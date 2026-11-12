A Mega-Sena realizou nesta quinta-feira, 12 de novembro, o concurso 3085. O sorteio ocorreu às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A estimativa para o prêmio principal era de R$ 20 milhões.

Números sorteados na Mega-Sena 3085

10 – 59 – 27 – 37 – 39 – 29

Resultado da Mega-Sena de hoje: veja os números e a divisão do prêmio de R$ 20 milhões no concurso 3085 (quinta, 12/11)

Rateio: confira as faixas que aguardam divulgação

A Caixa ainda não disponibilizou, no material-base, os dados definitivos de ganhadores e valores por faixa. A atualização do rateio será feita após a confirmação oficial.

6 acertos (Sena): A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 5 acertos (Quina): A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 4 acertos (Quadra): A CONFIRMAR.

Prêmio de R$ 20 milhões acumulou?

A Caixa ainda não disponibilizou, os dados definitivos de ganhadores e valores por faixa. A atualização do rateio será feita após a confirmação oficial.

Como sacar um prêmio da Mega-Sena

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências do banco. O ganhador deve apresentar documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta.

Para prêmios superiores a R$ 10 mil, o pagamento é feito em até dois dias úteis. O prazo geral para solicitar o resgate é de 90 dias; depois disso, o valor é destinado ao FIES. Consulte as orientações no site das Loterias Caixa.

Data do próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo concurso será o 3086, previsto para domingo, 15/11. As apostas podem ser registradas pelo Loterias Online ou em uma casa lotérica até as 20h, conforme o cronograma indicado no material-base.

Acompanhe a confirmação do resultado nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com responsabilidade: não utilize dinheiro destinado a contas ou necessidades básicas.