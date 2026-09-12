Você já abriu a lava-louças e sentiu um cheiro ruim, mesmo com a máquina recém-lavada? O filtro manual da lava-louças pode ser o responsável. Ele acumula partículas de alimentos e, quando fica sujo, favorece odores, resíduos nos utensílios e perda de desempenho. A maioria das pessoas nunca o remove para limpar.

O que é o filtro manual da lava-louças e onde ele fica?

O filtro manual é uma peça removível localizada no fundo da cuba, geralmente abaixo do cesto inferior. Ele retém partículas maiores de alimentos que não devem circular pelo sistema de lavagem.

Em muitos modelos, o filtro fica escondido sob uma tampa ou grade plástica. Por isso, passa despercebido durante meses, mesmo em casas onde a lava-louças é usada diariamente.

O acúmulo silencioso de partículas de alimentos na base do aparelho reduz o desempenho da lavagem sem você perceber

Quais são os três sinais de que o filtro manual está sujo?

Quando o filtro acumula resíduos, a lava-louças começa a dar sinais claros. Identificá-los cedo evita que o problema se agrave.

Os três pilares da obstrução são:

Como limpar o filtro manual da lava-louças passo a passo?

A limpeza é simples e não exige ferramentas. O ideal é fazer esse procedimento a cada duas semanas ou, no mínimo, uma vez por mês.

Os passos para uma limpeza eficaz são:

Desligue a lava-louças da tomada e retire o cesto inferior para acessar o fundo.

Localize o filtro, geralmente uma peça circular com alça ou trava, sob uma grade plástica.

Gire no sentido anti-horário ou puxe conforme o modelo para removê-lo.

Lave em água corrente com detergente neutro e uma escova de cerdas macias.

Remova todos os resíduos de alimentos presos nas ranhuras e furos.

Recoloque o filtro seco e certifique-se de que está bem encaixado.

Por que o filtro manual passa despercebido por meses?

Diferente do filtro de fiapos da secadora, que fica visível a cada ciclo, o filtro da lava-louças fica escondido no fundo da cuba. Muitas pessoas nem sabem que ele existe.

Além disso, a lava-louças continua funcionando mesmo com o filtro sujo. A perda de desempenho é gradual, e o odor se instala aos poucos. Quando o problema fica evidente, o filtro já acumula semanas de resíduos.

O acúmulo silencioso de partículas de alimentos na base do aparelho reduz o desempenho da lavagem sem você perceber

Qual é a diferença entre os tipos de filtro da lava-louças?

Nem toda lava-louças tem o mesmo sistema de filtragem. Conhecer o seu modelo ajuda a entender a frequência de limpeza e o nível de manutenção necessário.

Tipo de filtro Característica Frequência de limpeza Filtro manual único Peça removível no fundo da cuba Retém partículas grossas e finas em uma só peça A cada 15 dias Sistema com filtro grosso e fino Duas peças separadas O filtro grosso retém restos maiores; o fino, partículas menores Mensal, com verificação quinzenal Filtro com triturador Sistema autolimpante parcial Tritura resíduos, mas ainda exige remoção periódica A cada 2 meses Filtro selado ou não removível Modelos compactos Não pode ser removido pelo usuário Limpeza por técnico especializado

A limpeza do filtro manual é um cuidado que faz diferença?

O filtro manual da lava-louças é uma peça pequena e discreta, mas sua manutenção faz toda a diferença no resultado da lavagem. Odores, resíduos nos utensílios e perda de desempenho são sinais de que ele precisa de atenção.

Reserve alguns minutos a cada duas semanas para removê-lo e lavá-lo. Sua lava-louças vai trabalhar melhor, a louça sairá mais limpa e o cheiro ruim não vai mais aparecer.