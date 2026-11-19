A confirmação do resultado completo deve informar quantas apostas acertaram cada faixa e se o prêmio principal foi distribuído ou acumulou para o próximo sorteio.

Dezenas sorteadas na Lotofácil 3834

13 – 03 – 19 -07 – 18 – 16 -17 – 08 – 22 – 02 – 11 – 15 – 24 – 04 – 20

Resultado da Lotofácil 3834: veja as 15 dezenas sorteadas nesta quinta (19/11) e o rateio

O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (19), às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Rateio da Lotofácil 3834 ainda está em apuração

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão acrescentados assim que a apuração for concluída.

Ganhadores por faixa

A Lotofácil distribui prêmios para apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

15 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 14 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 13 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 12 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 11 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.

O prêmio da Lotofácil 3834 acumulou?

A situação do prêmio principal ainda está a confirmar. A Caixa precisa concluir a apuração para informar se houve ganhador com 15 acertos ou se o valor será acumulado para o concurso 3835.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras da instituição. Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser recebidos em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação na agência. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Depois desse período, o valor não retirado é destinado ao FIES.

Confira as regras no site oficial das Loterias Caixa.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio será o concurso 3835. A data e a estimativa de prêmio ainda precisam ser confirmadas pela Caixa.

As apostas podem ser feitas pelo portal Loterias Online ou em qualquer casa lotérica credenciada.

Leia também: [inserir URL do artigo anterior do Brasil 247].

Últimos resultados da Lotofácil

Confira os concursos anteriores:

3833 (18/11): 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — uma aposta ganhadora em Araucária (PR), com R$ 4.164.686,22.

02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — uma aposta ganhadora em Araucária (PR), com R$ 4.164.686,22. 3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — acumulou.

01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — acumulou. 3831 (16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — duas apostas ganhadoras, com R$ 696.133,39 cada.

02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — duas apostas ganhadoras, com R$ 696.133,39 cada. 3830 (15/11): 01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — uma aposta ganhadora em Caxias do Sul (RS), com R$ 5.969.456,29.

01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — uma aposta ganhadora em Caxias do Sul (RS), com R$ 5.969.456,29. 3829 (13/11): 01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24 — uma aposta ganhadora em Jundiaí (SP), com R$ 1.642.095,56.

O histórico completo está disponível no site oficial da Lotofácil.

Surpresinha e Teimosinha

Na Surpresinha, o sistema escolhe os números automaticamente. Já a Teimosinha permite repetir a mesma combinação em vários concursos consecutivos, sem precisar registrar novamente a aposta a cada sorteio.

As opções estão disponíveis nas casas lotéricas e no portal Loterias Online.

Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Consulte os canais oficiais para confirmar as dezenas e o rateio.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.