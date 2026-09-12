Você já notou que o jato da torneira está torto ou mais fraco, mas a pressão nos outros pontos da casa continua normal? O arejador da torneira pode ser o responsável. Detritos e depósitos minerais obstruem sua pequena tela e deformam o fluxo, mesmo quando a tubulação está em perfeito estado.

O que é o arejador da torneira e para que ele serve?

O arejador é a peça instalada na extremidade da torneira, onde a água sai. Ele mistura ar ao fluxo, o que reduz o consumo de água sem perder a sensação de vazão. A tela interna também retém partículas sólidas, protegendo o sistema.

Sem o arejador, a água sairia em jato único e mais pesado. Com ele, o fluxo fica mais suave e espalhado, ideal para lavar as mãos e utensílios. A peça é pequena, mas faz diferença no consumo e no conforto.

Achar que a instalação hidráulica quebrou só porque a água saiu fraca esconde uma crosta fácil de limpar com vinagre

Quais são os três sinais de que o arejador está obstruído?

Com o tempo, minerais e detritos se acumulam na tela do arejador. Os sintomas aparecem aos poucos e podem ser confundidos com problemas na instalação hidráulica.

Os três pilares da obstrução são:

Como limpar o arejador da torneira passo a passo?

A limpeza é simples e não exige ferramentas especiais. Na maioria dos modelos, o arejador pode ser desrosqueado com a mão ou com a ajuda de um alicate protegido por fita.

Os passos para uma limpeza eficaz são:

Feche o registro de água ou a torneira de gaveta antes de começar.

Desrosqueie o arejador no sentido anti-horário, com cuidado para não forçar a rosca.

Deixe a peça de molho em vinagre branco por 30 minutos a algumas horas.

Use uma escova de dentes velha para remover os resíduos das telas.

Enxágue bem, recolocar o arejador e abra a água para testar o jato.

O jato fraco pode ter outras causas além do arejador?

Sim. Se após a limpeza do arejador o jato continuar fraco, o problema pode estar em outros pontos. Verifique se as torneiras de outros ambientes também estão com vazão reduzida. Se sim, a causa provavelmente está na tubulação ou na pressão da rede.

Outra possibilidade é o desgaste interno da torneira. Nesse caso, a substituição do mecanismo ou da peça inteira pode ser necessária. Um profissional qualificado pode ajudar a diagnosticar e resolver o problema.

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Comparação entre os tipos de arejador e seus cuidados

Cada modelo tem características próprias que influenciam a frequência da manutenção. A tabela abaixo mostra os tipos mais comuns e a atenção que cada um exige.

Tipo de arejador Característica Cuidado necessário Padrão com malha simples Modelo mais comum Tela única que mistura ar e retém partículas Limpeza a cada 3 meses Com articulação móvel Bico direcionável Permite direcionar o jato, mas acumula resíduos na junta Limpeza e verificação da junta Com filtro adicional Retém mais partículas Camada extra de filtragem que entope mais rápido Limpeza mais frequente Embutido ou selado Não removível Difícil de desrosquear sem ferramenta específica Limpeza com desincrustante ou técnico

Manter o arejador limpo é um cuidado que faz diferença?

O arejador é uma peça pequena e barata, mas sua manutenção faz toda a diferença no dia a dia. Um arejador limpo garante jato uniforme, economia de água e mais conforto no uso da torneira.

Antes de culpar a tubulação, verifique o arejador. A limpeza periódica evita desperdício e mantém o desempenho da sua torneira como no primeiro dia.