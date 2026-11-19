O Dia de Sorte 1352 foi sorteado nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 21h. As sete dezenas e o Mês da Sorte já foram extraídos, mas o rateio ainda está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal.

A divulgação oficial vai confirmar quantas apostas acertaram os números sorteados e quais foram os valores pagos nas faixas de premiação.

Dezenas sorteadas no Dia de Sorte 1352

07 – 26 – 04 – 13 – 16 – 08 – 27 | Mês da Sorte: JUNHO

Resultado do Dia de Sorte 1352: confira as dezenas e o Mês da Sorte desta quinta (19/11)

O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (19), às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Rateio do Dia de Sorte 1352 ainda está em apuração

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores de cada faixa serão atualizados assim que a apuração for concluída.

Ganhadores por faixa

O Dia de Sorte oferece premiações para quem acerta quatro, cinco, seis ou sete números, além da faixa do Mês da Sorte.

7 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 6 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 5 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 4 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. Mês da Sorte: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.

O prêmio do Dia de Sorte 1352 acumulou?

A situação do prêmio principal ainda está a confirmar. A Caixa deverá informar se houve apostas com sete acertos ou se o valor será acumulado para o concurso 1353.

Como resgatar o prêmio do Dia de Sorte?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras da instituição. Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser recebidos em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação na agência. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Depois desse período, o valor não retirado é destinado ao FIES.

Confira as regras no site oficial das Loterias Caixa.

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo sorteio será o concurso 1353. A data e a estimativa de prêmio ainda precisam ser confirmadas pela Caixa.

As apostas podem ser feitas pelo portal Loterias Online ou em qualquer casa lotérica credenciada.

Leia também: [inserir URL do artigo anterior do Brasil 247].

Últimos resultados do Dia de Sorte

Confira os concursos anteriores:

1351 (18/11): 10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28 | Mês da Sorte: Setembro — acumulou.

10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28 | Mês da Sorte: Setembro — acumulou. 1350 (17/11): 05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31 | Mês da Sorte: Abril — acumulou.

05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31 | Mês da Sorte: Abril — acumulou. 1349 (16/11): 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24 | Mês da Sorte: Outubro — acumulou.

05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24 | Mês da Sorte: Outubro — acumulou. 1348 (15/11): 01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25 | Mês da Sorte: Fevereiro — acumulou.

01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25 | Mês da Sorte: Fevereiro — acumulou. 1347 (13/11): 02 — 05 — 07 — 09 — 14 — 15 — 25 | Mês da Sorte: Abril — acumulou.

O histórico completo está disponível no site oficial do Dia de Sorte.

Como apostar online no Dia de Sorte

As apostas podem ser registradas pelo portal Loterias Online. O participante deve acessar a plataforma, escolher a modalidade, marcar os números e selecionar um Mês da Sorte antes de concluir o pagamento.

Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Consulte os canais oficiais para confirmar as dezenas, o Mês da Sorte e o rateio.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.