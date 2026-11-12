A extração da Timemania de número 2467 foi realizada na quinta-feira, 12 de novembro, às 21h, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso tinha prêmio estimado em R$ 27 milhões.

Dezenas sorteadas e Time do Coração

02 – 31 – 12 – 65 – 67 – 23 – 11

Time do Coração: RETRÔ/PE

Resultado da Timemania de hoje: confira as dezenas e o rateio do prêmio de R$ 27 milhões no concurso 2467 (quinta, 12/11)

Confira as faixas de premiação da Timemania

O rateio do concurso 2467 ainda não está confirmado. Os valores fixos das faixas inferiores constam no material-base; falta, porém, saber quantas apostas receberam cada quantia.

7 acertos: A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 6 acertos: A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 5 acertos: A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 4 acertos: R$ 10,50 por aposta; ganhadores A CONFIRMAR.

R$ 10,50 por aposta; ganhadores A CONFIRMAR. 3 acertos: R$ 3,50 por aposta; ganhadores A CONFIRMAR.

R$ 3,50 por aposta; ganhadores A CONFIRMAR. Time do Coração: R$ 8,50 por aposta; ganhadores A CONFIRMAR.

Timemania teve vencedor na faixa principal?

A Caixa ainda não disponibilizou, os dados definitivos de ganhadores e valores por faixa. A atualização do rateio será feita após a confirmação oficial.

Prazo e locais para sacar o prêmio

Valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Para quantias acima desse limite, o resgate ocorre exclusivamente em uma agência do banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

O prazo para retirar o prêmio é de 90 dias. Após esse período, o valor é destinado ao FIES. As regras podem ser consultadas no portal das Loterias Caixa.

Quando acontece o próximo sorteio da Timemania

O concurso seguinte será o 2468, previsto para terça-feira, 17/11. As apostas podem ser feitas pelo Loterias Online ou em casas lotéricas até as 20h, de acordo com o material recebido.

Para acompanhar a atualização dos números e do rateio, consulte a Caixa Econômica Federal. Jogue com responsabilidade e não comprometa despesas essenciais com apostas.