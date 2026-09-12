Às margens do lago Jinji, em Suzhou, o novo museu de arte contemporânea ocupa cerca de 60.000 m² e parece um nó prateado quando visto de cima. O projeto organiza 12 pavilhões sob uma cobertura contínua, criando um percurso que atravessa galerias, jardins, pontes e passagens subterrâneas em sequência.

Como esse novo museu transforma vários pavilhões em uma única forma?

O complexo fica em Suzhou, cidade conhecida por jardins históricos organizados como sequências de pátios, água e caminhos. Em vez de concentrar tudo em um bloco, o projeto espalha volumes baixos pelo terreno e os costura com uma cobertura contínua.

Essa solução faz o edifício mudar conforme o ponto de vista. No nível do chão, você percebe galerias e jardins separados; do alto, a cobertura prateada assume protagonismo e revela a ideia de uma fita que se dobra, cruza vazios e conecta as partes em uma composição única.

Museu de Suzhou une pavilhões sob cobertura em fita

Por que o projeto fala em 12 pavilhões sob a mesma cobertura?

O escritório responsável descreve o museu como uma vila de pavilhões ligada por galerias envidraçadas, porticados, pontes e túneis. A contagem de 12 pavilhões pertence à lógica arquitetônica do conjunto, que distribui usos diferentes ao longo de uma rota contínua.

Quatro volumes concentram a experiência principal de exposição, enquanto outros espaços recebem funções culturais e de apoio. O efeito pretendido é evitar um percurso rígido: a circulação permite seguir a rota principal ou abandonar esse eixo por caminhos menores, aproximando a visita da experiência de atravessar um jardim.

O que a cobertura em forma de fita faz além de chamar atenção?

Ela funciona como elemento de união, proteção e orientação. Ao acompanhar os diferentes volumes, a cobertura metálica contínua cria áreas cobertas entre partes do complexo e estabelece uma identidade comum, mesmo quando jardins, espelhos d’água e passagens abertas interrompem a massa construída.

O projeto combina quatro movimentos principais:

Conectar: a cobertura liga pavilhões que funcionam como volumes independentes.

a cobertura liga pavilhões que funcionam como volumes independentes. Guiar: o traçado acompanha o percurso entre exposições e áreas públicas.

o traçado acompanha o percurso entre exposições e áreas públicas. Abrir: jardins e água entram nos vazios entre os edifícios.

jardins e água entram nos vazios entre os edifícios. Revelar: a forma completa se torna mais legível quando observada do alto.

Museu de Suzhou une pavilhões sob cobertura em fita

Como o museu reinterpreta os jardins tradicionais de Suzhou?

A administração municipal de Suzhou descreve nove edifícios prateados conectados por um teto fluido e compara a visita a um passeio por jardim clássico. A referência aparece menos como decoração e mais como sequência espacial.

Em jardins tradicionais, a paisagem muda a cada curva, enquadramento e passagem. O museu leva essa lógica para um equipamento contemporâneo: arte, vegetação e água alternam protagonismo enquanto pontes e corredores mudam a direção do percurso, fazendo a arquitetura funcionar como parte da experiência expositiva.

Por que a vista aérea é tão importante para entender esse edifício?

No solo, a escala humana domina e os pavilhões parecem formar uma pequena vila cultural. De cima, porém, a cobertura mostra sua função de quinta fachada: ela costura os volumes, desenha curvas sobre o terreno e transforma a composição inteira em uma figura reconhecível junto ao lago.

Essa dupla leitura resume a proposta do novo museu. Perto, ele tenta oferecer caminhos, pausas e pátios; à distância, vira um gesto único. O resultado é um edifício que pode ser percebido como conjunto fragmentado durante a visita e como grande nó contínuo quando observado do céu.