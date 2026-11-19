A Timemania 2470 foi sorteada nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 21h. Os sete números e o Time do Coração já foram extraídos, mas o rateio ainda está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal.

A divulgação oficial deverá informar quantas apostas acertaram cada faixa e se houve ganhador do prêmio principal.

Dezenas sorteadas na Timemania 2470

[22 – 71 – 79 – 06 – 51 – 04 -03| Time do Coração: cuiabá/mt

Resultado da Timemania 2470: confira os números sorteados e o Time do Coração desta quinta (19/11)

O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (19), às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Rateio da Timemania 2470 ainda está em apuração

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. A quantidade de apostas premiadas e os valores de cada faixa serão atualizados assim que a apuração for concluída.

Ganhadores por faixa

A Timemania distribui prêmios para apostas que acertam três, quatro, cinco, seis ou sete números, além da faixa do Time do Coração.

7 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 6 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 5 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 4 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 3 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. Time do Coração: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.

O prêmio da Timemania 2470 acumulou?

A situação do prêmio principal ainda está a confirmar. A Caixa deverá informar se houve apostas com sete acertos ou se o valor será acumulado para o concurso 2471.

Como resgatar o prêmio da Timemania?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras da instituição. Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser recebidos em uma agência, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação na agência. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Depois desse período, o valor não retirado é destinado ao FIES.

Confira as regras no site oficial das Loterias Caixa.

Próximo concurso da Timemania

O próximo sorteio será o concurso 2471. A data e a estimativa de prêmio ainda precisam ser confirmadas pela Caixa.

As apostas podem ser registradas pelo portal Loterias Online ou em qualquer casa lotérica credenciada.

Leia também: [inserir URL do artigo anterior do Brasil 247].

Últimos resultados da Timemania

Confira os concursos anteriores:

2469 (17/11): 04 — 14 — 15 — 16 — 33 — 38 — 57 | Time do Coração: Paysandu/PA — acumulou.

04 — 14 — 15 — 16 — 33 — 38 — 57 | Time do Coração: Paysandu/PA — acumulou. 2468 (15/11): 03 — 15 — 22 — 31 — 38 — 47 — 61 | Time do Coração: Remo/PA — acumulou.

03 — 15 — 22 — 31 — 38 — 47 — 61 | Time do Coração: Remo/PA — acumulou. 2467 (12/11): 02 — 11 — 12 — 23 — 31 — 65 — 67 | Time do Coração: Retrô/PE — acumulou.

02 — 11 — 12 — 23 — 31 — 65 — 67 | Time do Coração: Retrô/PE — acumulou. 2466 (10/11): 16 — 17 — 48 — 49 — 53 — 56 — 64 | Time do Coração: Guarani/SP — acumulou.

16 — 17 — 48 — 49 — 53 — 56 — 64 | Time do Coração: Guarani/SP — acumulou. 2465 (08/11): 04 — 16 — 19 — 23 — 64 — 69 — 79 | Time do Coração: São José/RS — acumulou.

O histórico completo está disponível no site oficial da Timemania.

Como funciona o Time do Coração?

Na Timemania, além de escolher dez números entre os 80 disponíveis, o participante seleciona um clube para o Time do Coração.

A Caixa sorteia sete números e um time. A modalidade possui uma faixa específica para quem acerta o clube sorteado, independentemente dos acertos nas dezenas.

Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Consulte os canais oficiais para confirmar as dezenas, o Time do Coração e o rateio.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.