escolhe 7 números entre 31 disponíveis e pode marcar um Mês da Sorte. Ganha quem acerta de 4 a 7 dezenas, além de quem acerta só o Mês da Sorte.

Aposta mínima: R$ 2,50

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade, CPF e recibo original.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio.

Últimos resultados confirmados

Concurso Data Situação 1303 21/09 Acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1304?

O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 850 mil.

Quando foi o sorteio do Dia de Sorte 1304?

Nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado?

A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.

Qual é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

O próximo concurso é o 1305, na quinta-feira, 24 de setembro de 2026.

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Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.