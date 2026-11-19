Resumo O que é: É uma turvação ou escurecimento passageiro do campo visual que dura alguns segundos logo após sair da posição deitada ou sentada.

Pode indicar: Queda transitória da pressão arterial ao ficar de pé, desidratação, efeito de medicamentos, alterações circulatórias ou doenças oculares.

Quando buscar ajuda: Quando os episódios se repetem na semana, causam tontura intensa ou envolvem perda súbita de visão, mesmo que dure apenas instantes.

Perceber a visão embaçada por alguns segundos logo após se levantar da cama ou de uma cadeira costuma estar ligado à hipotensão ortostática, uma queda temporária da pressão arterial provocada pela mudança brusca de postura.

Como a mudança de postura afeta o fluxo de sangue para a retina e o cérebro?

Quando você se levanta rapidamente, a gravidade puxa cerca de 500 a 800 mililitros de sangue para as pernas e o abdômen. Em condições normais, receptores nervosos nos vasos sanguíneos contraem as artérias e aceleram levemente os batimentos cardíacos para compensar esse deslocamento.

Se essa resposta demora alguns segundos para agir, ocorre uma hipoperfusão transitória na retina e no córtex visual do cérebro. Como as células fotorreceptoras do olho consomem oxigênio em ritmo contínuo, qualquer redução momentânea na oxigenação deixa a imagem turva ou acinzentada até a circulação se estabilizar.

A avaliação da pressão em diferentes posições ajuda a investigar a hipotensão ortostática. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sintomas costumam acompanhar o escurecimento visual ao ficar de pé?

Observar os sinais que surgem junto com a turvação visual ajuda o médico a diferenciar uma queda postural da pressão arterial de alterações neurológicas ou oftalmológicas. Na rotina clínica, o quadro costuma aparecer acompanhado de manifestações breves logo nos primeiros instantes em pé.

Sensação de cabeça vazia ou tontura leve: desequilíbrio passageiro que melhora quando a pessoa se apoia ou volta a sentar.

desequilíbrio passageiro que melhora quando a pessoa se apoia ou volta a sentar. Visão em túnel ou pontos brilhantes: estreitamento temporário das bordas do campo visual acompanhado de pequenos pontos luminosos.

estreitamento temporário das bordas do campo visual acompanhado de pequenos pontos luminosos. Palpitações rápidas no peito: aceleração momentânea do coração tentando restabelecer o fluxo sanguíneo para a cabeça.

aceleração momentânea do coração tentando restabelecer o fluxo sanguíneo para a cabeça. Fraqueza súbita nas pernas: sensação de perda de força muscular que desaparece assim que a pressão arterial se normaliza.

sensação de perda de força muscular que desaparece assim que a pressão arterial se normaliza. Zumbido passageiro nos ouvidos: som abafado ou chiado breve causado pela redução transitória de sangue na orelha interna.

O que as sociedades médicas apontam sobre alterações transitórias na visão?

De acordo com diretrizes clínicas da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), a hipotensão ortostática é definida pela queda sustentada de pelo menos 20 mmHg na pressão arterial sistólica ou 10 mmHg na diastólica dentro de até 3 minutos após assumir a posição ortostática. Esse fenômeno torna-se mais frequente em adultos acima dos 60 anos e em pacientes que utilizam múltiplos anti-hipertensivos.

Na oftalmologia, especialistas alertam que episódios passageiros de turvação ou perda visual em apenas um olho nunca devem ser ignorados. Mesmo quando a visão retorna em segundos, o sintoma pode representar uma obstrução temporária na artéria central da retina e exige investigação vascular prioritária.

Pontos-chave na investigação da visão turva postural 🩺 Exame diagnóstico Aferição postural e mapeamento de retina Medição da pressão deitado e após 1 e 3 minutos em pé, associada ao exame de fundo de olho para avaliar vasos retinianos. 💊 Fator medicamentoso Anti-hipertensivos, diuréticos e vasodilatadores Ajustes recentes de dose ou combinação de remédios podem reduzir o reflexo vascular ao levantar e provocar escurecimento visual. 🚨 Sinal de alerta Perda súbita de visão em apenas um olho Quadro chamado amaurose fugaz pode indicar microêmbolo na circulação ocular e exige avaliação médica imediata.

Hipotensão ortostática, desidratação ou doença ocular: o que provoca o quadro?

Como a visão depende tanto da integridade das estruturas oculares quanto da chegada constante de sangue oxigenado, diferentes condições clínicas podem gerar embaçamento breve ao mudar de posição. Somente o exame físico e testes específicos confirmam a origem exata.

Hipotensão ortostática e desidratação: baixa ingestão de líquidos, suor excessivo ou repouso prolongado na cama reduzem o volume sanguíneo circulante.

baixa ingestão de líquidos, suor excessivo ou repouso prolongado na cama reduzem o volume sanguíneo circulante. Uso de medicamentos cardiovasculares ou neurológicos: fármacos para pressão alta, próstata, ansiedade ou doença de Parkinson podem retardar o ajuste dos vasos sanguíneos.

fármacos para pressão alta, próstata, ansiedade ou doença de Parkinson podem retardar o ajuste dos vasos sanguíneos. Alterações circulatórias e amaurose fugaz: estreitamento nas artérias carótidas ou arritmias cardíacas podem interromper brevemente o fluxo para a retina , causando perda visual indolor por segundos ou minutos.

estreitamento nas artérias carótidas ou arritmias cardíacas podem interromper brevemente o fluxo para a , causando perda visual indolor por segundos ou minutos. Doenças oculares e oscilações de pressão intraocular: alterações no nervo óptico, glaucoma, retinopatia diabética ou olho seco severo podem acentuar a turvação durante mudanças rápidas de foco e luz.

alterações no nervo óptico, glaucoma, retinopatia diabética ou olho seco severo podem acentuar a turvação durante mudanças rápidas de foco e luz. Anemia ou hipoglicemia: redução nos níveis de hemoglobina ou glicose no sangue diminui a oferta de energia ao sistema nervoso e à visão.

A perda súbita de visão em apenas um olho exige avaliação médica imediata, mesmo quando desaparece espontaneamente. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a visão embaçada ao levantar exige consulta ou pronto-socorro?

Agende uma consulta com um cardiologista ou oftalmologista se a visão embaçada ao levantar acontecer várias vezes por semana, surgir após iniciar um novo medicamento ou vier acompanhada de tontura persistente. Nunca suspenda remédios de uso contínuo por conta própria sem orientação médica.

Procure atendimento de urgência em pronto-socorro ou acione o SAMU (192) diante de perda súbita de visão, mesmo que dure apenas alguns segundos e desapareça sozinha, sobretudo se atingir apenas um olho ou vier acompanhada de dor no peito, desmaio, dificuldade para falar, boca torta ou fraqueza em um lado do corpo, sinais associados a acidente vascular cerebral (AVC), ataque isquêmico transitório ou oclusão vascular da retina.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.