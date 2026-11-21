Resumo O que é: Lesões ulceradas, crostas ou nódulos persistentes na pele e nas mucosas de gatos e humanos.

Pode indicar: Esporotricose, uma micose subcutânea causada por fungos do gênero Sporothrix com alto potencial de transmissão.

Quando buscar ajuda: Ao notar feridas que não cicatrizam no animal ou caroços na pele após arranhões, mordidas ou contato com solo e plantas.

Notar feridas na pele do gato que não cicatrizam e aumentam de tamanho costuma levantar a suspeita de esporotricose. Essa infecção fúngica afeta animais e seres humanos, podendo ser transmitida por arranhões, mordidas ou contato direto com secreções das lesões.

Como o fungo Sporothrix penetra na pele e se espalha pelo organismo?

A esporotricose é provocada por fungos dimórficos do gênero Sporothrix, com destaque para a espécie Sporothrix brasiliensis no Brasil. O microrganismo vive naturalmente no solo, em cascas de árvores, palhas e matéria orgânica em decomposição.

A infecção começa quando os esporos entram por uma pequena quebra na barreira da pele, como um arranhão, uma mordida ou uma farpa. A partir desse ponto de entrada, o fungo se multiplica no tecido subcutâneo e pode avançar pelos vasos do sistema linfático, formando novos nódulos ao longo do trajeto.

Arranhões, mordidas e contato com secreções das lesões podem transmitir o fungo responsável pela esporotricose — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sinais na pele e nos gânglios acompanham a esporotricose em gatos e humanos?

Nos gatos, as lesões costumam surgir primeiro na cabeça, no focinho, nas orelhas e nas patas, áreas mais expostas durante disputas territoriais. Nos humanos, o quadro geralmente aparece nas mãos e nos braços logo após o contato com o animal doente ou com vegetação.

Feridas ulceradas e profundas nos felinos: lesões avermelhadas que liberam secreção, formam crostas espessas e não respondem a pomadas comuns.

lesões avermelhadas que liberam secreção, formam crostas espessas e não respondem a pomadas comuns. Espirros e secreção nasal persistente: sinal frequente quando o fungo atinge a mucosa respiratória do gato, aumentando o risco de transmissão por gotículas.

sinal frequente quando o fungo atinge a mucosa respiratória do gato, aumentando o risco de transmissão por gotículas. Nódulo inicial avermelhado em humanos: pequeno caroço indolor ou levemente sensível no local do arranhão, que evolui para uma úlcera aberta em semanas.

pequeno caroço indolor ou levemente sensível no local do arranhão, que evolui para uma úlcera aberta em semanas. Cordão de caroços no trajeto linfático: surgimento de nódulos enfileirados subindo pelo braço ou pela perna, acompanhando os vasos linfáticos.

surgimento de nódulos enfileirados subindo pelo braço ou pela perna, acompanhando os vasos linfáticos. Ínguas e desconforto local: aumento dos gânglios próximos à região afetada, especialmente nas axilas ou no pescoço, sem melhora espontânea.

O que o Ministério da Saúde mostra sobre a transmissão da esporotricose no Brasil?

Segundo orientações oficiais do Ministério da Saúde sobre esporotricose humana, o gato doméstico possui carga fúngica muito elevada nas lesões cutâneas e nas unhas. Por isso, arranhões, mordidas e até o contato da pele lesionada com o exsudato das feridas representam as principais vias de transmissão urbana.

A instituição também destaca que a forma clássica de contágio ambiental permanece relevante em áreas rurais e periurbanas. Jardinagem, manuseio de lenha e contato com espinhos de roseiras exigem luvas grossas para evitar a inoculação acidental do fungo na epiderme.

Pontos essenciais sobre diagnóstico e prevenção 🔬 Exame diagnóstico Cultura micológica e citopatologia A coleta de secreção ou fragmento da ferida confirma a presença do fungo e diferencia a doença de outras infecções cutâneas. 🛡️ Proteção no manejo Luvas de raspa e isolamento seguro Manter o gato em ambiente separado e usar luvas resistentes ao medicar evita novos arranhões e bloqueia a cadeia de contágio. 🩺 Especialidade indicada Médico veterinário e dermatologista O tratamento exige antifúngicos específicos como o itraconazol por vários meses, sempre prescritos por profissionais habilitados.

Quais outras doenças de pele em gatos podem ser confundidas com a esporotricose?

Nem toda lesão cutânea em felinos é causada pelo fungo Sporothrix, mas apenas a avaliação clínica com exames laboratoriais permite confirmar o diagnóstico. Antes de iniciar qualquer medicação por conta própria, os profissionais investigam outras possibilidades frequentes:

Abscessos por brigas entre gatos: mordidas infectadas por bactérias geram inchaço e pus, mas costumam responder rapidamente a antibióticos e drenagem adequada.

mordidas infectadas por bactérias geram inchaço e pus, mas costumam responder rapidamente a antibióticos e drenagem adequada. Dermatofitose (micose superficial): infecção fúngica comum que provoca falhas circulares nos pelos e descamação leve, sem formar úlceras profundas.

infecção fúngica comum que provoca falhas circulares nos pelos e descamação leve, sem formar úlceras profundas. Carcinoma espinocelular: tumor de pele frequente em gatos brancos expostos ao sol, que causa feridas persistentes nas pontas das orelhas e no nariz.

tumor de pele frequente em gatos brancos expostos ao sol, que causa feridas persistentes nas pontas das orelhas e no nariz. Dermatite alérgica ou complexa eosinofílica: reações inflamatórias ligadas a picadas de pulgas ou alergias alimentares que provocam placas avermelhadas e coceira intensa.

A cultura micológica é um dos principais exames utilizados para confirmar a presença do fungo — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando procurar um médico veterinário, dermatologista ou atendimento de urgência?

Leve o animal imediatamente a um médico veterinário ao notar feridas abertas, crostas no focinho ou espirros persistentes, transportando-o sempre em caixa fechada. Jamais abandone ou sacrifique o gato, pois a esporotricose tem cura com antifúngicos orais, como o itraconazol, e o abandono espalha ainda mais o fungo pelas ruas.

Em pessoas, qualquer caroço, ferida que não cicatriza ou vermelhidão após arranhão, mordida ou contato com terra pede consulta com um dermatologista ou infectologista. Procure atendimento de urgência ou acione o SAMU (192) se surgirem febre alta, vermelhidão se espalhando rapidamente com dor intensa, secreção purulenta abundante ou lesões próximas aos olhos.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um médico veterinário ou profissional de saúde.