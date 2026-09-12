Água acumulada no fundo da geladeira costuma ser tratada como vazamento externo, mas a causa pode estar dentro do freezer. O dreno do degelo é um canal discreto que conduz a água derretida até a bandeja de evaporação. Quando entope, a água escorre para a parte inferior do aparelho e pode chegar ao piso da cozinha.
O que é o dreno do degelo e onde ele fica escondido?
O dreno do degelo é um pequeno orifício localizado no fundo do congelador. Ele faz parte do sistema de degelo e conduz a água produzida nos ciclos automáticos até uma bandeja sobre o compressor.
Na maioria dos modelos, o dreno fica atrás de uma grade plástica ou abaixo da gaveta de gelo. Como é discreto, passa despercebido e raramente é incluído na limpeza rotineira da geladeira.
Quais são os três sinais de que o dreno escondido no freezer está entupido?
O entupimento é gradual e os sinais aparecem aos poucos. Identificá-los cedo evita danos ao aparelho e ao piso.
Os três pilares desse problema são:
Como desentupir o dreno do degelo passo a passo?
A limpeza é simples e pode ser feita em casa, com cuidado e os materiais certos. Desligue a geladeira da tomada antes de começar.
Os passos para desobstruir o dreno são:
- Localize o orifício do dreno no fundo do congelador, atrás da grade ou abaixo da gaveta de gelo.
- Remova resíduos visíveis com um pano úmido ou uma escova pequena.
- Use um desentupidor de arame fino ou um limpador de cachimbo para soltar a obstrução.
- Despeje água morna lentamente no orifício para verificar se o fluxo está livre.
- Limpe a bandeja coletora atrás da geladeira, removendo resíduos e odores acumulados.
O que fazer quando a água continua aparecendo mesmo após limpar o dreno?
Se a água persiste, o problema pode estar em outro ponto. Verifique se o dreno não voltou a entupir ou se a bandeja coletora está transbordando. Às vezes, o tubo interno tem uma obstrução mais profunda.
Também vale checar a vedação da porta e o nível de inclinação da geladeira. Um aparelho desnivelado pode fazer a água escorrer para o lado errado. Se o problema continuar, é recomendável acionar um técnico especializado.
Quais são as causas de água no fundo da geladeira?
Nem toda água no fundo vem do dreno entupido. Outras causas podem produzir o mesmo sintoma, e identificar a origem correta evita reparos desnecessários.
A tabela abaixo compara as principais possibilidades:
|Causa provável
|Sinal típico
|O que fazer
|Dreno do degelo entupido Canal no fundo do freezer
|Água no fundo interno e gelo excessivo
|Desobstruir com arame fino e água morna
|Bandeja coletora transbordando Recipiente sobre o compressor
|Água escorrendo pela base externa
|Limpar a bandeja e verificar o dreno
|Vedação da porta danificada Borracha ressecada ou suja
|Condensação e água acumulada na base
|Limpar ou substituir a borracha
|Geladeira desnivelada Inclinação incorreta
|Água escorrendo para o lado errado
|Ajustar os pés niveladores
Água no fundo da geladeira é sempre sinal de vazamento externo?
Não. A maioria dos casos de água no fundo da geladeira tem origem no dreno do degelo entupido. O vazamento externo, vindo de tubulações ou da rede hidráulica, é menos comum.
Antes de chamar um encanador, verifique o dreno escondido no freezer. A limpeza periódica desse canal evita transtornos, protege o piso e mantém o aparelho funcionando bem.