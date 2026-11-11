UAI Resumo do concurso +MILIONÁRIA 406 A +Milionária 406 foi sorteada nesta quarta-feira, 11/11, com prêmio estimado de R$ 113 milhões. Dezenas, trevos e rateio aguardam confirmação. 1 Dezenas sorteadas: 26 – 14 – 06 – 36 – 42 – 03 / Trevos: 5 E 3 .

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo.

3 Rateio a confirmar: ganhadores e valores das faixas aguardam divulgação oficial da Caixa.

A +Milionária 406 foi sorteada nesta quarta-feira, 11/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 113 milhões — o maior prêmio acumulado entre todas as loterias da semana.

Dezenas e trevos sorteados da +Milionária 406

26 – 14 – 06 – 36 – 42 – 03 / Trevos: 5 E 3

Resultado da +Milionária de hoje: veja números e rateio do concurso 406 (quarta, 11/11)

Sorteio realizado em 11/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

Alguém ganhou os R$ 113 milhões?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Rateio por faixa

6 acertos + 2 trevos: a confirmar

6 acertos + 1 trevo: a confirmar

6 acertos sem trevo: a confirmar

5 acertos + 2 trevos: a confirmar

5 acertos + 1 trevo: a confirmar

4 acertos + 2 trevos: a confirmar

4 acertos + 1 trevo: a confirmar

3 acertos + 2 trevos: a confirmar

2 acertos + 2 trevos: a confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apuração oficial. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Próximo concurso da +Milionária

O próximo sorteio é a +Milionária 407, sábado, 14/11. Apostas em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica.

Histórico recente da +Milionária

405 (sex 06/11): 01 — 15 — 21 — 32 — 34 — 41 / Trevos 3 e 4 — acumulou

404 (qua 04/11): 07 — 15 — 29 — 30 — 33 — 39 / Trevos 1 e 3 — acumulou

403 (qui 30/10): 16 — 20 — 21 — 29 — 41 — 50 / Trevos 1 e 6 — acumulou

402 (qua 29/10): 06 — 07 — 13 — 35 — 36 — 43 / Trevos 3 e 5 — acumulou

401 (sex 24/10): 12 — 14 — 20 — 26 — 30 — 44 / Trevos 1 e 4 — acumulou

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.