Você limpa o filtro de fiapos da secadora depois de cada ciclo, mas as roupas continuam demorando mais para secar. O problema pode estar na tela do filtro da secadora. Resíduos de detergente e amaciante formam uma película sobre a malha, mesmo depois que os pelos e fibras visíveis são retirados. Esse acúmulo reduz a passagem de ar e compromete a eficiência do aparelho.

O que é a película de resíduos na tela do filtro da secadora?

A tela do filtro de fiapos é uma malha fina que retém as fibras liberadas pelas roupas durante a secagem. Com o tempo, além dos fiapos visíveis, ela acumula uma camada de resíduos de produtos de lavagem.

Detergentes e amaciantes contêm substâncias gordurosas que não se dissolvem completamente na água. Essas partículas passam pela lavadora, ficam impregnadas nos tecidos e, na secadora, se depositam sobre a malha do filtro, formando uma película translúcida que não é removida com a simples escovação dos fiapos.

Limpar apenas os fiapos visíveis esconde uma película invisível de resíduos que aumenta o tempo de secagem das roupas

Quais são os três principais problemas causados pela película na tela?

A película reduz a eficiência da secadora de forma silenciosa. Os sintomas aparecem aos poucos, e a maioria das pessoas demora a associá-los ao filtro.

Os três pilares do problema são:

Como saber se a tela do filtro está com película de resíduos?

A película é difícil de ver a olho nu, porque é translúcida e se confunde com a própria malha. Um teste simples ajuda a identificá-la: retire o filtro e passe-o sob água corrente. Se a água escorrer rapidamente pela tela, ela está limpa. Se formar gotas ou escorrer lentamente, há resíduo acumulado.

Outro teste é segurar o filtro contra a luz. A malha limpa permite ver a luz através das aberturas de forma uniforme. Se houver áreas opacas ou embaçadas, a película está presente.

Como limpar a tela do filtro da secadora corretamente?

A limpeza com água e sabão remove a película que a escovação a seco não elimina. O procedimento é simples e deve ser feito periodicamente.

Os passos para uma limpeza eficaz são:

Remova o filtro da secadora e retire os fiapos visíveis com a mão.

Lave a tela em água morna corrente, usando detergente neutro e uma escova de cerdas macias.

Esfregue delicadamente as duas faces da malha para soltar a película de resíduos.

Enxágue bem até que a água escorra livremente pelas aberturas.

Seque o filtro completamente antes de recolocá-lo, para evitar umidade dentro da secadora.

Repita o processo a cada um ou dois meses, dependendo da frequência de uso.

Limpar apenas os fiapos visíveis esconde uma película invisível de resíduos que aumenta o tempo de secagem das roupas

Por que o amaciante é o principal responsável pela película?

O amaciante contém compostos graxos que se fixam às fibras dos tecidos. Durante a secagem, parte desse resíduo é transferida para o ar e se deposita na tela do filtro. Ao longo dos ciclos, a camada se acumula e forma a película.

Usar amaciante em excesso ou em roupas que já passaram por muitas lavagens agrava o problema. Reduzir a quantidade do produto e lavar o filtro com mais frequência são medidas que ajudam a mantê-lo limpo.

Comparação entre os tipos de limpeza do filtro da secadora

Nem todo método remove a película de resíduos. A tabela abaixo mostra a eficácia de cada abordagem.

Método de limpeza O que remove Eficácia contra a película Escovação a seco Remoção manual de fiapos Apenas fibras visíveis Baixa, não remove resíduos Água morna com detergente neutro Lavagem com escova macia Fiapos e película de resíduos Alta Vinagre branco diluído De molho por 15 minutos Resíduos de amaciante e minerais Alta, complementar à lavagem Substituição do filtro Troca da peça Toda a obstrução acumulada Definitiva, mas desnecessária se a limpeza for regular

A limpeza úmida da tela é um cuidado que devolve a eficiência da secadora

A tela do filtro da secadora merece mais do que uma escovação rápida a seco. A película de resíduos de detergente e amaciante se acumula silenciosamente e compromete o desempenho do aparelho.

Lavar o filtro com água morna e detergente neutro a cada um ou dois meses mantém a passagem de ar livre, reduz o tempo de secagem e diminui o consumo de energia. É um gesto simples que protege suas roupas, sua secadora e sua conta de luz.