Resumo O que é: Exposição cutânea ou mucosa por mordedura, arranhadura ou lambedura de mamíferos potencialmente transmissores do vírus da raiva.

Pode indicar: Risco de infecção pelo vírus rábico, uma encefalite viral aguda quase sempre fatal após o início dos sintomas neurológicos.

Quando buscar ajuda: Imediatamente após lavar o ferimento com água corrente e sabão por 15 minutos, em qualquer unidade de pronto atendimento ou posto de saúde.

Sofrer uma mordedura de cachorro, uma arranhadura de gato ou qualquer contato próximo com um morcego exige ação imediata para bloquear a transmissão da raiva. Como essa infecção viral atinge o sistema nervoso central e apresenta letalidade próxima de 100% depois que os sintomas aparecem, a prevenção rápida é decisiva.

Como o vírus da raiva age nos nervos periféricos e atinge o sistema nervoso central?

A raiva é causada por um agente do gênero Lyssavirus presente na saliva de mamíferos infectados, como cães, gatos, morcegos, saguis e raposas. Quando ocorre mordida, arranhão ou lambedura em pele machucada ou mucosas, o vírus penetra nos tecidos subcutâneos e permanece inicialmente próximo ao local da ferida.

Em seguida, o agente viral invade as terminações dos nervos periféricos e sobe lentamente em direção à medula espinhal e ao encéfalo, provocando uma inflamação cerebral grave chamada encefalite. Esse período de incubação costuma durar semanas, janela fundamental para que a profilaxia pós-exposição bloqueie o vírus antes que ele alcance o cérebro.

A equipe de saúde avalia o tipo de exposição para decidir se há necessidade de vacina e soro antirrábico. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais características da lesão e do contato com cães ou morcegos exigem atenção imediata?

Nem toda exposição apresenta o mesmo nível de gravidade, mas nenhum contato suspeito deve ser ignorado ou tratado apenas com curativos caseiros. Os profissionais de vigilância epidemiológica classificam o acidente conforme a profundidade do ferimento, a região do corpo atingida e a espécie envolvida:

Qualquer contato direto com morcegos: tocar em um morcego caído no chão, acordar com o animal no quarto ou sofrer arranhadura quase imperceptível configura acidente grave, pois os dentes desses mamíferos são muito finos e podem não deixar marca visível.

tocar em um morcego caído no chão, acordar com o animal no quarto ou sofrer arranhadura quase imperceptível configura acidente grave, pois os dentes desses mamíferos são muito finos e podem não deixar marca visível. Mordeduras em cabeça, pescoço, mãos ou pés: ferimentos nessas regiões concentram grande quantidade de terminações nervosas, reduzindo o tempo que o vírus leva para alcançar o sistema nervoso central.

ferimentos nessas regiões concentram grande quantidade de terminações nervosas, reduzindo o tempo que o vírus leva para alcançar o sistema nervoso central. Lesões profundas, múltiplas ou dilacerantes: cortes que atravessam a pele, sangram intensamente ou envolvem lambedura sobre feridas abertas e mucosas exigem bloqueio imunológico rápido.

cortes que atravessam a pele, sangram intensamente ou envolvem lambedura sobre feridas abertas e mucosas exigem bloqueio imunológico rápido. Ataques de cães ou gatos desconhecidos e desaparecidos: quando não é possível observar o animal por 10 dias para confirmar se ele permanece saudável, o protocolo exige iniciar a imunização sem esperar.

quando não é possível observar o animal por para confirmar se ele permanece saudável, o protocolo exige iniciar a imunização sem esperar. Contato com animais silvestres terrestres: mordidas ou arranhões provocados por macacos, saguis, guaxinins, raposas ou furões demandam avaliação imediata pela alta circulação viral na fauna silvestre.

O que o Ministério da Saúde determina sobre vacina e soro antirrábico após o acidente?

