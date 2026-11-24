O sorteio da Lotofácil 3837 foi realizado nesta terça, 24/11, às 21h; o rateio entra na página assim que a Caixa divulgar.
- 1Números do concurso: 11 – 05 – 22 – 23 – 16 – 07 – 20 – 14 – 04 – 17 – 03 – 25 – 10 – 08 – 24
- 2Apuração às 21h, no Espaço da Sorte (São Paulo), com transmissão pelo YouTube da Caixa
- 3Os ganhadores e o valor de cada faixa serão publicados aqui logo que a Caixa divulgar os resultados oficiais
Já saiu o resultado da Lotofácil 3837, sorteado nesta terça-feira (24/11), às 21h, em um concurso de R$ 5 milhões. O 3836, de segunda (23/11), terminou sem ganhador na faixa principal. Os dados oficiais de ganhadores e rateio serão acrescentados nesta página assim que a Caixa divulgar.
Resultado do concurso 3837
11 – 05 – 22 – 23 – 16 – 07 – 20 – 14 – 04 – 17 – 03 – 25 – 10 – 08 – 24
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
Ganhadores e rateio
Os ganhadores e o valor de cada faixa serão publicados aqui logo que a Caixa divulgar os resultados oficiais. Esta seção é atualizada em seguida.
Como a premiação funciona
- 15 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores
- 14 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores
- 13 acertos: R$ 35,00 fixos
- 12 acertos: R$ 14,00 fixos
- 11 acertos: R$ 7,00 fixos
Os concursos anteriores
- 3836 (23/11): 02 — 03 — 05 — 07 — 09 — 12 — 15 — 16 — 17 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — sem ganhador
- 3835 (22/11): 02 — 03 — 04 — 05 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 21 — 22 — 2 ganhadores, R$ 969.054,85 cada
- 3834 (19/11): 02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25 — 8 ganhadores, R$ 166.998,71 cada
- 3833 (18/11): 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — 1 ganhador (Araucária/PR), R$ 4.164.686,22
- 3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — sem ganhador
- 3831 (16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — 2 ganhadores (canal eletrônico), R$ 696.133,39 cada
Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.
Prazo e regras para receber o prêmio
O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.
Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.