Água acumulada no fundo da geladeira costuma ser tratada como vazamento externo, mas a causa pode estar dentro do freezer. O dreno do degelo é um canal discreto que conduz a água derretida até a bandeja de evaporação. Quando entope, a água escorre para a parte inferior do aparelho e pode chegar ao piso da cozinha.

O que é o dreno do degelo e onde ele fica escondido?

O dreno do degelo é um pequeno orifício localizado no fundo do congelador. Ele faz parte do sistema de degelo e conduz a água produzida nos ciclos automáticos até uma bandeja sobre o compressor.

Na maioria dos modelos, o dreno fica atrás de uma grade plástica ou abaixo da gaveta de gelo. Como é discreto, passa despercebido e raramente é incluído na limpeza rotineira da geladeira.

Existe um segredo oculto no dreno da geladeira que provoca vazamentos misteriosos na sua cozinha. Veja o que está acontecendo agora.

Quais são os três sinais de que o dreno escondido no freezer está entupido?

O entupimento é gradual e os sinais aparecem aos poucos. Identificá-los cedo evita danos ao aparelho e ao piso.

Os três pilares desse problema são:

Como desentupir o dreno do degelo passo a passo?

A limpeza é simples e pode ser feita em casa, com cuidado e os materiais certos. Desligue a geladeira da tomada antes de começar.

Os passos para desobstruir o dreno são:

Localize o orifício do dreno no fundo do congelador, atrás da grade ou abaixo da gaveta de gelo.

Remova resíduos visíveis com um pano úmido ou uma escova pequena.

Use um desentupidor de arame fino ou um limpador de cachimbo para soltar a obstrução.

Despeje água morna lentamente no orifício para verificar se o fluxo está livre.

Limpe a bandeja coletora atrás da geladeira, removendo resíduos e odores acumulados.

O que fazer quando a água continua aparecendo mesmo após limpar o dreno?

Se a água persiste, o problema pode estar em outro ponto. Verifique se o dreno não voltou a entupir ou se a bandeja coletora está transbordando. Às vezes, o tubo interno tem uma obstrução mais profunda.

Também vale checar a vedação da porta e o nível de inclinação da geladeira. Um aparelho desnivelado pode fazer a água escorrer para o lado errado. Se o problema continuar, é recomendável acionar um técnico especializado.

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Quais são as causas de água no fundo da geladeira?

Nem toda água no fundo vem do dreno entupido. Outras causas podem produzir o mesmo sintoma, e identificar a origem correta evita reparos desnecessários.

A tabela abaixo compara as principais possibilidades:

Causa provável Sinal típico O que fazer Dreno do degelo entupido Canal no fundo do freezer Água no fundo interno e gelo excessivo Desobstruir com arame fino e água morna Bandeja coletora transbordando Recipiente sobre o compressor Água escorrendo pela base externa Limpar a bandeja e verificar o dreno Vedação da porta danificada Borracha ressecada ou suja Condensação e água acumulada na base Limpar ou substituir a borracha Geladeira desnivelada Inclinação incorreta Água escorrendo para o lado errado Ajustar os pés niveladores

Água no fundo da geladeira é sempre sinal de vazamento externo?

Não. A maioria dos casos de água no fundo da geladeira tem origem no dreno do degelo entupido. O vazamento externo, vindo de tubulações ou da rede hidráulica, é menos comum.

Antes de chamar um encanador, verifique o dreno escondido no freezer. A limpeza periódica desse canal evita transtornos, protege o piso e mantém o aparelho funcionando bem.