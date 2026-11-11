UAI Resumo do concurso LOTOMANIA 2998 A Lotomania 2998 foi sorteada nesta quarta-feira, 11/11, com prêmio estimado de R$ 4,8 milhões. O rateio ainda será divulgado. 1 Dezenas sorteadas: 78 – 01 – 81 – 25 – 50 – 54 – 85 – 40 – 44 – 08 – 28 – 52 – 26 – 49 -72 – 34 – 18 -80 – 94 – 82

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo.

3 Rateio a confirmar: quantidade de ganhadores e valores das faixas aguardam confirmação da Caixa.

A Lotomania 2998 foi sorteada nesta quarta-feira, 11/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 4,8 milhões acumulados.

Dezenas sorteadas da Lotomania 2998

78 – 01 – 81 – 25 – 50 – 54 – 85 – 40 – 44 – 08 – 28 – 52 – 26 – 49 -72 – 34 – 18 -80 – 94 – 82

Resultado da Lotomania de hoje: veja números e rateio do concurso 2998 (quarta, 11/11)

Sorteio realizado em 11/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

A Lotomania 2998 acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Rateio por faixa

20 acertos: a confirmar

19 acertos: a confirmar

18 acertos: a confirmar

17 acertos: a confirmar

16 acertos: a confirmar

15 acertos: a confirmar

0 acertos: a confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apuração oficial. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo sorteio é a Lotomania 2999, sábado, 14/11. Apostas em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica.

Histórico recente da Lotomania

2997 (seg 09/11): 03 — 09 — 10 — 11 — 13 — 17 — 21 — 30 — 34 — 35 — 39 — 45 — 70 — 73 — 76 — 78 — 79 — 81 — 82 — 98 — acumulou; 2 × 19ac R$ 127.895,47

2996 (sex 06/11): 11 — 13 — 16 — 25 — 29 — 34 — 35 — 36 — 39 — 40 — 49 — 63 — 66 — 76 — 77 — 83 — 90 — 92 — 93 — 95 — acumulou; 3 × 19ac R$ 77.782,85

2995 (qua 04/11): 04 — 12 — 19 — 20 — 23 — 26 — 31 — 33 — 40 — 49 — 51 — 58 — 61 — 66 — 68 — 74 — 75 — 83 — 85 — 92 — acumulou; 1 × 19ac R$ 241.537,15

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.