Você estreou um par de calçados no escritório ou no shopping e passou a chamar atenção pelo barulho de rangido no tênis a cada passo no chão liso? Esse chiado irritante quase nunca indica defeito de fabricação, mas sim ar preso e atrito entre a palmilha e a sola interna. Polvilhar um pouco de talco por baixo da palmilha silencia o som instantaneamente.

Por que tênis novos rangem tanto ao caminhar em pisos lisos?

A maioria dos calçados esportivos modernos combina espumas sintéticas lisas, borrachas flexíveis e camadas de tecido coladas sob a palmilha removível. Quando você pisa, o peso do corpo comprime essas superfícies uma contra a outra, gerando um atrito seco e repetitivo.

Se houver uma pequena folga ou umidade leve do suor retida ali dentro, ocorre o efeito de aderência intermitente, em que a borracha gruda e desliza em frações de segundo enquanto expulsa o ar comprimido. Essa vibração rápida ecoa no interior oco do solado e produz o chiado constrangedor em ambientes silenciosos.

O tênis novo faz um barulho alto de rangido a cada passo: o truque do talco sob a palmilha que silencia o atrito

Quais pontos do calçado costumam gerar esse som incômodo?

Antes de aplicar qualquer solução, identificar exatamente de onde vem o ruído garante que o ajuste funcione logo na primeira tentativa.

Os três locais mais comuns onde o rangido nasce dentro do tênis são:

Como aplicar o talco sob a palmilha do jeito certo?

O procedimento leva menos de dois minutos e cria uma película seca de lubrificação que elimina o atrito sem manchar as meias.

O passo a passo simples para silenciar o calçado inclui:

Retire completamente a palmilha removível do interior do tênis e verifique se o fundo está totalmente seco.

Polvilhe uma camada fina de talco comum, amido de milho ou pó antisséptico diretamente sobre a base interna do solado.

Bata levemente na lateral do calçado para espalhar o pó de forma uniforme, alcançando principalmente a região do calcanhar e da ponta.

Vire o tênis de cabeça para baixo para retirar qualquer excesso acumulado e evitar que o pó suba pelas laterais.

Recoloque a palmilha no lugar, calce o tênis e dê alguns passos no piso liso para confirmar o silêncio imediato.

Por que o talco funciona tão bem sem estragar o material?

O talco é composto por partículas minerais microscópicas e extremamente lisas que atuam como um lubrificante sólido seco. Ao se alojar entre a palmilha e o fundo do calçado, o pó impede o contato direto entre as borrachas e absorve a umidade residual do suor que costuma agravar o chiado.

Diferente de óleos ou sprays lubrificantes, o pó seco não descola a cola industrial da entressola nem deixa o tecido interno engordurado. Caso você não tenha talco em casa, o amido de milho comum entrega o mesmo efeito deslizante e ainda ajuda a manter o interior do calçado mais seco.

O tênis novo faz um barulho alto de rangido a cada passo: o truque do talco sob a palmilha que silencia o atrito

Como comparar os métodos caseiros para tirar rangido de tênis?

Escolher o produto certo evita danos ao acabamento do calçado e resolve o problema de forma limpa na primeira aplicação.

A tabela abaixo compara as soluções mais usadas no dia a dia:

Solução aplicada Efeito no interior do tênis Avaliação Talco ou amido de milho Lubrificação seca sob a palmilha Corta o atrito na hora, absorve umidade e não mancha o tecido. Recomendado Folha de papel toalha Barreira física recortada Funciona em emergências, mas rasga e embola após poucos dias. Temporário Óleo ou spray lubrificante Aplicação líquida interna Solta a cola do solado, mancha as meias e estraga a espuma. Prejudicial

O que fazer se o barulho continuar mesmo com o talco?

Se o chiado persistir após tratar a palmilha, o som pode estar vindo do contato da borracha externa nova com o piso polido ou de uma costura solta na língua. Passar um pouco de lixa fina bem de leve na sola externa ou aplicar hidratante neutro nas bordas de couro da língua costuma resolver os casos mais teimosos.

Eliminar o barulho de rangido no tênis com uma pitada de talco devolve o prazer de estrear um calçado novo sem chamar atenção indesejada nos corredores. Com esse ajuste rápido, cada passo volta a ser silencioso, macio e confortável desde o primeiro uso.