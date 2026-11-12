O Dia de Sorte teve seu concurso 1346 realizado nesta quinta-feira, 12/11, às 21h. A extração ocorreu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, e tinha prêmio estimado em R$ 300 mil.

Veja as dezenas e o Mês da Sorte

16 – 06 – 19 – 27 – 04 – 05 – 28

Mês da Sorte: NOVEMBRO

Resultado do Dia de Sorte de hoje: veja os números e o rateio dos R$ 300 mil do concurso 1346 (quinta, 12/11)

Premiação do concurso 1346

Os valores e o número de apostas ganhadoras nas faixas variáveis ainda não foram confirmados. Para as faixas com premiação fixa, o material-base informa os valores por aposta, mas a quantidade de ganhadores também depende do rateio.

7 acertos + Mês da Sorte: A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 6 acertos: A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 5 acertos: A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 4 acertos: R$ 5,00 por aposta; ganhadores A CONFIRMAR.

R$ 5,00 por aposta; ganhadores A CONFIRMAR. Mês da Sorte: R$ 2,50 por aposta; ganhadores A CONFIRMAR.

O prêmio principal saiu?

A Caixa ainda não disponibilizou, os dados definitivos de ganhadores e valores por faixa. A atualização do rateio será feita após a confirmação oficial.

Como funciona o resgate dos valores

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o ganhador deve procurar uma agência do banco, levando documento de identidade, CPF e o comprovante original da aposta.

O prazo para solicitar o pagamento é de 90 dias. Depois disso, o dinheiro é destinado ao FIES. Mais informações estão disponíveis no portal das Loterias Caixa.

Próxima extração do Dia de Sorte

O próximo concurso será o 1347, programado para sexta-feira, 13/11. As apostas podem ser registradas no Loterias Online ou em uma lotérica até as 20h, conforme o cronograma informado na fonte.

Consulte os canais oficiais da Caixa Econômica Federal para acompanhar a confirmação do resultado. Aposte com responsabilidade e respeite seus limites financeiros.