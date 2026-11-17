A Mega da Virada se consolidou como um dos concursos mais aguardados do calendário das loterias brasileiras. Realizada no fim do ano, a edição especial concentra apostas e costuma oferecer uma premiação superior à dos concursos regulares da Mega-Sena.

Desde 2009, o histórico mostra mudanças expressivas no valor total distribuído e na quantidade de apostas que acertaram as seis dezenas. Em algumas edições, poucas apostas dividiram a faixa principal; em outras, dezenas de vencedores receberam parcelas menores.

O prêmio principal da Mega da Virada ultrapassou R$ 1 bilhão na edição de 2025 — Créditos: Imagem gerada por IA

Histórico completo: resultados de 2009 a 2025

2009 — Concurso 1140 | 31/12/2009

Dezenas: 10 — 27 — 40 — 46 — 49 — 58

Ganhadores: 2 apostas

Prêmio total: R$ 144,9 milhões

Rateio por aposta: R$ 72,5 milhões

Cidades: Brasília (DF) e Santa Rita do Passa Quatro (SP)

2010 — Concurso 1245 | 31/12/2010

Dezenas: 02 — 10 — 34 — 37 — 43 — 50

Ganhadores: 4 apostas

Prêmio total: R$ 194,4 milhões

Rateio por aposta: R$ 48,6 milhões

Cidades: Cariacica (ES), Belo Horizonte (MG), Fazenda Rio Grande (PR) e Pinhais (PR)

2011 — Concurso 1350 | 31/12/2011

Dezenas: 03 — 04 — 29 — 36 — 45 — 55

Ganhadores: 5 apostas

Prêmio total: R$ 177,6 milhões

Rateio por aposta: R$ 35,5 milhões

Cidades: Russas (CE), Brasília (DF), Carmo do Cajuru (MG), Belém (PA) e Mauá (SP)

2012 — Concurso 1455 | 31/12/2012

Dezenas: 14 — 32 — 33 — 36 — 41 — 52

Ganhadores: 3 apostas

Prêmio total: R$ 244,8 milhões

Rateio por aposta: R$ 81,6 milhões

Cidades: Aparecida de Goiânia (GO), Franca (SP) e São Paulo (SP)

2013 — Concurso 1560 | 31/12/2013

Dezenas: 20 — 30 — 36 — 38 — 47 — 53

Ganhadores: 4 apostas

Prêmio total: R$ 224,7 milhões

Rateio por aposta: R$ 56,2 milhões

Cidades: Maceió (AL), Teofilândia (BA), Curitiba (PR) e Palotina (PR)

2014 — Concurso 1665 | 31/12/2014

Dezenas: 01 — 05 — 11 — 16 — 20 — 56

Ganhadores: 4 apostas

Prêmio total: R$ 263,3 milhões

Rateio por aposta: R$ 65,8 milhões

Cidades: Brasília (DF), Santa Rita do Trivelato (MT) e São Paulo (SP), com duas apostas

2015 — Concurso 1775 | 31/12/2015

Dezenas: 02 — 18 — 31 — 42 — 51 — 56

Ganhadores: 6 apostas

Prêmio total: R$ 246,5 milhões

Rateio por aposta: R$ 41,1 milhões

Cidades: Água Branca (AL), Guaçuí (ES), Vila Velha (ES), Vitória (ES), com duas apostas, e Cerquilho (SP)

2016 — Concurso 1890 | 31/12/2016

Dezenas: 05 — 11 — 22 — 24 — 51 — 53

Ganhadores: 6 apostas

Prêmio total: R$ 220,9 milhões

Rateio por aposta: R$ 36,8 milhões

Cidades: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS)

2017 — Concurso 2000 | 31/12/2017

Dezenas: 03 — 06 — 10 — 17 — 34 — 37

Ganhadores: 17 apostas

Prêmio total: R$ 306,7 milhões

Rateio por aposta: R$ 18,0 milhões

Cidades: 13 municípios; São Paulo (SP) teve quatro apostas vencedoras e Guarulhos (SP), duas

