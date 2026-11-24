UAI PORTAL UAI LOTERIAS Timemania 2472 • 24/11 O sorteio da Timemania 2472 foi realizado nesta terça, 24/11, às 21h; o rateio entra na página assim que a Caixa divulgar. 1 Números do concurso: 67 – 79 – 55 – 19 – 65 – 44 – 46 Cascavel/PR

2 Apuração às 21h , no Espaço da Sorte (São Paulo), com transmissão pelo YouTube da Caixa

3 Os ganhadores e o valor de cada faixa serão publicados aqui logo que a Caixa divulgar os resultados oficiais

Já saiu o resultado da Timemania 2472, sorteado nesta terça-feira (24/11), às 21h, em um concurso de R$ 30 milhões. No 2471, de domingo (22/11), a faixa dos sete acertos ficou sem ganhador. Os dados oficiais de ganhadores e rateio serão acrescentados nesta página assim que a Caixa divulgar.

Resultado do concurso 2472

67 – 79 – 55 – 19 – 65 – 44 – 46

Cascavel/PR

Resultado da Timemania de hoje: veja números e rateio do concurso 2472 (ter, 24/11)

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Ganhadores e rateio

Os ganhadores e o valor de cada faixa serão publicados aqui logo que a Caixa divulgar os resultados oficiais. Esta seção é atualizada em seguida.

Como a premiação funciona

7 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

6 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

5 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

4 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

3 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

Time do Coração: prêmio para quem acertar o time sorteado

Os concursos anteriores

2471 (22/11): 18 — 19 — 32 — 34 — 43 — 67 — 70, Time: Santos/SP — 6 apostas com seis acertos, R$ 29.700,21 cada

2470 (19/11): 03 — 04 — 06 — 22 — 51 — 71 — 79, Time: Cuiabá/MT — 5 apostas com seis acertos, R$ 42.724,83 cada

2469 (17/11): 04 — 14 — 15 — 16 — 33 — 38 — 57, Time: Paysandu/PA — 4 apostas com seis acertos, R$ 49.908,58 cada

2468 (15/11): 03 — 15 — 22 — 31 — 38 — 47 — 61, Time: Remo/PA — 2 apostas com seis acertos, R$ 105.919,96 cada

2467 (12/11): 02 — 11 — 12 — 23 — 31 — 65 — 67, Time: Retro Brasil/PE — 4 apostas com seis acertos, R$ 52.477,76 cada

2466 (10/11): 16 — 17 — 48 — 49 — 53 — 56 — 64, Time: Guarani/SP — 6 apostas com seis acertos, R$ 39.040,25 cada

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.