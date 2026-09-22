Resultado uai Saíram as dezenas da Lotofácil 3786 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [06 – 03 – 13 – 12 – 24 – 16 – 08 – 21 – 09 – 23 – 07 – 01 – 25 – 14 – 18 ]

2 Sorteio realizado às 20h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Lotofácil 3786 saiu nesta terça-feira (22 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal.Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

06 – 03 – 13 – 12 – 24 – 16 – 08 – 21 – 09 – 23 – 07 – 01 – 25 – 14 – 18

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3786 hoje

Sorteio realizado em 22/09/2026, terça-feira, às 20h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Lotofácil acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 2.000.000,00.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 15 acertos A confirmar A confirmar 14 acertos A confirmar A confirmar 13 acertos A confirmar A confirmar 12 acertos A confirmar A confirmar 11 acertos A confirmar A confirmar

Como jogar na Lotofácil

Você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Ganha quem acerta de 11 a 15 dezenas.

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 24,50 610.042 17 R$ 102,90 147.098 18 R$ 343,00 45.694 19 R$ 969,69 16.671 20 R$ 2.445,00 6.939

Aposta mínima: R$ 3,50

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade, CPF e recibo original.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio.

Últimos resultados confirmados

Concurso Data Situação 3785 21/09 Teve ganhador 3783 18/09 Acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3786?

O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 2 milhões.

Quando foi o sorteio da Lotofácil 3786?

Nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado?

A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.

Quantos acertos garantem algum prêmio na Lotofácil?

A partir de 11 acertos já há premiação.

Qual é o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso é o 3787, na quarta-feira, 23 de setembro de 2026.

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Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.