A Mega da Virada se consolidou como um dos concursos mais aguardados do calendário das loterias brasileiras. Realizada no fim do ano, a edição especial concentra apostas e costuma oferecer uma premiação superior à dos concursos regulares da Mega-Sena.
Desde 2009, o histórico mostra mudanças expressivas no valor total distribuído e na quantidade de apostas que acertaram as seis dezenas. Em algumas edições, poucas apostas dividiram a faixa principal; em outras, dezenas de vencedores receberam parcelas menores.
Histórico completo: resultados de 2009 a 2025
2009 — Concurso 1140 | 31/12/2009
- Dezenas: 10 — 27 — 40 — 46 — 49 — 58
- Ganhadores: 2 apostas
- Prêmio total: R$ 144,9 milhões
- Rateio por aposta: R$ 72,5 milhões
- Cidades: Brasília (DF) e Santa Rita do Passa Quatro (SP)
2010 — Concurso 1245 | 31/12/2010
- Dezenas: 02 — 10 — 34 — 37 — 43 — 50
- Ganhadores: 4 apostas
- Prêmio total: R$ 194,4 milhões
- Rateio por aposta: R$ 48,6 milhões
- Cidades: Cariacica (ES), Belo Horizonte (MG), Fazenda Rio Grande (PR) e Pinhais (PR)
2011 — Concurso 1350 | 31/12/2011
- Dezenas: 03 — 04 — 29 — 36 — 45 — 55
- Ganhadores: 5 apostas
- Prêmio total: R$ 177,6 milhões
- Rateio por aposta: R$ 35,5 milhões
- Cidades: Russas (CE), Brasília (DF), Carmo do Cajuru (MG), Belém (PA) e Mauá (SP)
2012 — Concurso 1455 | 31/12/2012
- Dezenas: 14 — 32 — 33 — 36 — 41 — 52
- Ganhadores: 3 apostas
- Prêmio total: R$ 244,8 milhões
- Rateio por aposta: R$ 81,6 milhões
- Cidades: Aparecida de Goiânia (GO), Franca (SP) e São Paulo (SP)
2013 — Concurso 1560 | 31/12/2013
- Dezenas: 20 — 30 — 36 — 38 — 47 — 53
- Ganhadores: 4 apostas
- Prêmio total: R$ 224,7 milhões
- Rateio por aposta: R$ 56,2 milhões
- Cidades: Maceió (AL), Teofilândia (BA), Curitiba (PR) e Palotina (PR)
2014 — Concurso 1665 | 31/12/2014
- Dezenas: 01 — 05 — 11 — 16 — 20 — 56
- Ganhadores: 4 apostas
- Prêmio total: R$ 263,3 milhões
- Rateio por aposta: R$ 65,8 milhões
- Cidades: Brasília (DF), Santa Rita do Trivelato (MT) e São Paulo (SP), com duas apostas
2015 — Concurso 1775 | 31/12/2015
- Dezenas: 02 — 18 — 31 — 42 — 51 — 56
- Ganhadores: 6 apostas
- Prêmio total: R$ 246,5 milhões
- Rateio por aposta: R$ 41,1 milhões
- Cidades: Água Branca (AL), Guaçuí (ES), Vila Velha (ES), Vitória (ES), com duas apostas, e Cerquilho (SP)
2016 — Concurso 1890 | 31/12/2016
- Dezenas: 05 — 11 — 22 — 24 — 51 — 53
- Ganhadores: 6 apostas
- Prêmio total: R$ 220,9 milhões
- Rateio por aposta: R$ 36,8 milhões
- Cidades: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS)
2017 — Concurso 2000 | 31/12/2017
- Dezenas: 03 — 06 — 10 — 17 — 34 — 37
- Ganhadores: 17 apostas
- Prêmio total: R$ 306,7 milhões
- Rateio por aposta: R$ 18,0 milhões
- Cidades: 13 municípios; São Paulo (SP) teve quatro apostas vencedoras e Guarulhos (SP), duas
2018 — Concurso 2110 | 31/12/2018
- Dezenas: 05 — 10 — 12 — 18 — 25 — 33
- Ganhadores: 52 apostas
- Prêmio total: R$ 302,5 milhões
- Rateio por aposta: R$ 5,8 milhões
- Cidades: 31 municípios, com quatro apostas no Rio de Janeiro (RJ)
2019 — Concurso 2220 | 31/12/2019
- Dezenas: 03 — 35 — 38 — 40 — 57 — 58
