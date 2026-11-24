UAI PORTAL UAI LOTERIAS Mega-Sena 3090 • 24/11 O sorteio da Mega-Sena 3090 foi realizado nesta terça, 24/11, às 21h; o rateio entra na página assim que a Caixa divulgar. 1 Números do concurso: 14 – 57 – 47 – 10 – 27 – 28

2 Apuração às 21h , no Espaço da Sorte (São Paulo), com transmissão pelo YouTube da Caixa

3 Os ganhadores e o valor de cada faixa serão publicados aqui logo que a Caixa divulgar os resultados oficiais

Já saiu o resultado da Mega-Sena 3090, sorteado nesta terça-feira (24/11), às 21h, em um concurso de R$ 65 milhões. O 3089, de domingo (22/11), foi o quinto concurso seguido sem ganhador da sena. Os dados oficiais de ganhadores e rateio serão acrescentados nesta página assim que a Caixa divulgar.

Resultado do concurso 3090

14 – 57 – 47 – 10 – 27 – 28

Resultado da Mega-Sena de hoje: veja números e rateio do concurso 3090 (ter, 24/11)

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Ganhadores e rateio

Os ganhadores e o valor de cada faixa serão publicados aqui logo que a Caixa divulgar os resultados oficiais. Esta seção é atualizada em seguida.

Como a premiação funciona

6 acertos (sena): prêmio principal, dividido entre os ganhadores

5 acertos (quina): prêmio variável, dividido entre os ganhadores

4 acertos (quadra): prêmio variável, dividido entre os ganhadores

Os concursos anteriores

3089 (22/11): 17 — 18 — 27 — 36 — 58 — 59 — sem ganhador; 26 quinas de R$ 51.466,57

3088 (19/11): 10 — 21 — 24 — 28 — 34 — 44 — sem ganhador; 15 quinas de R$ 93.739,59

3087 (17/11): 06 — 10 — 23 — 25 — 48 — 50 — sem ganhador; 53 quinas de R$ 24.857,75

3086 (15/11): 03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46 — sem ganhador; 44 quinas de R$ 32.785,73

3085 (12/11): 10 — 27 — 29 — 37 — 39 — 59 — sem ganhador; 30 quinas de R$ 37.046,54

3084 (10/11): 06 — 14 — 22 — 30 — 31 — 37 — 1 ganhador (Iturama/MG), R$ 3.287.949,91

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.