Lavar e secar a própria roupa: como funcionam as lojas da La Ville Express

Em uma lavanderia de autoatendimento, quem lava e seca as roupas é o próprio cliente. Ele leva as peças, usa as máquinas da loja e cuida de todo o processo, sem deixar nada com uma equipe. É esse o formato adotado pela La Ville Express , rede de franquias nascida em Joinville, em Santa Catarina.

A marca soma mais de 100 contratos de franquia, entre lojas abertas e em implantação, e tem como meta chegar a 150 unidades funcionando até dezembro de 2027.

Autonomia para o cliente

Antes, a empresa funcionava no modelo tradicional: o consumidor entregava as roupas e uma equipe cuidava da lavagem. A mudança para o autosserviço veio com a nova gestão, e a primeira loja nesse formato foi aberta no Shopping Cidade das Flores, em Joinville. O endereço ainda aparece na lista de unidades da rede.

“O autoatendimento abriu uma nova possibilidade para o negócio. Passamos a oferecer ao consumidor autonomia para lavar e secar as roupas e começamos a organizar um formato que pudesse ser reproduzido em outros endereços”, explica Maiko Steffens, CEO da La Ville Express.

O que tem nas lojas

Como o próprio cliente participa da lavagem e da secagem, o ambiente ganhou importância. A rede divulga ambientes com espaço infantil, Wi-Fi, mesas com tomadas e áreas climatizadas, de acordo com a estrutura de cada unidade.

As lojas estão em várias regiões. Além de Joinville, o site da marca relaciona unidades em cidades como Belém, Manaus, Cuiabá, Caruaru, Osasco e Porto Velho.

Nem todas as unidades contratadas já atendem o público. Segundo a empresa, a assinatura do contrato vem antes da preparação do ponto e da abertura da loja. Por isso, a meta de 150 unidades funcionando até o fim de 2027 inclui tanto inaugurar os projetos já contratados quanto seguir com a venda de novas franquias.

O formato se espalhou pelo país nos últimos anos. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Lavanderia (Anel), o Brasil tinha cerca de 1,5 mil lavanderias de autoatendimento em 2022 e chegou a 8 mil em 2026, somando lojas abertas ao público e estruturas compartilhadas em condomínios.

Do sustento da família à rede

Por trás das lojas há uma história familiar. Em 2001, dona Solange começou a lavar roupas em Joinville para sustentar as filhas após a morte do marido. A filha Jordana entrou no negócio depois, e Maiko, marido dela, deixou o emprego em uma multinacional para assumir a gestão.

“A La Ville começou como uma necessidade de sustento. Quando assumi a gestão, encontrei um negócio construído durante anos pela dedicação da dona Solange e da Jordana. Meu trabalho foi organizar os próximos passos para que essa história pudesse continuar crescendo”, diz Steffens.

Para levar o formato a outros endereços, a empresa contou com a incubadora de franquias Enigma e recebeu investimento da F7 Vesting. Os planos incluem investir em tecnologia e avaliar novos serviços ligados às lavanderias, ainda sem valores ou cronograma divulgados.

“Queremos ampliar a rede sem perder o cuidado com o serviço que deu origem à empresa. Preservar a história da dona Solange significa transformar esse cuidado em rotina, tanto nas unidades que já funcionam quanto nas próximas inaugurações”, afirma o CEO.

Na prática, a lavanderia de autoatendimento funciona assim: o cliente usa as máquinas da unidade para lavar e secar as próprias roupas, com autonomia, em um ambiente que pode contar com Wi-Fi, mesas com tomadas e espaço para as crianças, conforme a loja.