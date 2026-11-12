Cria uma linha diagonal que acompanha o contorno do rosto e destaca os olhos.
Cabelos lisos, ondulados e cacheados precisam de comprimentos e técnicas diferentes.
O comprimento e a direção da franja ajudam a equilibrar as proporções faciais.
A versão mais longa costuma ser mais fácil de deixar crescer e incorporar ao restante do corte.
Uma mudança pequena na parte da frente do cabelo pode alterar a maneira como o corte acompanha o rosto, sem retirar o comprimento dos fios. Depois dos 60, a franja lateral é uma alternativa para quem procura movimento, leveza e um contorno diferente, sem precisar adotar um corte radical.
Por que a franja lateral pode mudar a aparência do rosto depois dos 60?
Imagine mudar apenas a direção de algumas mechas próximas à testa. Em vez de uma linha reta, o cabelo passa a acompanhar o rosto na diagonal, criando uma moldura mais suave.
Esse desenho direciona a atenção para os olhos e as maçãs do rosto. Também permite disfarçar parcialmente a testa, caso essa seja a preferência de quem escolhe o corte.
Qual tipo de franja combina com cada formato de rosto?
O formato do rosto ajuda a orientar o comprimento e a direção das mechas. Entretanto, não funciona como uma regra rígida: a preferência pessoal e o caimento natural também precisam entrar na escolha.
- Rosto redondo: uma franja lateral mais comprida, direcionada para as maçãs do rosto, cria linhas diagonais e pode dar sensação de maior alongamento.
- Rosto quadrado: pontas suavemente desfiadas e uma franja que acompanha as laterais ajudam a quebrar a aparência de linhas muito marcadas.
- Rosto oval: permite experimentar diferentes comprimentos, desde versões leves até franjas laterais mais longas, conforme o efeito desejado.
- Rosto alongado: uma franja com mais presença na região frontal pode equilibrar visualmente o comprimento do rosto. O cabeleireiro pode ajustar a abertura e o volume.
- Rosto em formato de coração: uma franja lateral alongada pode acompanhar as têmporas e criar uma transição suave em direção ao queixo.
Como escolher a franja conforme a textura e a espessura dos fios?
Duas pessoas podem pedir a mesma franja e obter resultados diferentes. Isso acontece porque os fios têm espessuras, densidades e curvaturas próprias, que influenciam o caimento depois do corte.
- Cabelos finos e lisos: franjas laterais leves, sem retirar massa demais, ajudam a preservar a aparência de densidade. Desfiar excessivamente pode deixar as pontas transparentes.
- Cabelos grossos e lisos: uma franja lateral com camadas suaves pode retirar parte do peso e facilitar o movimento. O comprimento precisa considerar a tendência dos fios de voltar à posição natural.
- Cabelos ondulados: versões mais compridas costumam acompanhar melhor o movimento natural. Camadas bem distribuídas evitam que a franja fique desconectada do restante do corte.
- Cabelos cacheados: a franja pode acompanhar a curvatura dos cachos, mas o encolhimento precisa ser considerado. Cortar a seco ou avaliar os fios em sua forma natural ajuda a prever o comprimento final.
- Cabelos grisalhos: o corte deve considerar a espessura e a textura atual dos fios, não apenas a cor. Se estiverem mais ásperos ou frágeis, uma finalização suave ajuda a preservar o movimento.
Quanto tempo leva para manter uma franja lateral bem arrumada?
O trabalho não termina no salão. A franja fica próxima à testa, uma região que pode apresentar oleosidade e alterar rapidamente o aspecto dos fios.
Uma versão lateral longa costuma permitir mais flexibilidade entre os cortes. Conforme cresce, pode ser incorporada às camadas frontais, sem criar uma linha tão evidente.
O que pedir ao cabeleireiro antes de cortar a franja depois dos 60?
Levar fotografias de referências ajuda a explicar o resultado desejado. Entretanto, o profissional precisa observar como os fios se comportam sem escova e qual é a direção natural de crescimento.
Antes de começar, vale conversar sobre a densidade capilar, os redemoinhos próximos à testa, o uso de óculos e a frequência de finalização em casa.
Também é importante explicar quanto tempo você pretende dedicar ao penteado. Uma franja bonita no salão, mas difícil de reproduzir diariamente, pode não ser a melhor escolha.
Contexto importante: A idade, por si só, não determina qual franja deve ser usada. A escolha deve considerar textura, densidade, formato do rosto, saúde dos fios e preferência pessoal. Um cabeleireiro pode adaptar o corte para facilitar a manutenção e preservar o caimento natural.