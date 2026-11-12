O concurso 3828 da Lotofácil aconteceu nesta quinta-feira, 12 de novembro, às 21h. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A estimativa anunciada para a faixa principal era de R$ 5 milhões.

O valor estava em jogo depois de o concurso 3827 terminar sem uma aposta que acertasse os 15 números. Para o concurso desta quinta, entretanto, ainda é necessário aguardar a confirmação oficial das dezenas e do rateio pela Caixa Econômica Federal.

Confira as 15 dezenas da Lotofácil

23 – 15 – 14 – 08 – 13 – 03 – 11 – 20 – 18 – 22 – 19 – 21 – 05 – 25 – 07

Resultado da Lotofácil de hoje: confira as dezenas e a divisão do prêmio de R$ 5 milhões no concurso 3828 (quinta, 12/11)

Rateio da Lotofácil 3828 por faixa

A quantidade de apostas contempladas nas faixas de premiação e os respectivos valores ainda dependem da publicação do rateio oficial. A única faixa com valor fixo informado no material-base é a de 11 acertos.

15 acertos: A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 14 acertos: A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 13 acertos: A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 12 acertos: A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 11 acertos: R$ 7,00 por aposta; número de ganhadores A CONFIRMAR.

Houve ganhador dos R$ 5 milhões?

A Caixa ainda não disponibilizou, os dados definitivos de ganhadores e valores por faixa. A atualização do rateio será feita após a confirmação oficial.

Como receber o prêmio da Lotofácil

Apostas premiadas em até R$ 2.428,79 podem ser resgatadas em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse limite, o pagamento deve ser solicitado em uma agência do banco, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

O ganhador tem 90 dias para retirar o valor. Após esse prazo, a quantia é destinada ao FIES. Consulte as regras no site das Loterias Caixa.

Data do próximo concurso da Lotofácil

O concurso 3829 está previsto para sexta-feira, 13/11. É possível registrar apostas pelo Loterias Online ou presencialmente em uma casa lotérica, até as 20h, segundo os dados fornecidos.

Acompanhe as atualizações nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Jogue com responsabilidade e não aposte valores que façam falta no orçamento.