Resumo O que é: Resposta fisiológica contínua do sistema cardiovascular para suprir a maior demanda de oxigênio dos músculos ativos durante o treino.

Pode indicar: Adaptação saudável do sistema circulatório ao esforço ou, quando acompanhada de dor ou tontura, sinais de sobrecarga, arritmia ou isquemia miocárdica.

Quando buscar ajuda: Na presença de dor ou aperto no peito, falta de ar desproporcional ao treino, palpitações irregulares ou sensação de desmaio durante ou após o exercício.

O aumento da frequência cardíaca durante a prática de treinos físicos é uma reação biológica esperada do organismo. Quando iniciamos uma corrida, pedalada ou musculação, os músculos esqueléticos passam a consumir um volume muito maior de oxigênio e nutrientes, exigindo um trabalho reforçado do sistema circulatório.

Como o músculo cardíaco ajusta a circulação e a frequência cardíaca durante o esforço físico?

Para atender às necessidades dos tecidos ativos, o sistema nervoso simpático libera hormônios como a adrenalina e a noradrenalina. Esses transmissores sinalizam ao nó sinoatrial, o marcapasso natural do coração, a necessidade de acelerar os batimentos a fim de otimizar a distribuição sanguínea.

Ao mesmo tempo, ocorre um aumento expressivo no volume sistólico, que é a quantidade de sangue bombeada pelo ventrículo esquerdo a cada contração. A multiplicação da frequência cardíaca pelo volume de sangue ejetado resulta no débito cardíaco, indicador que pode passar de 5 litros por minuto em repouso para até 20 a 35 litros por minuto em atletas durante o esforço máximo.

O monitoramento dos batimentos ajuda a acompanhar a intensidade do esforço durante a caminhada e a corrida. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais alterações na respiração e na pressão arterial acompanham o débito cardíaco acelerado?

A elevação da demanda metabólica não modifica apenas o ritmo dos batimentos cardíacos. O corpo aciona um conjunto de ajustes integrados no sistema respiratório e na dinâmica dos vasos sanguíneos periféricos para manter a oxigenação adequada.

Durante a prática de exercícios dinâmicos e aeróbicos, é esperado observar um padrão de respostas fisiológicas normais do organismo:

Elevação da pressão arterial sistólica: a força máxima que o coração exerce ao contrair sobe gradualmente proporcionalmente à intensidade do treino.

a força máxima que o coração exerce ao contrair sobe gradualmente proporcionalmente à intensidade do treino. Estabilidade da pressão arterial diastólica: a pressão registrada nos momentos de relaxamento vascular tende a se manter estável ou sofrer pequenas oscilações.

a pressão registrada nos momentos de relaxamento vascular tende a se manter estável ou sofrer pequenas oscilações. Aumento da frequência respiratória: a respiração torna-se mais rápida e profunda para realizar a troca gasosa pulmonar e expelir o dióxido de carbono.

a respiração torna-se mais rápida e profunda para realizar a troca gasosa pulmonar e expelir o dióxido de carbono. Vasodilatação muscular: os vasos sanguíneos dos músculos envolvidos no treino se dilatam para facilitar o fluxo de nutrientes e oxigênio.

os vasos sanguíneos dos músculos envolvidos no treino se dilatam para facilitar o fluxo de nutrientes e oxigênio. Sudorese e controle térmico: o fluxo sanguíneo cutâneo aumenta e a transpiração é ativada para dissipar o calor gerado pelo trabalho muscular.

O que dizem os consensos da American Heart Association sobre o comportamento saudável do coração no treino?

De acordo com as diretrizes da American Heart Association (AHA), a resposta cardiovascular ao treino varia de acordo com a idade, o nível de condicionamento físico e o uso de medicamentos contínuos. A instituição recomenda o acompanhamento das zonas de intensidade baseadas na frequência cardíaca máxima esperada.

A American Heart Association estabelece que, para adultos saudáveis, o treino de intensidade moderada deve manter os batimentos entre 50% e 70% da frequência máxima estimada. Em treinos mais intensos, essa margem pode alcançar de 70% a 85%, desde que a pessoa não apresente sintomas como tontura ou dor opressiva no tórax.