De acordo com o protocolo oficial do Ministério da Saúde sobre raiva humana, a higienização imediata da lesão com água e sabão elimina grande parte da carga viral depositada na pele. Após essa lavagem inicial, o paciente deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou pronto atendimento para avaliação clínica obrigatória e gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Nos acidentes leves com cães ou gatos passíveis de observação por 10 dias, o esquema vacinal pode ser adiado enquanto o animal é monitorado. Já nos acidentes graves ou envolvendo morcegos e animais silvestres, indica-se imediatamente a vacina antirrábica em esquema de 4 doses (nos dias 0, 3, 7 e 14) associada à infiltração local de soro antirrábico (SAR) ou imunoglobulina humana antirrábica (IGHAR).

Passos críticos após o ferimento 🧼 Primeira medida 15 min Lavagem com água e sabão O sabão rompe o envelope lipídico do vírus da raiva e reduz mecanicamente os microrganismos antes da chegada ao hospital. 💉 Bloqueio duplo Diferença entre soro e vacina O soro entrega anticorpos prontos direto na ferida, enquanto a vacina estimula o próprio organismo a produzir defesa duradoura. 🦇 Vigilância ambiental Não capture morcegos com as mãos Ao encontrar um morcego caído ou voando de dia, cubra-o com um balde ou caixa e acione o Centro de Controle de Zoonoses.

Quais outras infecções bacterianas e complicações uma mordedura animal pode causar?

Além da prevenção obrigatória contra a raiva, a boca de cães, gatos e animais silvestres abriga dezenas de bactérias capazes de provocar infecções locais ou sistêmicas em poucas horas. Durante o atendimento médico, a equipe avalia o risco de outras complicações associadas ao trauma:

Celulite infecciosa e abscessos subcutâneos: bactérias como Pasteurella multocida, Staphylococcus e Streptococcus multiplicam-se rapidamente em ferimentos perfurantes, causando vermelhidão crescente, calor local e pus.

bactérias como Pasteurella multocida, Staphylococcus e Streptococcus multiplicam-se rapidamente em ferimentos perfurantes, causando vermelhidão crescente, calor local e pus. Tétano acidental: lesões contaminadas com terra ou saliva exigem verificar a carteira vacinal e aplicar reforço da vacina antitetânica quando a última dose ocorreu há mais de 5 anos .

lesões contaminadas com terra ou saliva exigem verificar a carteira vacinal e aplicar reforço da quando a última dose ocorreu há mais de . Doença da arranhadura do gato: causada pela bactéria Bartonella henselae, provoca ínguas dolorosas próximas ao local do arranhão e febre persistente semanas após o contato.

causada pela bactéria Bartonella henselae, provoca ínguas dolorosas próximas ao local do arranhão e febre persistente semanas após o contato. Lesões tendíneas e articulares profundas: mordidas nas mãos e nos punhos podem atingir bainhas de tendões e articulações, exigindo limpeza cirúrgica e antibióticos prescritos por médico.

Lavar imediatamente a região com água e sabão ajuda a reduzir a presença do vírus no local da exposição. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando procurar pronto atendimento médico ou o SAMU (192) após uma mordida ou arranhão?

Procure uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), hospital público ou posto de saúde no mesmo dia em qualquer mordedura, arranhadura ou contato com morcego, mesmo que o ferimento pareça pequeno ou já tenha parado de sangrar. Um médico clínico, emergencista ou infectologista definirá a necessidade de soro, vacina antirrábica, reforço contra tétano e antibiótico preventivo.

Acione imediatamente o SAMU (192) ou vá à emergência hospitalar se houver sangramento intenso que não cede após 10 minutos de compressão firme, ferimentos profundos no rosto, pescoço ou mãos, sinais de infecção rápida com febre alta, ou qualquer sintoma neurológico tardio após exposição antiga, como formigamento no local cicatrizado, espasmos musculares, agitação e dificuldade para engolir líquidos.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.