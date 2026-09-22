Resultado
Saíram as dezenas da Lotofácil 3786 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [06 – 03 – 13 – 12 – 24 – 16 – 08 – 21 – 09 – 23 – 07 – 01 – 25 – 14 – 18 ]
- 2 Sorteio realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
O resultado da Lotofácil 3786 saiu nesta terça-feira (22 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal.Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.
Números sorteados
06 – 03 – 13 – 12 – 24 – 16 – 08 – 21 – 09 – 23 – 07 – 01 – 25 – 14 – 18
Sorteio realizado em 22/09/2026, terça-feira, às 20h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal
A Lotofácil acumulou?
A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 2.000.000,00.
Teve ganhador na Lotofácil hoje?
Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.
|Acertos
|Número de apostas
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|14 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|13 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|12 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|11 acertos
|A confirmar
|A confirmar
Como jogar na Lotofácil
Você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Ganha quem acerta de 11 a 15 dezenas.
|Números escolhidos
|Valor da aposta
|Chance de ganhar (1 em…)
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 24,50
|610.042
|17
|R$ 102,90
|147.098
|18
|R$ 343,00
|45.694
|19
|R$ 969,69
|16.671
|20
|R$ 2.445,00
|6.939
Aposta mínima: R$ 3,50
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade, CPF e recibo original.
Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio.
Últimos resultados confirmados
|Concurso
|Data
|Situação
|3785
|21/09
|Teve ganhador
|3783
|18/09
|Acumulou
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Lotofácil 3786?
O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 2 milhões.
Quando foi o sorteio da Lotofácil 3786?
Nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Quando o rateio oficial é divulgado?
A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.
Quantos acertos garantem algum prêmio na Lotofácil?
A partir de 11 acertos já há premiação.
Qual é o próximo sorteio da Lotofácil?
O próximo concurso é o 3787, na quarta-feira, 23 de setembro de 2026.
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Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.