Dividir uma aposta da Mega da Virada é uma forma de participar do concurso em grupo e repartir o custo entre os integrantes. Existe, porém, uma diferença importante entre combinar uma aposta informalmente e registrar um bolão oficial da Caixa. No modelo oficial, as cotas são identificadas no sistema e cada participante recebe um comprovante individual.

Quanto custa participar de um bolão?

Os valores informados para a modalidade estabelecem o mínimo de R$ 18,00 por bolão e cotas a partir de R$ 7,00. O preço final depende da quantidade de dezenas escolhidas e do número de participantes. Confira os valores apresentados no material de referência:

6 dezenas: aposta de R$ 6,00; de 2 a 8 cotas; cota mínima informada de R$ 7,00.

aposta de R$ 6,00; de 2 a 8 cotas; cota mínima informada de R$ 7,00. 7 dezenas: R$ 42,00; de 2 a 50 cotas; cota mínima de R$ 8,00.

R$ 42,00; de 2 a 50 cotas; cota mínima de R$ 8,00. 8 dezenas: R$ 168,00; de 2 a 100 cotas; cota mínima de R$ 8,00.

R$ 168,00; de 2 a 100 cotas; cota mínima de R$ 8,00. 9 dezenas: R$ 504,00; de 2 a 100 cotas; cota mínima de R$ 8,00.

R$ 504,00; de 2 a 100 cotas; cota mínima de R$ 8,00. 10 dezenas: R$ 1.260,00; de 2 a 100 cotas; cota mínima de R$ 12,60.

R$ 1.260,00; de 2 a 100 cotas; cota mínima de R$ 12,60. 11 dezenas: R$ 2.772,00; de 2 a 100 cotas; cota mínima de R$ 27,72.

R$ 2.772,00; de 2 a 100 cotas; cota mínima de R$ 27,72. 12 dezenas: R$ 5.544,00; de 2 a 100 cotas; cota mínima de R$ 55,44.

R$ 5.544,00; de 2 a 100 cotas; cota mínima de R$ 55,44. 15 dezenas: R$ 30.030,00; de 2 a 100 cotas; cota mínima de R$ 300,30.

R$ 30.030,00; de 2 a 100 cotas; cota mínima de R$ 300,30. 20 dezenas: R$ 232.560,00; de 2 a 100 cotas; cota mínima de R$ 2.325,60.

O limite de cotas não é igual para todas as apostas. No jogo com seis dezenas, por exemplo, o máximo informado é de oito participantes. A partir de oito dezenas, o bolão pode chegar a 100 cotas, respeitadas as regras da modalidade.

No bolão oficial, cada participante recebe um comprovante individual que identifica sua cota — Créditos: Imagem gerada por IA

Como montar um bolão oficial: passo a passo

Reúna os participantes e defina quantas cotas serão divididas. Escolha de seis a 20 dezenas, respeitando os limites da modalidade. Informe no volante que a aposta será um bolão e indique a quantidade de cotas. Faça o pagamento e confira se o registro foi emitido como bolão oficial. Entregue a cada participante o recibo individual correspondente à sua cota. Guarde o comprovante em local seguro e siga as orientações da Caixa para identificação do titular.

Outra possibilidade é adquirir cotas de bolões disponíveis nos canais digitais oficiais, como o Portal Loterias Online da Caixa e o aplicativo Loterias CAIXA. Antes de concluir a compra, confira o valor da cota, a quantidade de participantes e eventual tarifa de serviço.

Bolão oficial e informal: qual é a diferença?

No bolão oficial, a aposta coletiva é registrada no sistema da Caixa. Cada cotista recebe seu comprovante, que identifica sua participação e permite solicitar o pagamento individualmente, conforme as regras de resgate.

No bolão informal, uma pessoa geralmente registra a aposta em seu próprio nome e combina a divisão do custo com os demais participantes. Se houver prêmio, a Caixa paga ao titular do recibo, que fica responsável por repassar as parcelas. Por isso, é importante guardar comprovantes de transferência, mensagens e registros que demonstrem o acordo feito antes do sorteio.

A formalização ajuda a evitar dúvidas sobre quem participou e qual parte cabe a cada pessoa. Em grupos maiores ou apostas de valor elevado, o recibo individual do bolão oficial reduz a dependência de acordos particulares.

O que muda na Mega da Virada?

As regras para formar o bolão seguem a estrutura da Mega-Sena. A particularidade mais conhecida da Mega da Virada está na distribuição do prêmio: o valor principal não acumula para a edição seguinte. Se ninguém acertar as seis dezenas, a premiação é direcionada à faixa seguinte, conforme o regulamento do concurso especial.

Sem acumulação: se não houver ganhador na sena, o prêmio passa para a quina; se necessário, segue para a quadra.

se não houver ganhador na sena, o prêmio passa para a quina; se necessário, segue para a quadra. Distribuição específica: a divisão da arrecadação entre as faixas segue percentuais próprios do concurso especial.

a divisão da arrecadação entre as faixas segue percentuais próprios do concurso especial. Calendário próprio: a edição tem programação especial e concentra grande volume de apostas no fim do ano.

Na edição de 2025, o volume de apostas digitais foi excepcional e o sorteio acabou adiado para a manhã de 1º de janeiro de 2026. O episódio reforçou a importância de acompanhar os comunicados da Caixa sobre horários de encerramento e divulgação do resultado.

Participar de um bolão permite dividir o custo das apostas e concorrer em grupo ao prêmio da Mega da Virada — Créditos: Imagem gerada por IA

Mega da Virada 2026: prazo para apostar e data do sorteio

O material de referência identifica a edição de 2026 como concurso 3100, com apostas até as 22h de 31 de dezembro de 2026 e sorteio previsto para 1º de janeiro de 2027, às 11h. A estimativa de prêmio informada é de R$ 1 bilhão.

Como calendário, horários e estimativas podem ser atualizados, consulte os comunicados da página oficial das Loterias Caixa antes de registrar a aposta.

Como receber o prêmio de um bolão?

O participante de um bolão oficial deve apresentar o recibo individual da cota para solicitar o pagamento. O procedimento depende do valor do prêmio e das regras de atendimento da Caixa. Por isso, é fundamental guardar o comprovante original em local seguro.

O material fornecido indica prazo de 90 dias após o sorteio para resgatar o prêmio. Os limites de pagamento em lotéricas e agências podem ser atualizados; confira as condições vigentes diretamente com a Caixa antes de se deslocar.

Consulte as informações oficiais no portal das Loterias Caixa. Para registrar apostas, utilize uma lotérica credenciada ou o Portal Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; não comprometa seu orçamento.