Ouvir um estalo seco no meio da noite ou notar um som diferente ao caminhar pela sala é o aviso clássico de porcelanato descolando do contrapiso. Esse fenômeno, conhecido na construção como desplacamento, quase sempre nasce de dois erros cometidos durante a obra: a falta de dupla colagem nas peças grandes ou a ausência de juntas de dilatação nas bordas da parede.

Por que o porcelanato começa a estalar e soltar do chão?

Todo piso sofre dilatação térmica natural conforme a temperatura da casa sobe nos dias quentes e cai durante a madrugada. Quando as placas são encostadas diretamente contra a alvenaria sem uma folga perimetral de respiro, o revestimento não tem espaço para expandir e começa a empurrar as peças vizinhas umas contra as outras.

Se a argamassa foi aplicada apenas no chão, deixando espaços vazios de ar sob a placa, a aderência não aguenta essa pressão lateral. O acúmulo de tensão mecânica rompe o vínculo com o contrapiso de uma só vez, gerando os estalos altos e fazendo o piso levantar em formato de tenda no meio do cômodo.

O piso porcelanato está estalando e fazendo barulho de oco: o erro na instalação que faz as placas estufarem e soltarem

Quais sinais confirmam que o revestimento está prestes a levantar?

Perceber o deslocamento ainda no início permite remover e reaproveitar as mesmas peças antes que elas trinquem ou quebrem sob o peso dos móveis.

Os três indícios mais claros de que o piso perdeu aderência são:

Como agir ao perceber as primeiras peças soltas na sala?

Deixar o problema avançar sem intervenção faz com que uma única placa solta acabe empurrando e descolando toda a fileira ao redor em efeito dominó.

O passo a passo técnico para conter o estrago e recuperar o piso inclui:

Mapeie toda a sala batendo suavemente o cabo de madeira de uma vassoura em cada placa e marque com fita crepe as peças que soarem ocas.

Evite arrastar sofás pesados ou deixar cair objetos sobre a área marcada, pois a placa sem apoio embaixo racha facilmente no centro.

Retire o rejunte ao redor das peças soltas com um raspador apropriado para liberar a tensão e permitir levantar os porcelanatos inteiros com ventosas.

Remova completamente a argamassa antiga solta do contrapiso e limpe o verso das peças reaproveitadas, eliminando toda a poeira.

Reassente as placas com argamassa colante AC-III usando a técnica de dupla colagem e crie um corte de alívio de um centímetro nas bordas escondidas sob o rodapé.

Qual é o papel da dupla colagem e da folga no rodapé?

Por ser um material extremamente denso e com baixíssima absorção de água, o porcelanato não gruda com a mesma facilidade que a cerâmica antiga. Em peças maiores que trinta centímetros, a dupla colagem é obrigatória: o assentador precisa passar argamassa em cordões tanto no contrapiso quanto no verso da peça, garantindo preenchimento total sem bolsões de ar.

Já a folga deixada entre a última fileira do piso e as paredes da sala funciona como uma mola invisível que absorve o crescimento das placas no calor. Esse espaço fica totalmente escondido atrás do rodapé e impede que o revestimento trave contra a alvenaria e estoure no meio da sala.

O piso porcelanato está estalando e fazendo barulho de oco: o erro na instalação que faz as placas estufarem e soltarem

Como comparar as soluções para corrigir o piso oco?

A escolha do reparo adequado depende de quantas placas estão soltas e se a causa principal foi apenas falha na cola ou falta de espaço para dilatação.

A tabela abaixo compara a eficiência das abordagens mais comuns:

Intervenção escolhida Resultado no revestimento Avaliação Reassentar com dupla colagem Argamassa AC-III + corte na borda Elimina o espaço vazio e libera a dilatação de forma permanente. Definitivo Abrir junta sob o rodapé Alívio preventivo nas bordas Alivia a pressão térmica antes que outras fileiras se soltem. Preventivo Injeção de resina pelo rejunte Preenchimento sem remover a placa Acalma o som oco em casos isolados, mas não resolve falta de junta. Paliativo Ignorar os estalos no chão Aguardar sem manutenção Pode causar estufamento súbito e quebra de dezenas de peças. Arriscado

Como evitar esse prejuízo ao assentar um piso novo?

Na hora da reforma, acompanhar se o profissional está respeitando o tempo em aberto da argamassa e limpando o pó branco de fábrica atrás das peças evita quase todos os casos de falha de aderência. Guardar sempre duas caixas extras do mesmo lote na despensa também garante reposição idêntica caso alguma peça precise ser trocada no futuro.

Identificar rapidamente os sinais de porcelanato descolando permite salvar as placas intactas e corrigir o assentamento antes que o piso levante de vez. Com dupla colagem bem feita e juntas de dilatação respeitadas sob o rodapé, a sala mantém o acabamento firme, silencioso e impecável por décadas.