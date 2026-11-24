Resumo O que é: Percepção de apito, chiado, clique ou som contínuo dentro do ouvido ou da cabeça sem nenhum ruído externo correspondente.

Pode indicar: Perda auditiva neurossensorial inicial, trauma acústico, acúmulo de cerume, disfunções vasculares ou efeito colateral de medicamentos ototóxicos.

Quando buscar ajuda: Quando o zumbido dura mais de alguns dias, afeta apenas um lado, acompanha tontura ou surge após perda súbita da audição.

Escutar um apito, zumbido ou chiado no ouvido em pleno silêncio não significa que há um som real no ambiente, mas sim que o sistema auditivo está gerando sinais elétricos espontâneos.

Como a cóclea e o nervo auditivo geram sons quando o ambiente está em silêncio?

Dentro do ouvido interno existe a cóclea, uma estrutura em formato de caracol revestida por milhares de células ciliadas microscópicas que transformam ondas sonoras em impulsos elétricos enviados ao córtex auditivo pelo nervo vestibulococlear.

Quando essas células sofrem desgaste por idade, ruído alto ou falha na circulação local, elas deixam de enviar sinais normais para determinadas frequências. Para compensar essa falta de estímulo, os neurônios cerebrais aumentam sua própria atividade elétrica, criando a percepção persistente de um som fantasma.

A cóclea transforma vibrações sonoras em sinais elétricos que seguem pelo nervo auditivo até o cérebro — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sintomas e impactos no sono costumam acompanhar o zumbido persistente?

Embora muitas pessoas notem o zumbido no ouvido apenas à noite, quando o silêncio do quarto remove os ruídos que mascaram o som interno, o quadro costuma vir acompanhado de outros sinais clínicos e cognitivos.

Dificuldade para compreender falas: necessidade de aumentar o volume da televisão ou pedir para repetirem palavras em locais barulhentos.

necessidade de aumentar o volume da televisão ou pedir para repetirem palavras em locais barulhentos. Sensação de ouvido tampado: impressão de pressão interna ou abafamento sonoro, chamada de plenitude auricular.

impressão de pressão interna ou abafamento sonoro, chamada de plenitude auricular. Insônia e fragmentação do sono: dificuldade para adormecer porque o apito parece ganhar intensidade na hora de deitar.

dificuldade para adormecer porque o apito parece ganhar intensidade na hora de deitar. Queda de concentração e irritabilidade: cansaço mental provocado pela atenção involuntária e constante voltada ao ruído interno.

O que a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia mostra sobre a origem do tinnitus?

De acordo com orientações clínicas da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), o tinnitus não é uma doença isolada, mas um sintoma multifatorial que exige investigação detalhada para identificar sua causa primária.

As diretrizes da entidade apontam que a maioria dos pacientes com zumbido crônico apresenta algum grau de perda auditiva na audiometria, mesmo quando ainda não percebe dificuldade evidente para conversar no dia a dia.

Pontos essenciais na investigação do zumbido 🩺 Exame diagnóstico Audiometria tonal, vocal e imitanciometria Avalia os limiares auditivos em diferentes frequências e verifica a mobilidade do tímpano e dos ossículos do ouvido médio. 🎧 Fator de risco 85 dB Exposição prolongada a sons intensos Fones de ouvido em volume elevado, shows e ambientes industriais acima de 85 decibéis aceleram a lesão das células ciliadas. ⚠️ Sinal de alerta Zumbido pulsátil ou em apenas um ouvido Som sincronizado com os batimentos cardíacos ou unilateral pede investigação rápida para descartar alterações vasculares ou do nervo.

Quais condições além da perda auditiva podem provocar chiado no ouvido?

Além do desgaste natural da audição pelo envelhecimento ou pela exposição sonora, diversas alterações locais e sistêmicas desencadeiam ou intensificam o zumbido, exigindo avaliação individualizada.

Obstrução por cerume ou otites: o acúmulo de cera encostado no tímpano ou infecções no ouvido médio bloqueiam os sons externos e amplificam os ruídos internos.

o acúmulo de cera encostado no tímpano ou infecções no ouvido médio bloqueiam os sons externos e amplificam os ruídos internos. Medicamentos ototóxicos: doses altas de anti-inflamatórios, certos antibióticos aminoglicosídeos e quimioterápicos podem irritar ou lesar estruturas da cóclea.

doses altas de anti-inflamatórios, certos antibióticos aminoglicosídeos e quimioterápicos podem irritar ou lesar estruturas da cóclea. Disfunção temporomandibular (DTM) e tensão cervical: contraturas na articulação da mandíbula ou nos músculos do pescoço compartilham vias nervosas com o sistema auditivo.

contraturas na articulação da mandíbula ou nos músculos do pescoço compartilham vias nervosas com o sistema auditivo. Alterações metabólicas e cardiovasculares: hipertensão arterial, picos de glicose, distúrbios da tireoide e excesso de cafeína afetam o fluxo sanguíneo delicado do ouvido interno.

Zumbido persistente, unilateral ou acompanhado de perda súbita da audição precisa de avaliação médica — Créditos: Imagem gerada por IAZumbido persistente, unilateral ou acompanhado de perda súbita da audição precisa de avaliação médica — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando procurar um otorrinolaringologista e quais sinais exigem urgência?

Agende uma consulta com um otorrinolaringologista sempre que o zumbido no ouvido persistir por mais de uma semana, atrapalhar o sono ou vier acompanhado de dificuldade para ouvir conversas. Nunca tente remover cera com hastes flexíveis ou objetos pontiagudos, pois isso empurra o tampão contra o tímpano e agrava o quadro.

Procure atendimento médico de urgência imediatamente caso o chiado surja acompanhado de perda súbita da audição em um dos ouvidos, vertigem intensa com vômitos, fraqueza nos músculos do rosto ou após pancada na cabeça, pois quadros como a surdez súbita precisam de tratamento nas primeiras horas para preservar a audição.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.