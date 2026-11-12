Resumo prático 💧 Prepare a pele Hidrate delicadamente a região e espere o produto ser absorvido. 🤏 Diminua a quantidade Comece com poucos pontos de corretivo e aumente somente onde houver necessidade. 🪞 Concentre a aplicação Priorize os cantos internos e as áreas mais escuras, evitando cobrir toda a região. ✨ Finalize com leveza Espalhe com batidinhas e use pouco pó, apenas onde for necessário.

O segredo não está em eliminar completamente as linhas naturais do rosto, mas em evitar que a maquiagem fique pesada sobre elas. Uma aplicação localizada pode oferecer cobertura sem criar uma camada excessiva.

Qual é o erro ao aplicar corretivo depois dos 50?

Um dos erros mais frequentes é espalhar uma quantidade grande de corretivo por toda a parte inferior dos olhos. A técnica do triângulo invertido, por exemplo, pode depositar produto em áreas que nem precisam de cobertura.

Quando a pessoa pisca, sorri e movimenta o rosto, o excesso tende a se acomodar nas dobras naturais. O resultado pode ser uma aparência mais marcada, com acúmulos que ficam ainda mais perceptíveis sob determinada iluminação.

Camadas espessas de corretivo podem se acumular nas dobras naturais da pele. — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que a região dos olhos exige mais cuidado com a maquiagem?

Com o passar dos anos, a pele pode ficar mais fina, seca e menos elástica. Essas mudanças variam entre pessoas, mas podem alterar a maneira como produtos de maquiagem se acomodam no rosto.

Segundo a Academia Americana de Dermatologia, a pele tende a ficar mais seca com o envelhecimento. Como consequência, linhas e rugas podem ganhar destaque quando a superfície não recebe hidratação adequada.

Como preparar e hidratar a pele antes de passar corretivo?

Uma boa preparação começa com a limpeza suave e a hidratação adequada ao tipo de pele. Não é necessário aplicar muitos produtos ou criar uma rotina complicada antes de começar a maquiagem.

Um hidratante facial ou produto específico para a região dos olhos pode ajudar a reduzir a sensação de ressecamento. Aplique uma camada pequena, sem esfregar ou puxar a pele, e aguarde a absorção antes de continuar.

A hidratação adequada ajuda a preparar a pele antes da aplicação do corretivo. — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual quantidade de corretivo usar para não marcar as linhas finas?

A recomendação dos maquiadores é começar com pouco produto. Em vez de desenhar um triângulo grande abaixo de cada olho, coloque pequenos pontos nas regiões de maior escurecimento, especialmente perto do canto interno.

Quando a olheira apresenta tonalidade mais intensa, um corretor de cor pode ajudar antes da aplicação. Tons pêssego ou alaranjados podem neutralizar determinadas tonalidades azuladas e arroxeadas, considerando a profundidade da pele. A ideia é evitar que o corretivo precise fazer todo o trabalho sozinho.

Como deixar a maquiagem depois dos 50 mais natural durante o dia?

Uma maquiagem mais equilibrada depende da combinação entre preparação, cobertura localizada e acabamento. O corretivo não precisa esconder todas as características da pele para cumprir sua função de uniformizar a tonalidade.

Também vale adaptar a técnica conforme o resultado observado. Se o produto marca as linhas, experimente diminuir a quantidade, trocar a textura ou reduzir o pó. A melhor aplicação é aquela que respeita a textura natural da pele e proporciona o acabamento desejado.