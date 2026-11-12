Resumo executivo ✂️ Franja lateral

Cria uma linha diagonal que acompanha o contorno do rosto e destaca os olhos. 💇 Textura dos fios

Cabelos lisos, ondulados e cacheados precisam de comprimentos e técnicas diferentes. 🪞 Formato do rosto

O comprimento e a direção da franja ajudam a equilibrar as proporções faciais. ⏱️ Manutenção

A versão mais longa costuma ser mais fácil de deixar crescer e incorporar ao restante do corte.

Uma mudança pequena na parte da frente do cabelo pode alterar a maneira como o corte acompanha o rosto, sem retirar o comprimento dos fios. Depois dos 60, a franja lateral é uma alternativa para quem procura movimento, leveza e um contorno diferente, sem precisar adotar um corte radical.

Por que a franja lateral pode mudar a aparência do rosto depois dos 60?

Imagine mudar apenas a direção de algumas mechas próximas à testa. Em vez de uma linha reta, o cabelo passa a acompanhar o rosto na diagonal, criando uma moldura mais suave.

Esse desenho direciona a atenção para os olhos e as maçãs do rosto. Também permite disfarçar parcialmente a testa, caso essa seja a preferência de quem escolhe o corte.

O comprimento e a direção da franja podem ser adaptados às características de cada rosto. — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual tipo de franja combina com cada formato de rosto?

O formato do rosto ajuda a orientar o comprimento e a direção das mechas. Entretanto, não funciona como uma regra rígida: a preferência pessoal e o caimento natural também precisam entrar na escolha.

Rosto redondo: uma franja lateral mais comprida, direcionada para as maçãs do rosto, cria linhas diagonais e pode dar sensação de maior alongamento.

uma franja lateral mais comprida, direcionada para as maçãs do rosto, cria linhas diagonais e pode dar sensação de maior alongamento. Rosto quadrado: pontas suavemente desfiadas e uma franja que acompanha as laterais ajudam a quebrar a aparência de linhas muito marcadas.

pontas suavemente desfiadas e uma franja que acompanha as laterais ajudam a quebrar a aparência de linhas muito marcadas. Rosto oval: permite experimentar diferentes comprimentos, desde versões leves até franjas laterais mais longas, conforme o efeito desejado.

permite experimentar diferentes comprimentos, desde versões leves até franjas laterais mais longas, conforme o efeito desejado. Rosto alongado: uma franja com mais presença na região frontal pode equilibrar visualmente o comprimento do rosto. O cabeleireiro pode ajustar a abertura e o volume.

uma franja com mais presença na região frontal pode equilibrar visualmente o comprimento do rosto. O cabeleireiro pode ajustar a abertura e o volume. Rosto em formato de coração: uma franja lateral alongada pode acompanhar as têmporas e criar uma transição suave em direção ao queixo.

Como escolher a franja conforme a textura e a espessura dos fios?

Duas pessoas podem pedir a mesma franja e obter resultados diferentes. Isso acontece porque os fios têm espessuras, densidades e curvaturas próprias, que influenciam o caimento depois do corte.

Cabelos finos e lisos: franjas laterais leves, sem retirar massa demais, ajudam a preservar a aparência de densidade. Desfiar excessivamente pode deixar as pontas transparentes.

franjas laterais leves, sem retirar massa demais, ajudam a preservar a aparência de densidade. Desfiar excessivamente pode deixar as pontas transparentes. Cabelos grossos e lisos: uma franja lateral com camadas suaves pode retirar parte do peso e facilitar o movimento. O comprimento precisa considerar a tendência dos fios de voltar à posição natural.

uma franja lateral com camadas suaves pode retirar parte do peso e facilitar o movimento. O comprimento precisa considerar a tendência dos fios de voltar à posição natural. Cabelos ondulados: versões mais compridas costumam acompanhar melhor o movimento natural. Camadas bem distribuídas evitam que a franja fique desconectada do restante do corte.

versões mais compridas costumam acompanhar melhor o movimento natural. Camadas bem distribuídas evitam que a franja fique desconectada do restante do corte. Cabelos cacheados: a franja pode acompanhar a curvatura dos cachos, mas o encolhimento precisa ser considerado. Cortar a seco ou avaliar os fios em sua forma natural ajuda a prever o comprimento final.

a franja pode acompanhar a curvatura dos cachos, mas o encolhimento precisa ser considerado. Cortar a seco ou avaliar os fios em sua forma natural ajuda a prever o comprimento final. Cabelos grisalhos: o corte deve considerar a espessura e a textura atual dos fios, não apenas a cor. Se estiverem mais ásperos ou frágeis, uma finalização suave ajuda a preservar o movimento.

Franjas laterais mais longas podem ser incorporadas às camadas frontais conforme os fios crescem. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quanto tempo leva para manter uma franja lateral bem arrumada?

O trabalho não termina no salão. A franja fica próxima à testa, uma região que pode apresentar oleosidade e alterar rapidamente o aspecto dos fios.

Uma versão lateral longa costuma permitir mais flexibilidade entre os cortes. Conforme cresce, pode ser incorporada às camadas frontais, sem criar uma linha tão evidente.

O que pedir ao cabeleireiro antes de cortar a franja depois dos 60?

Levar fotografias de referências ajuda a explicar o resultado desejado. Entretanto, o profissional precisa observar como os fios se comportam sem escova e qual é a direção natural de crescimento.

Antes de começar, vale conversar sobre a densidade capilar, os redemoinhos próximos à testa, o uso de óculos e a frequência de finalização em casa.

Também é importante explicar quanto tempo você pretende dedicar ao penteado. Uma franja bonita no salão, mas difícil de reproduzir diariamente, pode não ser a melhor escolha.