A extração da Timemania de número 2467 foi realizada na quinta-feira, 12 de novembro, às 21h, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso tinha prêmio estimado em R$ 27 milhões.
Dezenas sorteadas e Time do Coração
02 – 31 – 12 – 65 – 67 – 23 – 11
Time do Coração: RETRÔ/PE
Confira as faixas de premiação da Timemania
O rateio do concurso 2467 ainda não está confirmado. Os valores fixos das faixas inferiores constam no material-base; falta, porém, saber quantas apostas receberam cada quantia.
- 7 acertos: A CONFIRMAR.
- 6 acertos: A CONFIRMAR.
- 5 acertos: A CONFIRMAR.
- 4 acertos: R$ 10,50 por aposta; ganhadores A CONFIRMAR.
- 3 acertos: R$ 3,50 por aposta; ganhadores A CONFIRMAR.
- Time do Coração: R$ 8,50 por aposta; ganhadores A CONFIRMAR.
Timemania teve vencedor na faixa principal?
A Caixa ainda não disponibilizou, os dados definitivos de ganhadores e valores por faixa. A atualização do rateio será feita após a confirmação oficial.
Prazo e locais para sacar o prêmio
Valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Para quantias acima desse limite, o resgate ocorre exclusivamente em uma agência do banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.
O prazo para retirar o prêmio é de 90 dias. Após esse período, o valor é destinado ao FIES. As regras podem ser consultadas no portal das Loterias Caixa.
Quando acontece o próximo sorteio da Timemania
O concurso seguinte será o 2468, previsto para terça-feira, 17/11. As apostas podem ser feitas pelo Loterias Online ou em casas lotéricas até as 20h, de acordo com o material recebido.
Para acompanhar a atualização dos números e do rateio, consulte a Caixa Econômica Federal. Jogue com responsabilidade e não comprometa despesas essenciais com apostas.