Resultado uai Saíram as dezenas da Quina 7124 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [22 – 35 – 23 – 54 – 62 ]

2 Sorteio realizado às 20h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Quina 7124 saiu nesta terça-feira (22 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal.Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

22 – 35 – 23 – 54 – 62

Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7124 hoje

Sorteio realizado em 22/09/2026, terça-feira, às 20h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Quina acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 2.000.000,00.

Teve ganhador na Quina hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar 3 acertos A confirmar A confirmar 2 acertos A confirmar A confirmar

Como jogar na Quina

Você marca de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Ganha quem acerta 2, 3, 4 ou 5 dezenas.

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 18,00 3.339.446 7 R$ 63,00 819.192

Aposta mínima: R$ 3,00

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade, CPF e recibo original.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio.

Últimos resultados confirmados

Concurso Data Situação 7123 21/09 Acumulou 7121 18/09 Teve ganhador

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7124?

O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 2 milhões.

Quando foi o sorteio da Quina 7124?

Nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado?

A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.

Qual é o próximo sorteio da Quina?

O próximo concurso é o 7125, na quarta-feira, 23 de setembro de 2026.

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Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.