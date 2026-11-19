A Quina 7172 foi sorteada nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 21h. As dezenas já foram extraídas, mas o rateio ainda está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal.

A confirmação das apostas ganhadoras e dos valores pagos em cada faixa depende da publicação do resultado oficial.

Dezenas sorteadas na Quina 7172

48 – 40 – 04 – 45 – 11

Resultado da Quina 7172: confira as dezenas sorteadas nesta quinta (19/11)

O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (19), às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Rateio da Quina 7172 ainda está em apuração

A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou o rateio oficial do concurso 7172. Por isso, a quantidade de apostas premiadas e os valores destinados a cada faixa permanecem pendentes.

Esta seção será atualizada assim que os dados oficiais forem publicados.

Ganhadores por faixa

Confira as faixas de premiação da Quina:

5 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 4 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 3 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar. 2 acertos: número de apostas ganhadoras e valor do prêmio a confirmar.

Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.

O prêmio da Quina 7172 acumulou?

A situação do prêmio principal ainda está a confirmar. A informação será atualizada após a divulgação do rateio oficial pela Caixa.

Caso nenhuma aposta tenha acertado as cinco dezenas, o valor será acumulado para o concurso seguinte.

Como resgatar o prêmio da Quina?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras da instituição. Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser recebidos em uma agência, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação na agência. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Depois desse período, o valor não retirado é destinado ao FIES.

Confira as regras no site oficial das Loterias Caixa.

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio será o concurso 7173. A data e a estimativa de prêmio ainda precisam ser confirmadas pela Caixa.

As apostas podem ser feitas pelo portal Loterias Online ou em qualquer casa lotérica credenciada.

Leia também: [inserir URL do artigo anterior do Brasil 247].

Últimos resultados da Quina

Confira os concursos anteriores:

7171 (18/11): 13 — 16 — 25 — 28 — 57 — acumulou.

13 — 16 — 25 — 28 — 57 — acumulou. 7170 (17/11): 03 — 07 — 11 — 19 — 53 — uma aposta ganhadora em São José de Ribamar (MA), com R$ 14.511.338,50.

03 — 07 — 11 — 19 — 53 — uma aposta ganhadora em São José de Ribamar (MA), com R$ 14.511.338,50. 7169 (16/11): 35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou.

35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou. 7168 (15/11): 17 — 20 — 26 — 28 — 61 — acumulou.

17 — 20 — 26 — 28 — 61 — acumulou. 7167 (13/11): 05 — 09 — 25 — 39 — 69 — acumulou.

O histórico completo está disponível no site oficial da Quina.

E se você ganhar na Quina? O que fazer?

Quem acertar os números deve guardar o comprovante da aposta em local seguro e evitar divulgar imagens que mostrem o código do bilhete. Para receber o prêmio, é necessário apresentar o recibo original e os documentos exigidos pela Caixa.

O prazo para resgatar o valor é de 90 dias após o sorteio.

Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Consulte os canais oficiais para confirmar as dezenas e o rateio.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.