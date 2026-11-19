A Mega-Sena 3088 foi sorteada nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 21h. As seis dezenas já foram extraídas, mas a Caixa Econômica Federal ainda está apurando o rateio do concurso.

A divulgação oficial deverá confirmar se houve ganhador na faixa principal, além da quantidade de apostas premiadas na quina e na quadra.

Dezenas sorteadas na Mega-Sena 3088

34 – 44 – 21 – 10 – 28 – 24

Resultado da Mega-Sena 3088: veja as seis dezenas sorteadas nesta quinta (19/11) e o rateio

O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (19), às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Rateio da Mega-Sena 3088 ainda está em apuração

A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou o rateio oficial do concurso. Os valores e a quantidade de apostas premiadas em cada faixa serão informados após a conclusão da apuração.

Ganhadores por faixa

A Mega-Sena distribui prêmios para apostas que acertam quatro, cinco ou seis dezenas.

6 acertos (sena): número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 5 acertos (quina): número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 4 acertos (quadra): número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.

O prêmio da Mega-Sena 3088 acumulou?

A situação do prêmio principal ainda está a confirmar. A informação será atualizada após a divulgação do rateio oficial.

Caso nenhuma aposta tenha acertado as seis dezenas, o prêmio será acumulado para o concurso 3089.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras da instituição. Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser recebidos em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação na agência. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Depois desse período, o valor não retirado é destinado ao FIES.

Confira as regras no site oficial das Loterias Caixa.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo sorteio será o concurso 3089. A data e a estimativa de prêmio ainda precisam ser confirmadas pela Caixa.

As apostas podem ser registradas pelo portal Loterias Online ou em qualquer casa lotérica credenciada.

Leia também: [inserir URL do artigo anterior do Brasil 247].

Últimos resultados da Mega-Sena

Confira os concursos anteriores:

3087 (17/11): 06 — 10 — 23 — 25 — 48 — 50 — acumulou.

06 — 10 — 23 — 25 — 48 — 50 — acumulou. 3086 (15/11): 03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46 — acumulou.

03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46 — acumulou. 3085 (12/11): 10 — 27 — 29 — 37 — 39 — 59 — acumulou.

10 — 27 — 29 — 37 — 39 — 59 — acumulou. 3084 (10/11): 06 — 14 — 22 — 30 — 31 — 37 — uma aposta ganhadora em Iturama (MG), com R$ 3.287.949,91.

06 — 14 — 22 — 30 — 31 — 37 — uma aposta ganhadora em Iturama (MG), com R$ 3.287.949,91. 3083 (08/11): 22 — 25 — 29 — 37 — 46 — 54 — uma aposta ganhadora em Goiânia (GO), com R$ 59.526.903,72.

O histórico completo está disponível no site oficial da Mega-Sena.

E se você ganhar na Mega-Sena? O que fazer?

Quem ganhar deve guardar o comprovante da aposta em local seguro e evitar divulgar imagens que mostrem o código do bilhete. Para retirar o prêmio, é necessário apresentar o recibo original e os documentos exigidos pela Caixa.

O prazo para resgatar o valor é de 90 dias após a data do sorteio.

Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Consulte os canais oficiais para confirmar as dezenas e o rateio.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.