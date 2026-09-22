Resultado
Saíram as dezenas da Mega-Sena 3061 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [47 – 28 – 24 – 55 – 25 – 37 ]
- 2 Sorteio realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
O resultado da Mega-Sena 3061 saiu nesta terça-feira (22 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.
Números sorteados
47 – 28 – 24 – 55 – 25 – 37
Sorteio realizado em 22/09/2026, terça-feira, às 20h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal
A Mega-Sena acumulou?
A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 32.000.000,00.
Teve ganhador na Mega-Sena hoje?
Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.
|Acertos
|Número de apostas
|Prêmio por aposta
|6 acertos (sena)
|A confirmar
|A confirmar
|5 acertos (quina)
|A confirmar
|A confirmar
|4 acertos (quadra)
|A confirmar
|A confirmar
Como jogar na Mega-Sena
Você marca de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis no volante. Ganha quem acerta 4 (quadra), 5 (quina) ou 6 (sena) dezenas.
|Números escolhidos
|Valor da aposta
|Chance de ganhar (1 em…)
|6
|R$ 6,00
|50.063.860
|7
|R$ 42,00
|7.151.980
|8
|R$ 168,00
|1.787.995
|9
|R$ 504,00
|596.665
|10
|R$ 1.260,00
|238.666
Aposta mínima: R$ 6,00
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade, CPF e recibo original.
Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio.
Últimos resultados confirmados
|Concurso
|Data
|Situação
|3060
|20/09
|Acumulou
|3059
|17/09
|Teve ganhador
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3061?
O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 32 milhões.
Quando foi o sorteio da Mega-Sena 3061?
Nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Quando o rateio oficial é divulgado?
A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.
Qual é o próximo sorteio da Mega-Sena?
O próximo concurso é o 3062, na quinta-feira, 24 de setembro de 2026.
Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.