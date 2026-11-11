UAI Resumo do concurso DUPLA SENA 3031 A Dupla Sena 3031 foi sorteada nesta quarta-feira, 11/11, com prêmio estimado de R$ 12,2 milhões no primeiro sorteio. O rateio está pendente. 1 1º sorteio: 1º sorteio: 13 – 18 – 27 – 16 – 28 – 21 2º sorteio: 03 – 32 – 11 – 18 – 37 – 16 .

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo.

3 Rateio a confirmar: premiações dos dois sorteios aguardam divulgação oficial da Caixa.

A Dupla Sena 3031 foi sorteada nesta quarta-feira, 11/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado do 1º sorteio era de R$ 12,2 milhões acumulados.

Dezenas sorteadas da Dupla Sena 3031

1º sorteio: 13 – 18 – 27 – 16 – 28 – 21

2º sorteio: 03 – 32 – 11 – 18 – 37 – 16

Resultado da Dupla Sena de hoje: veja números e rateio do concurso 3031 (quarta, 11/11)

Sorteio realizado em 11/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena 3031 acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Rateio por faixa

1º sorteio

6 acertos: a confirmar

5 acertos: a confirmar

4 acertos: a confirmar

3 acertos: a confirmar

2º sorteio

6 acertos: a confirmar

5 acertos: a confirmar

4 acertos: a confirmar

3 acertos: a confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apuração oficial. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Próximo concurso da Dupla Sena

O próximo sorteio é a Dupla Sena 3032, sábado, 14/11. Apostas em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica.

Histórico recente da Dupla Sena

3030 (seg 09/11): 1º 07-08-18-24-31-37 / 2º 15-16-17-21-29-30 — ambos acumularam

3029 (sex 06/11): 1º 10-19-20-33-35-46 (acumulou) / 2º 10-12-22-25-38-41 — 1 ganhador online R$ 121.252,46

3028 (qua 04/11): 1º 03-11-17-22-29-39 / 2º 08-16-31-35-44-47 — ambos acumularam

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.