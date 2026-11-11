UAI Resumo do concurso DIA DE SORTE 1345 O Dia de Sorte 1345 foi sorteado nesta quarta-feira, 11/11, com prêmio estimado de R$ 100 mil. Os dados oficiais ainda estão pendentes. 1 Dezenas sorteadas: [06 – 20 – 22 – 13 – 10 – 17 – 29 / Mês da Sorte: Janeiro : .

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo.

3 Rateio a confirmar: ganhadores e valores por faixa aguardam divulgação oficial da Caixa.

O Dia de Sorte 1345 foi sorteado nesta quarta-feira, 11/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 100 mil.

Dezenas sorteadas do Dia de Sorte 1345

06 – 20 – 22 – 13 – 10 – 17 – 29 / Mês da Sorte: Janeiro

Resultado do Dia de Sorte de hoje: veja números e rateio do concurso 1345 (quarta, 11/11)

Sorteio realizado em 11/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

O Dia de Sorte 1345 acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Rateio por faixa

7 acertos + Mês da Sorte: a confirmar

6 acertos: a confirmar

5 acertos: a confirmar

4 acertos: a confirmar

Mês da Sorte: a confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apuração oficial. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo sorteio é o Dia de Sorte 1346, quinta-feira, 12/11. Apostas em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica.

Histórico recente do Dia de Sorte

1344 (ter 10/11): 01 — 04 — 08 — 12 — 23 — 25 — 26 / Mês Março — 3 ganhadores online R$ 1.474.261,91 cada

1343 (seg 09/11): 02 — 07 — 10 — 18 — 19 — 20 — 25 / Mês Outubro — acumulou; 104 × 6ac R$ 2.197,49

1342 (dom 08/11): 06 — 07 — 15 — 17 — 21 — 22 — 28 / Mês Janeiro — acumulou; 88 × 6ac R$ 2.398,88

1341 (sex 06/11): 05 — 14 — 17 — 20 — 22 — 25 — 29 / Mês Maio — acumulou; 110 × 6ac R$ 2.043,43

1340 (qui 05/11): 04 — 06 — 07 — 08 — 12 — 21 — 31 / Mês Dezembro — acumulou; 60 × 6ac R$ 2.755,02

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.