- Ganhadores: 4 apostas
- Prêmio total: R$ 304,2 milhões
- Rateio por aposta: R$ 76,1 milhões
- Cidades: Juscimeira (MT), Criciúma (SC) e São Paulo (SP), com duas apostas
2020 — Concurso 2330 | 31/12/2020
- Dezenas: 17 — 20 — 22 — 35 — 41 — 42
- Ganhadores: 2 apostas
- Prêmio total: R$ 325,3 milhões
- Rateio por aposta: R$ 162,6 milhões
- Cidades: Aracaju (SE) e uma aposta realizada pela internet
2021 — Concurso 2440 | 31/12/2021
- Dezenas: 12 — 15 — 23 — 32 — 33 — 46
- Ganhadores: 2 apostas
- Prêmio total: R$ 378,1 milhões
- Rateio por aposta: R$ 189,1 milhões
- Cidades: Cabo Frio (RJ) e Campinas (SP)
2022 — Concurso 2550 | 31/12/2022
- Dezenas: 04 — 05 — 10 — 34 — 58 — 59
- Ganhadores: 5 apostas
- Prêmio total: R$ 542,0 milhões
- Rateio por aposta: R$ 108,4 milhões
- Cidades: Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP), São José da Bela Vista (SP) e uma aposta pela internet
2023 — Concurso 2670 | 31/12/2023
- Dezenas: 21 — 24 — 33 — 41 — 48 — 56
- Ganhadores: 5 apostas
- Prêmio total: R$ 588,9 milhões
- Rateio por aposta: R$ 117,8 milhões
- Cidades: Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipira (SC) e uma aposta pela internet
2024 — Concurso 2810 | 31/12/2024
- Dezenas: 01 — 17 — 19 — 29 — 50 — 57
- Ganhadores: 8 apostas
- Prêmio total: R$ 635,5 milhões
- Rateio por aposta: R$ 79,4 milhões
- Cidades: Brasília (DF), com duas apostas; Nova Lima (MG); Curitiba (PR), com duas; Pinhais (PR); Osasco (SP) e Tupã (SP)
2025 — Concurso 2955 | sorteio em 01/01/2026
- Dezenas: 09 — 13 — 21 — 32 — 33 — 59
- Ganhadores: 6 apostas
- Prêmio total: R$ 1.091.357.286,52
- Rateio por aposta: R$ 181.892.881,09
- Cidades: Ponta Porã (MS), João Pessoa (PB), Franco da Rocha (SP) e três apostas pela internet
- Observação: o sorteio previsto para 31/12/2025 foi adiado para a manhã de 01/01/2026 após um volume excepcional de apostas digitais.
O que os números mostram
O histórico apresentado mostra o crescimento da premiação ao longo das edições. O prêmio total informado passou de R$ 144,9 milhões em 2009 para mais de R$ 1,09 bilhão em 2025. A quantidade de apostas vencedoras, por outro lado, oscilou bastante: foram duas em algumas edições e 52 em 2018.
O resultado de 2018 chama atenção pelo número de apostas que dividiram a faixa principal. Com 52 vencedoras, cada uma recebeu cerca de R$ 5,8 milhões. Já em 2021, duas apostas dividiram aproximadamente R$ 378,1 milhões, com rateio individual informado de R$ 189,1 milhões.
Os dados deste histórico foram reorganizados a partir do material fornecido. Antes da publicação, confira dezenas, concursos, cidades e valores nos resultados oficiais da Caixa.
Mega da Virada 2026: a próxima edição
O material de referência aponta o concurso 3100 para a Mega da Virada 2026, com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, apostas até as 22h de 31 de dezembro e sorteio previsto para 1º de janeiro de 2027. Consulte o calendário atualizado e as condições de participação nos canais oficiais antes de apostar.
Confira os comunicados e resultados na página das Loterias Caixa.
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