2018 — Concurso 2110 | 31/12/2018

Dezenas: 05 — 10 — 12 — 18 — 25 — 33

Ganhadores: 52 apostas

Prêmio total: R$ 302,5 milhões

Rateio por aposta: R$ 5,8 milhões

Cidades: 31 municípios, com quatro apostas no Rio de Janeiro (RJ)

2019 — Concurso 2220 | 31/12/2019

Dezenas: 03 — 35 — 38 — 40 — 57 — 58

Ganhadores: 4 apostas

Prêmio total: R$ 304,2 milhões

Rateio por aposta: R$ 76,1 milhões

Cidades: Juscimeira (MT), Criciúma (SC) e São Paulo (SP), com duas apostas

2020 — Concurso 2330 | 31/12/2020

Dezenas: 17 — 20 — 22 — 35 — 41 — 42

Ganhadores: 2 apostas

Prêmio total: R$ 325,3 milhões

Rateio por aposta: R$ 162,6 milhões

Cidades: Aracaju (SE) e uma aposta realizada pela internet

2021 — Concurso 2440 | 31/12/2021

Dezenas: 12 — 15 — 23 — 32 — 33 — 46

Ganhadores: 2 apostas

Prêmio total: R$ 378,1 milhões

Rateio por aposta: R$ 189,1 milhões

Cidades: Cabo Frio (RJ) e Campinas (SP)

2022 — Concurso 2550 | 31/12/2022

Dezenas: 04 — 05 — 10 — 34 — 58 — 59

Ganhadores: 5 apostas

Prêmio total: R$ 542,0 milhões

Rateio por aposta: R$ 108,4 milhões

Cidades: Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP), São José da Bela Vista (SP) e uma aposta pela internet

2023 — Concurso 2670 | 31/12/2023

Dezenas: 21 — 24 — 33 — 41 — 48 — 56

Ganhadores: 5 apostas

Prêmio total: R$ 588,9 milhões

Rateio por aposta: R$ 117,8 milhões

Cidades: Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipira (SC) e uma aposta pela internet

2024 — Concurso 2810 | 31/12/2024

Dezenas: 01 — 17 — 19 — 29 — 50 — 57

Ganhadores: 8 apostas

Prêmio total: R$ 635,5 milhões

Rateio por aposta: R$ 79,4 milhões

Cidades: Brasília (DF), com duas apostas; Nova Lima (MG); Curitiba (PR), com duas; Pinhais (PR); Osasco (SP) e Tupã (SP)

2025 — Concurso 2955 | sorteio em 01/01/2026

Dezenas: 09 — 13 — 21 — 32 — 33 — 59

Ganhadores: 6 apostas

Prêmio total: R$ 1.091.357.286,52

Rateio por aposta: R$ 181.892.881,09

Cidades: Ponta Porã (MS), João Pessoa (PB), Franco da Rocha (SP) e três apostas pela internet

Observação: o sorteio previsto para 31/12/2025 foi adiado para a manhã de 01/01/2026 após um volume excepcional de apostas digitais.

O que os números mostram

O histórico apresentado mostra o crescimento da premiação ao longo das edições. O prêmio total informado passou de R$ 144,9 milhões em 2009 para mais de R$ 1,09 bilhão em 2025. A quantidade de apostas vencedoras, por outro lado, oscilou bastante: foram duas em algumas edições e 52 em 2018.

O resultado de 2018 chama atenção pelo número de apostas que dividiram a faixa principal. Com 52 vencedoras, cada uma recebeu cerca de R$ 5,8 milhões. Já em 2021, duas apostas dividiram aproximadamente R$ 378,1 milhões, com rateio individual informado de R$ 189,1 milhões.

Os dados deste histórico foram reorganizados a partir do material fornecido. Antes da publicação, confira dezenas, concursos, cidades e valores nos resultados oficiais da Caixa.

Mega da Virada 2026: a próxima edição

O material de referência aponta o concurso 3100 para a Mega da Virada 2026, com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, apostas até as 22h de 31 de dezembro e sorteio previsto para 1º de janeiro de 2027. Consulte o calendário atualizado e as condições de participação nos canais oficiais antes de apostar.

Confira os comunicados e resultados na página das Loterias Caixa.

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