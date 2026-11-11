UAI Resumo do concurso SUPER SETE 921 O Super Sete 921 foi sorteado nesta quarta-feira, 11/11, com prêmio estimado de R$ 300 mil. Os dígitos e o rateio aguardam confirmação. 1 Dígitos sorteados: 1 – 1 – 9 – 7 – 2 – 6 – 0 .

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo.

3 Rateio a confirmar: quantidade de ganhadores e valores por faixa aguardam divulgação oficial.

O Super Sete 921 foi sorteado nesta quarta-feira, 11/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 300 mil acumulados.

Dígitos sorteados do Super Sete 921

1 – 1 – 9 – 7 – 2 – 6 – 0

Resultado do Super Sete de hoje: veja números e rateio do concurso 921 (quarta, 11/11)

Sorteio realizado em 11/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

O Super Sete 921 acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Rateio por faixa

7 acertos: a confirmar

6 acertos: a confirmar

5 acertos: a confirmar

4 acertos: a confirmar

3 acertos: a confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apuração oficial. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Próximo concurso do Super Sete

O próximo sorteio é o Super Sete 922, sábado, 14/11. Apostas em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica.

Histórico recente do Super Sete

920 (seg 09/11): C1:5 — C2:8 — C3:1 — C4:3 — C5:8 — C6:2 — C7:0 — acumulou; 2 × 6ac R$ 9.030,02

919 (sex 06/11): C1:3 — C2:1 — C3:9 — C4:5 — C5:4 — C6:2 — C7:2 — acumulou; 2 × 6ac R$ 8.140,81

918 (qua 04/11): C1:0 — C2:5 — C3:0 — C4:6 — C5:1 — C6:4 — C7:1 — acumulou

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.