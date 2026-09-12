Você já abriu a lava-louças e sentiu um cheiro ruim, mesmo com a máquina recém-lavada? O filtro manual da lava-louças pode ser o responsável. Ele acumula partículas de alimentos e, quando fica sujo, favorece odores, resíduos nos utensílios e perda de desempenho. A maioria das pessoas nunca o remove para limpar.
O que é o filtro manual da lava-louças e onde ele fica?
O filtro manual é uma peça removível localizada no fundo da cuba, geralmente abaixo do cesto inferior. Ele retém partículas maiores de alimentos que não devem circular pelo sistema de lavagem.
Em muitos modelos, o filtro fica escondido sob uma tampa ou grade plástica. Por isso, passa despercebido durante meses, mesmo em casas onde a lava-louças é usada diariamente.
Quais são os três sinais de que o filtro manual está sujo?
Quando o filtro acumula resíduos, a lava-louças começa a dar sinais claros. Identificá-los cedo evita que o problema se agrave.
Os três pilares da obstrução são:
Como limpar o filtro manual da lava-louças passo a passo?
A limpeza é simples e não exige ferramentas. O ideal é fazer esse procedimento a cada duas semanas ou, no mínimo, uma vez por mês.
Os passos para uma limpeza eficaz são:
- Desligue a lava-louças da tomada e retire o cesto inferior para acessar o fundo.
- Localize o filtro, geralmente uma peça circular com alça ou trava, sob uma grade plástica.
- Gire no sentido anti-horário ou puxe conforme o modelo para removê-lo.
- Lave em água corrente com detergente neutro e uma escova de cerdas macias.
- Remova todos os resíduos de alimentos presos nas ranhuras e furos.
- Recoloque o filtro seco e certifique-se de que está bem encaixado.
Por que o filtro manual passa despercebido por meses?
Diferente do filtro de fiapos da secadora, que fica visível a cada ciclo, o filtro da lava-louças fica escondido no fundo da cuba. Muitas pessoas nem sabem que ele existe.
Além disso, a lava-louças continua funcionando mesmo com o filtro sujo. A perda de desempenho é gradual, e o odor se instala aos poucos. Quando o problema fica evidente, o filtro já acumula semanas de resíduos.
Qual é a diferença entre os tipos de filtro da lava-louças?
Nem toda lava-louças tem o mesmo sistema de filtragem. Conhecer o seu modelo ajuda a entender a frequência de limpeza e o nível de manutenção necessário.
|Tipo de filtro
|Característica
|Frequência de limpeza
|Filtro manual único Peça removível no fundo da cuba
|Retém partículas grossas e finas em uma só peça
|A cada 15 dias
|Sistema com filtro grosso e fino Duas peças separadas
|O filtro grosso retém restos maiores; o fino, partículas menores
|Mensal, com verificação quinzenal
|Filtro com triturador Sistema autolimpante parcial
|Tritura resíduos, mas ainda exige remoção periódica
|A cada 2 meses
|Filtro selado ou não removível Modelos compactos
|Não pode ser removido pelo usuário
|Limpeza por técnico especializado
A limpeza do filtro manual é um cuidado que faz diferença?
O filtro manual da lava-louças é uma peça pequena e discreta, mas sua manutenção faz toda a diferença no resultado da lavagem. Odores, resíduos nos utensílios e perda de desempenho são sinais de que ele precisa de atenção.
Reserve alguns minutos a cada duas semanas para removê-lo e lavá-lo. Sua lava-louças vai trabalhar melhor, a louça sairá mais limpa e o cheiro ruim não vai mais aparecer.