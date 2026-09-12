Resumo executivo 🌉 Recorde Mundial de Altura Ferroviária O tabuleiro ferroviário opera a 359 metros acima do leito d’água, com extensão total de 1.315 metros e arco principal com corda de 467 metros. 🛡️ Rigidez Híbrida Aço-Concreto As cordas da treliça utilizam caixões de aço preenchidos com concreto estrutural, amortecendo oscilações de trens pesados e ventos de até 266 km/h. ⚡ Resistência a Choque e Sismo Extremo Projetada para a Zona Sísmica V com suporte a tremores de magnitude 8 na escala Richter e blindagem de aço contra detonações de até 40 toneladas de TNT. ⏱️ Durabilidade de Projeto de 120 Anos Consumiu 28.660 toneladas de aço estrutural montadas por guindastes de cabo aéreo com vãos de 915 metros entre as margens do cânion.

Vista do topo dos contrafortes do Himalaia, a Chenab Rail Bridge projeta um arco duplo de treliça metálica sobre uma garganta rochosa que despenca 359 metros em linha reta até o leito do Rio Chenab, superando a Torre Eiffel em 35 metros de desnível vertical livre.

Por que o arco de aço biarticulado com treliça preenchida de concreto substituiu pontes estaiadas no cânion?

Pontes suspensas e estaiadas dependem da flexibilidade de tirantes de aço para transferir cargas do tabuleiro aos mastros verticais. Enquanto esse comportamento elástico funciona para tráfego rodoviário leve, composições ferroviárias carregadas impõem forças pontuais massivas que geram ondas de deflexão e torção transversal, capazes de descarrilar vagões em alta velocidade sob ventos laterais.

Para anular esse risco, os consultores de cálculo estrutural da Leonhardt, Andrä und Partner adotaram um arco de treliça espacial com dois banzos principais. O arco converte a maior parte do carregamento gravitacional do trem em esforços de compressão pura direcionados diretamente às sapatas ancoradas na rocha das duas margens montanhosas.

Engenheiro estrutural analisando a fixação de elementos metálicos em obra de infraestrutura — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as métricas e critérios normativos aplicados às 28.660 toneladas de aço da estrutura?

Como as normas indianas IRS (Indian Railway Standards) foram concebidas originalmente para vãos simplesmente apoiados de até 100 metros, a equipe de engenharia do consórcio recorreu às diretrizes internacionais do Eurocode 8 (para dutilidade sísmica de pilares ocos de concreto) e às normas BS 5400 para verificação de fadiga em soldas de ciclos contínuos.

As especificações executivas do complexo de transposição registraram os seguintes parâmetros aferidos:

Vão livre do arco central: 467 metros entre os pontos de apoio nas fundações de empuxo.

entre os pontos de apoio nas fundações de empuxo. Extensão total do viaduto: 1.315 metros , incluindo o viaduto de acesso de 650 metros no lado norte.

, incluindo o viaduto de acesso de no lado norte. Aço estrutural especial: 28.660 toneladas de chapas soldadas de até 63 mm de espessura resistentes a fratura frágil por impacto em temperatura de -20 °C .

de chapas soldadas de até resistentes a fratura frágil por impacto em temperatura de . Velocidade de vento de projeto: estabilidade garantida para até 266 km/h com sensores automáticos de interrupção de tráfego a partir de 90 km/h .

estabilidade garantida para até com sensores automáticos de interrupção de tráfego a partir de . Soldagem contínua monitorada: extensão acumulada de 584 km inspecionada por ultrassom multielementar computadorizado (PAUT).

Diretrizes Construtivas e Normativas 📐 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Seção Mista em Caixão Perfis de aço estrutural selados e grauteados com microconcreto autoadensável, garantindo rigidez torcional contínua contra rajadas transversais de 266 km/h. 📜 NORMA / ÓRGÃO Eurocode 8 e UIC 774-3R Projetada sob coordenação da Konkan Railway com ductilidade sísmica para tremores de magnitude 8 e cálculo de forças axiais por trilho soldado contínuo (LWR). ⛰️ DESAFIO ESTRUTURAL Geotecnia de Encosta Fraturada Soluções formuladas pelo Indian Institute of Science (IISc) com tirantes de ancoragem profunda em rocha e cortinas de concreto projetado em inclinações de até 77°.

Como funciona a montagem por balanço sucessivo suspenso por cabos aéreos de 915 metros?

A inexistência de estradas transitáveis e a impossibilidade de erguer cimbramentos convencionais apoiados a 350 metros de profundidade forçaram o uso de dois mastros provisórios de guindaste de cabos (cable crane) erguidos nas margens: um pilone de 127 metros em Kauri e outro de 100 metros em Bakkal.

Os segmentos de treliça de até 32 toneladas eram transportados por um carrinho rolante ao longo de cabos principais suspensos sobre o vão de 915 metros. Cada nova aduela metálica içada era conectada por meio de soldagem de campo e mantida em balanço por feixes de cabos de protensão provisórios ancorados em maciços de rocha estabilizados com chumbadores profundos.

Parâmetro Estrutural Chenab Rail Bridge Critério Técnico de Dimensionamento 📏 Altura livre sobre o rio 359 metros Supera a Torre Eiffel (330 m) e a ponte ferroviária de Beipanjiang (275 m). 🌪️ Pressão dinâmica de vento 266 km/h de pico Ensaios em túnel de vento com coeficientes aerodinâmicos especiais para seção mista. 💥 Aceleração e choque sísmico Magnitude 8 / 40 t TNT Blindagem projetada com a DRDO; mantém estabilidade mesmo com perda de pilar secundário.

Qual foi o papel da estabilização geotécnica na ancoragem dos blocos de fundação?

As fundações de uma ponte em arco transferem empuxos horizontais gigantescos diretamente para os maciços laterais. Na garganta do Chenab, as encostas apresentam blocos de dolomita calcária intersectados por falhas geológicas ativas e juntas de alívio de tensão que precisaram de contenção prévia antes de qualquer escavação pesada.

A equipe geotécnica liderada pela pesquisadora Dra. G. Madhavi Latha, do Indian Institute of Science (IISc), modelou tridimensionalmente o maciço para instalar ancoragens protendidas de até 50 metros de comprimento. Essa amarração interna costurou os blocos rochosos, impedindo o escorregamento planar sob a carga de serviço de 10.619 toneladas transferida apenas pelas sapatas do arco.

Abaixo, um documentário técnico disponibilizado no canal World Affairs (YouTube) que aprofunda as soluções de içamento e estabilização estrutural empregadas na obra:

Quando é obrigatório contratar um engenheiro de estruturas e especialista em geotecnia?

A transposição de desníveis acentuados com estruturas em arco ou vigas contínuas exige perícia especializada em engenharia geotécnica e engenharia de pontes. A execução de contenções em encostas com fraturamento natural ou recalque diferencial pode desencadear movimentações de massa catastróficas sob ação de empuxos não calculados.

Projetos de infraestrutura de transposição requerem ensaios geofísicos de refração sísmica, sondagens rotativas com testemunho contínuo e modelagem estrutural por elementos finitos. Qualquer dimensionamento de fundação profunda ou sapata de empuxo precisa de Responsabilidade Técnica emitida por engenheiro calculista habilitado.

Com um custo de implantação de aproximadamente 14,86 bilhões de rúpias (cerca de US$ 180 milhões), a Chenab Rail Bridge estabelece um novo paradigma para travessias em relevos acidentados, comprovando a viabilidade de combinar estabilização de rochas profundas com superestruturas tubulares mistas para suportar ferrovias pesadas em condições climáticas severas.