Saiba mais sobre a resposta cardíaca ao exercício 📊 DADO CIENTÍFICO 50% a 85% Faixa ideal de frequência cardíaca no esforço Margem recomendada pela AHA para manter o treino eficiente sem ultrapassar a capacidade cardiovascular com segurança. 🩺 EXAME DIAGNÓSTICO Teste ergométrico de esforço Exame preventivo que avalia a resposta eletrocardiográfica e a pressão arterial durante cargas crescentes de exercício. ⚠️ QUANDO PROCURAR AJUDA Dor no peito ou síncope no treino Sinais de alarme imediato que exigem a interrupção do exercício e investigação médica detalhada.

O que pode estar por trás de palpitações, tontura ou cansaço desproporcional no exercício?

Nem todas as respostas do organismo ao treino refletem apenas adaptação benéfica. Quando a frequência cardíaca sobe além do esperado para a carga de treino ou surgem sintomas atípicos, é necessário investigar causas subjacentes.

As condições mais comuns que alteram a resposta do coração ao esforço incluem:

Descondicionamento físico ou sedentarismo: o coração de quem não treina regularmente precisa bater mais rápido para entregar a mesma quantidade de sangue que o coração de um atleta.

o coração de quem não treina regularmente precisa bater mais rápido para entregar a mesma quantidade de sangue que o coração de um atleta. Desidratação e desequilíbrio eletrolítico: a redução do volume de plasma sanguíneo faz a frequência cardíaca subir para manter a pressão arterial.

a redução do volume de plasma sanguíneo faz a frequência cardíaca subir para manter a pressão arterial. Arritmias cardíacas induzidas por esforço: alterações no ritmo elétrico cardíaco, como extrassístoles ou taquicardias supraventriculares, causam sensação de batedeira no peito.

alterações no ritmo elétrico cardíaco, como extrassístoles ou taquicardias supraventriculares, causam sensação de batedeira no peito. Isquemia miocárdica ou doença arterial coronariana: o estreitamento das artérias impede o fluxo sanguíneo adequado ao músculo cardíaco durante momentos de alta demanda.

Após a redução do esforço, o organismo inicia a recuperação gradual da frequência cardíaca e da respiração. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a dor no peito ou a falta de ar ao treinar exigem avaliação com cardiologista?

Pessoas que estão iniciando uma rotina de treinos pesados acima dos 40 anos, ou que possuem histórico de hipertensão, diabetes ou colesterol alto, devem realizar um teste ergométrico ou ecocardiograma de estresse antes de intensificar a rotina física.

No entanto, certas manifestações são consideradas sinais de urgência médica e requerem atendimento imediato ou contato direto com o SAMU (192). Interrompa o treino na hora se você ou alguém próximo apresentar:

Dor ou aperto no peito: desconforto retroesternal opressivo que pode se irradiar para o braço esquerdo, mandíbula, pescoço ou costas.

desconforto retroesternal opressivo que pode se irradiar para o braço esquerdo, mandíbula, pescoço ou costas. Falta de ar extrema e desproporcional: dispneia intensa que impede a fala ou que surge com esforços mínimos.

dispneia intensa que impede a fala ou que surge com esforços mínimos. Tontura, visão turva ou pré-síncope: sensação iminente de desmaio ou perda de equilíbrio durante o exercício.

sensação iminente de desmaio ou perda de equilíbrio durante o exercício. Desmaio (síncope): perda temporária da consciência provocada pela diminuição súbita do fluxo sanguíneo cerebral.

perda temporária da consciência provocada pela diminuição súbita do fluxo sanguíneo cerebral. Palpitações irregulares duradouras: sensação de batedeira, falhas no ritmo cardíaco ou aceleração que não desacelera após o repouso.

Ao agendar uma consulta com um cardiologista ou médico do esporte, descreva a frequência dos episódios, a intensidade em que os sintomas surgem e a velocidade com que seus batimentos voltam ao ritmo normal após o descanso.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.