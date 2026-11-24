UAI PORTAL UAI LOTERIAS Dia de Sorte 1355 • 24/11 O sorteio do Dia de Sorte 1355 foi realizado nesta terça, 24/11, às 21h; o rateio entra na página assim que a Caixa divulgar. 1 Números do concurso:13 – 27 – 22 – 28 – 02 – 08 – 03 Janeiro

2 Apuração às 21h , no Espaço da Sorte (São Paulo), com transmissão pelo YouTube da Caixa

3 Os ganhadores e o valor de cada faixa serão publicados aqui logo que a Caixa divulgar os resultados oficiais

Já saiu o resultado do Dia de Sorte 1355, sorteado nesta terça-feira (24/11), às 21h, em um concurso de R$ 3 milhões. No 1354, de segunda (23/11), ninguém acertou os sete números. Os dados oficiais de ganhadores e rateio serão acrescentados nesta página assim que a Caixa divulgar.

Resultado do concurso 1355

13 – 27 – 22 – 28 – 02 – 08 – 03

Janeiro

Resultado do Dia de Sorte de hoje: veja números e rateio do concurso 1355 (ter, 24/11)

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Ganhadores e rateio

Os ganhadores e o valor de cada faixa serão publicados aqui logo que a Caixa divulgar os resultados oficiais. Esta seção é atualizada em seguida.

Como a premiação funciona

7 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

6 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

5 acertos: R$ 25,00 fixos

4 acertos: R$ 5,00 fixos

Mês de Sorte: R$ 2,50 para quem acertar o mês

Os concursos anteriores

1354 (23/11): 01 — 05 — 18 — 22 — 23 — 25 — 30, Mês de Sorte: fevereiro — 80 apostas com seis acertos, R$ 2.145,27 cada

1353 (22/11): 11 — 13 — 17 — 22 — 23 — 25 — 28, Mês de Sorte: maio — 83 apostas com seis acertos, R$ 2.082,02 cada

1352 (19/11): 04 — 07 — 08 — 13 — 16 — 26 — 27, Mês de Sorte: junho — 70 apostas com seis acertos, R$ 2.052,96 cada

1351 (18/11): 10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28, Mês de Sorte: setembro — 54 apostas com seis acertos, R$ 2.023,02 cada

1350 (17/11): 05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31, Mês de Sorte: abril — 37 apostas com seis acertos, R$ 3.258,46 cada

1349 (16/11): 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24, Mês de Sorte: outubro — 60 apostas com seis acertos, R$ 2.167,96 cada

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.