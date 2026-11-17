Resumo O que é: Crise de dor de cabeça pulsátil, de intensidade moderada a forte, agravada por luminosidade, sons e esforços físicos cotidianos.

Pode indicar: Quadro de enxaqueca (migrânea), uma doença neurológica crônica diferente da cefaleia tensional comum, que exige abordagem preventiva e específica.

Quando buscar ajuda: Quando as crises ocorrem duas ou mais vezes por mês, exigem analgésicos frequentes ou surgem de forma súbita com sinais neurológicos.

Sentir uma dor de cabeça que se intensifica diante da luz do celular, do brilho da janela ou de qualquer ruído cotidiano pode indicar enxaqueca, também chamada na prática médica de migrânea. Diferente de uma dor tensional passageira, essa condição neurológica altera a forma como o cérebro processa estímulos sensoriais.

Por que o sistema trigeminovascular torna o cérebro hipersensível à luz e ao som?

A enxaqueca não nasce apenas de tensão muscular no pescoço ou de cansaço visual isolado. Durante uma crise, ocorre uma ativação anormal do sistema trigeminovascular, rede de fibras nervosas e vasos sanguíneos que envolve as meninges e transmite sinais de dor para o tronco encefálico.

Esse processo libera substâncias inflamatórias locais, como o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP), deixando o córtex cerebral temporariamente hiperexcitável. Como resultado, estímulos normalmente toleráveis passam a gerar desconforto intenso, originando a fotofobia (aversão à luz) e a fonofobia (aversão ao barulho).

A enxaqueca costuma apresentar dor pulsátil e outros sintomas associados, enquanto a cefaleia tensional geralmente provoca sensação de pressão. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sintomas acompanham a enxaqueca além da fotofobia e das náuseas?

Enquanto a dor de cabeça tensional comum costuma causar uma pressão leve e bilateral, como uma faixa apertando a testa, a crise de enxaqueca apresenta um conjunto clínico característico que dura entre 4 e 72 horas quando não tratada adequadamente. Entre os sinais associados mais frequentes estão:

Dor pulsátil ou latejante: geralmente concentrada em apenas um lado da cabeça, embora possa alternar de lado ou se espalhar durante a crise.

geralmente concentrada em apenas um lado da cabeça, embora possa alternar de lado ou se espalhar durante a crise. Agravamento com atividades físicas simples: subir escadas, caminhar rápido ou abaixar a cabeça intensifica a sensação de latejamento.

subir escadas, caminhar rápido ou abaixar a cabeça intensifica a sensação de latejamento. Náuseas e vômitos: o enjoo pode surgir junto com a dor e dificultar até mesmo a absorção de medicamentos tomados por via oral.

o enjoo pode surgir junto com a dor e dificultar até mesmo a absorção de medicamentos tomados por via oral. Osmofobia e irritabilidade sensorial: cheiros fortes de perfumes, alimentos ou produtos de limpeza passam a provocar mal-estar imediato.

cheiros fortes de perfumes, alimentos ou produtos de limpeza passam a provocar mal-estar imediato. Aura visual ou sensitiva: em cerca de um quarto dos pacientes, pontos brilhantes, linhas em zigue-zague ou formigamentos antecedem a dor em até 60 minutos.

O que as diretrizes médicas mostram sobre gatilhos e uso excessivo de analgésicos?

De acordo com orientações educativas da Sociedade Brasileira de Cefaleia, o cérebro de quem tem enxaqueca é sensível a mudanças bruscas na rotina, como jejum prolongado, privação ou excesso de sono, estresse agudo, alterações hormonais e consumo de álcool. Identificar esses gatilhos permite reduzir a exposição aos fatores que disparam as crises.

A entidade também alerta que tomar analgésicos comuns, anti-inflamatórios ou triptanos em 10 a 15 dias ou mais por mês pode desencadear a chamada cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Nessa situação, o próprio remédio passa a manter o sistema de dor sensibilizado, transformando crises esporádicas em dor de cabeça quase diária.

Pontos-chave sobre a enxaqueca e o controle das crises 🧠 Especialidade indicada Avaliação com médico neurologista O diagnóstico da enxaqueca é essencialmente clínico, baseado no histórico detalhado das crises e no exame neurológico em consultório. 💊 Limite de segurança 2 dias/sem Teto prático para analgésicos comuns Ultrapassar esse limite semanal com frequência indica necessidade de tratamento preventivo, e não de doses maiores para dor aguda. 📓 Ferramenta diagnóstica Diário de cefaleia por 30 dias Anotar horários, alimentos, ciclo menstrual, qualidade do sono e remédios usados ajuda a revelar padrões invisíveis no dia a dia.

Quais outras condições além da enxaqueca provocam fotofobia e cefaleia?

Embora a enxaqueca seja a causa recorrente mais comum de dor de cabeça associada à intolerância à luz e ao som, outros quadros clínicos podem produzir sintomas semelhantes e precisam ser descartados por um neurologista. Entre as possibilidades investigadas na consulta estão:

Cefaleia tensional episódica ou crônica: dor bilateral em aperto, geralmente leve a moderada, que raramente causa náuseas e não piora com caminhadas.

dor bilateral em aperto, geralmente leve a moderada, que raramente causa náuseas e não piora com caminhadas. Rinossinusite aguda: dor e sensação de peso na face ou na testa acompanhadas de obstrução nasal, secreção purulenta ou febre.

dor e sensação de peso na face ou na testa acompanhadas de obstrução nasal, secreção purulenta ou febre. Cefaleia em salvas: dor unilateral extremamente intensa ao redor de um olho, com lacrimejamento, vermelhidão ocular e congestão nasal do mesmo lado.

dor unilateral extremamente intensa ao redor de um olho, com lacrimejamento, vermelhidão ocular e congestão nasal do mesmo lado. Processos infecciosos ou inflamatórios das meninges: quadros agudos em que a fotofobia vem acompanhada de febre alta e rigidez na nuca.

Registrar a frequência, a duração e os possíveis gatilhos das crises pode ajudar o neurologista na avaliação da enxaqueca. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a dor de cabeça exige consulta com neurologista ou atendimento no pronto-socorro?

É indicado agendar consulta com um neurologista sempre que as crises atrapalharem o trabalho ou os estudos, acontecerem duas ou mais vezes por mês, mudarem de padrão após os 50 anos ou exigirem analgésicos semanais. O especialista pode indicar medicações específicas para interromper a crise no início e terapias preventivas para diminuir a sensibilidade cerebral.

Procure atendimento médico de emergência imediato ou acione o SAMU (192) se a dor surgir de forma explosiva em poucos segundos (“pior dor da vida”), vier acompanhada de febre, rigidez no pescoço, confusão mental, perda de força ou formigamento em um lado do corpo, dificuldade para falar, visão dupla ou após traumatismo na cabeça.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.