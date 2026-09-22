Resultado uai Saíram as dezenas da Mega-Sena 3061 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [47 – 28 – 24 – 55 – 25 – 37 ]

2 Sorteio realizado às 20h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Mega-Sena 3061 saiu nesta terça-feira (22 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

47 – 28 – 24 – 55 – 25 – 37

Resultado da Mega-Sena — números sorteados no concurso 3061 hoje

Sorteio realizado em 22/09/2026, terça-feira, às 20h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Mega-Sena acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 32.000.000,00.

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 6 acertos (sena) A confirmar A confirmar 5 acertos (quina) A confirmar A confirmar 4 acertos (quadra) A confirmar A confirmar

Como jogar na Mega-Sena

Você marca de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis no volante. Ganha quem acerta 4 (quadra), 5 (quina) ou 6 (sena) dezenas.

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 6 R$ 6,00 50.063.860 7 R$ 42,00 7.151.980 8 R$ 168,00 1.787.995 9 R$ 504,00 596.665 10 R$ 1.260,00 238.666

Aposta mínima: R$ 6,00

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade, CPF e recibo original.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio.

Últimos resultados confirmados

Concurso Data Situação 3060 20/09 Acumulou 3059 17/09 Teve ganhador

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3061?

O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 32 milhões.

Quando foi o sorteio da Mega-Sena 3061?

Nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado?

A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.

Qual é o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo concurso é o 3062, na quinta-feira, 24 de setembro de 2026.

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Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.