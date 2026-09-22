Resultado
Saíram as dezenas do Dia de Sorte 1304 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [25 – 22 – 07 – 30 – 27 – 26 – 05] · Mês da Sorte: [Setembro]
- 2 Sorteio realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
O resultado do Dia de Sorte 1304 saiu nesta terça-feira (22 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal.Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.
Números sorteados
25 – 22 – 07 – 30 – 27 – 26 – 05
Mês da Sorte: Setembro
Sorteio realizado em 22/09/2026, terça-feira, às 20h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal
O Dia de Sorte acumulou?
A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 850.000,00.
Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?
Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.
|Acertos
|Número de apostas
|Prêmio por aposta
|7 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|6 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|5 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|4 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|Mês da Sorte
|A confirmar
|A confirmar
Como jogar no Dia de Sorte
Você escolhe 7 números entre 31 disponíveis e pode marcar um Mês da Sorte. Ganha quem acerta de 4 a 7 dezenas, além de quem acerta só o Mês da Sorte.
Aposta mínima: R$ 2,50
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade, CPF e recibo original.
Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio.
Últimos resultados confirmados
|Concurso
|Data
|Situação
|1303
|21/09
|Acumulou
O que você precisa saber
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1304?
O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 850 mil.
Quando foi o sorteio do Dia de Sorte 1304?
Nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Quando o rateio oficial é divulgado?
A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.
Qual é o próximo sorteio do Dia de Sorte?
O próximo concurso é o 1305, na quinta-feira, 24 de setembro de 2026.
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Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.