A Quina realizou nesta quinta-feira, 12 de novembro, o concurso 7166. A extração ocorreu às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A estimativa de prêmio para esta edição era de R$ 10 milhões, montante que vinha acumulando havia seis concursos consecutivos sem acertador na faixa principal.

Números sorteados na Quina 7166

19 – 61 – 67 – 31 – 69

Premiação por faixa: veja o que falta divulgar

A Caixa ainda não confirmou quantas apostas foram premiadas nem os valores destinados a cada faixa do concurso 7166. A atualização será feita quando o rateio oficial estiver disponível.

5 acertos (Quina): A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 4 acertos (Quadra): A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 3 acertos (Terno): A CONFIRMAR.

A CONFIRMAR. 2 acertos (Duque): A CONFIRMAR.

Concurso teve ganhador ou o prêmio acumulou?

A Caixa ainda não disponibilizou, os dados definitivos de ganhadores e valores por faixa. A atualização do rateio será feita após a confirmação oficial.

Onde e até quando retirar um prêmio da Quina

Valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Para quantias superiores, o pagamento é feito exclusivamente nas agências do banco. Nesse caso, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta.

O prazo para resgate é de 90 dias. Depois desse período, o valor não retirado é destinado ao FIES. As orientações oficiais estão disponíveis no portal das Loterias Caixa.

Quando será o próximo sorteio

A próxima extração da Quina será a de número 7167, marcada para sexta-feira, 13/11. As apostas podem ser feitas pelo portal Loterias Online ou em uma unidade lotérica, até as 20h, conforme as informações do material-base.

As informações sobre o concurso devem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com responsabilidade: loteria é entretenimento, e não se deve comprometer dinheiro necessário para outras despesas.