UAI PORTAL UAI LOTERIAS Lotofácil 3837 • 24/11 O sorteio da Lotofácil 3837 foi realizado nesta terça, 24/11, às 21h; o rateio entra na página assim que a Caixa divulgar. 1 Números do concurso: 11 – 05 – 22 – 23 – 16 – 07 – 20 – 14 – 04 – 17 – 03 – 25 – 10 – 08 – 24

2 Apuração às 21h , no Espaço da Sorte (São Paulo), com transmissão pelo YouTube da Caixa

3 Os ganhadores e o valor de cada faixa serão publicados aqui logo que a Caixa divulgar os resultados oficiais

Já saiu o resultado da Lotofácil 3837, sorteado nesta terça-feira (24/11), às 21h, em um concurso de R$ 5 milhões. O 3836, de segunda (23/11), terminou sem ganhador na faixa principal. Os dados oficiais de ganhadores e rateio serão acrescentados nesta página assim que a Caixa divulgar.

Resultado do concurso 3837

11 – 05 – 22 – 23 – 16 – 07 – 20 – 14 – 04 – 17 – 03 – 25 – 10 – 08 – 24

Resultado da Lotofácil de hoje: veja números e rateio do concurso 3837 (ter, 24/11)

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Ganhadores e rateio

Os ganhadores e o valor de cada faixa serão publicados aqui logo que a Caixa divulgar os resultados oficiais. Esta seção é atualizada em seguida.

Como a premiação funciona

15 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

14 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

13 acertos: R$ 35,00 fixos

12 acertos: R$ 14,00 fixos

11 acertos: R$ 7,00 fixos

Os concursos anteriores

3836 (23/11): 02 — 03 — 05 — 07 — 09 — 12 — 15 — 16 — 17 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — sem ganhador

3835 (22/11): 02 — 03 — 04 — 05 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 21 — 22 — 2 ganhadores, R$ 969.054,85 cada

3834 (19/11): 02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25 — 8 ganhadores, R$ 166.998,71 cada

3833 (18/11): 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — 1 ganhador (Araucária/PR), R$ 4.164.686,22

3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — sem ganhador

3831 (16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — 2 ganhadores (canal eletrônico), R$ 696.133,39 cada

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.