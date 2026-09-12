Você já notou que o jato da torneira está torto ou mais fraco, mas a pressão nos outros pontos da casa continua normal? O arejador da torneira pode ser o responsável. Detritos e depósitos minerais obstruem sua pequena tela e deformam o fluxo, mesmo quando a tubulação está em perfeito estado.
O que é o arejador da torneira e para que ele serve?
O arejador é a peça instalada na extremidade da torneira, onde a água sai. Ele mistura ar ao fluxo, o que reduz o consumo de água sem perder a sensação de vazão. A tela interna também retém partículas sólidas, protegendo o sistema.
Sem o arejador, a água sairia em jato único e mais pesado. Com ele, o fluxo fica mais suave e espalhado, ideal para lavar as mãos e utensílios. A peça é pequena, mas faz diferença no consumo e no conforto.
Quais são os três sinais de que o arejador está obstruído?
Com o tempo, minerais e detritos se acumulam na tela do arejador. Os sintomas aparecem aos poucos e podem ser confundidos com problemas na instalação hidráulica.
Os três pilares da obstrução são:
Como limpar o arejador da torneira passo a passo?
A limpeza é simples e não exige ferramentas especiais. Na maioria dos modelos, o arejador pode ser desrosqueado com a mão ou com a ajuda de um alicate protegido por fita.
Os passos para uma limpeza eficaz são:
- Feche o registro de água ou a torneira de gaveta antes de começar.
- Desrosqueie o arejador no sentido anti-horário, com cuidado para não forçar a rosca.
- Deixe a peça de molho em vinagre branco por 30 minutos a algumas horas.
- Use uma escova de dentes velha para remover os resíduos das telas.
- Enxágue bem, recolocar o arejador e abra a água para testar o jato.
O jato fraco pode ter outras causas além do arejador?
Sim. Se após a limpeza do arejador o jato continuar fraco, o problema pode estar em outros pontos. Verifique se as torneiras de outros ambientes também estão com vazão reduzida. Se sim, a causa provavelmente está na tubulação ou na pressão da rede.
Outra possibilidade é o desgaste interno da torneira. Nesse caso, a substituição do mecanismo ou da peça inteira pode ser necessária. Um profissional qualificado pode ajudar a diagnosticar e resolver o problema.
Comparação entre os tipos de arejador e seus cuidados
Cada modelo tem características próprias que influenciam a frequência da manutenção. A tabela abaixo mostra os tipos mais comuns e a atenção que cada um exige.
|Tipo de arejador
|Característica
|Cuidado necessário
|Padrão com malha simples Modelo mais comum
|Tela única que mistura ar e retém partículas
|Limpeza a cada 3 meses
|Com articulação móvel Bico direcionável
|Permite direcionar o jato, mas acumula resíduos na junta
|Limpeza e verificação da junta
|Com filtro adicional Retém mais partículas
|Camada extra de filtragem que entope mais rápido
|Limpeza mais frequente
|Embutido ou selado Não removível
|Difícil de desrosquear sem ferramenta específica
|Limpeza com desincrustante ou técnico
Manter o arejador limpo é um cuidado que faz diferença?
O arejador é uma peça pequena e barata, mas sua manutenção faz toda a diferença no dia a dia. Um arejador limpo garante jato uniforme, economia de água e mais conforto no uso da torneira.
Antes de culpar a tubulação, verifique o arejador. A limpeza periódica evita desperdício e mantém o desempenho da sua torneira como no primeiro dia.