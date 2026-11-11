UAI Resumo do concurso LOTOFÁCIL 3827 A Lotofácil 3827 foi sorteada nesta quarta-feira, 11/11, com prêmio estimado de R$ 2 milhões. O rateio oficial ainda está pendente. 1 Dezenas sorteadas: 10 – 11 – 23 -06 – 02 – 20 – 13 – 21 – 16 – 18 – 05 – 01 – 04 – 15 – 22 .

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo.

3 Rateio a confirmar: premiação das faixas de 11 a 15 acertos aguarda divulgação da Caixa.

A Lotofácil 3827 foi sorteada nesta quarta-feira, 11/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 2 milhões.

Dezenas sorteadas da Lotofácil 3827

10 – 11 – 23 -06 – 02 – 20 – 13 – 21 – 16 – 18 – 05 – 01 – 04 – 15 – 22

Resultado da Lotofácil de hoje: veja números e rateio do concurso 3827 (quarta, 11/11)

Sorteio realizado em 11/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil 3827 acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Rateio por faixa

15 acertos: a confirmar

14 acertos: a confirmar

13 acertos: a confirmar

12 acertos: a confirmar

11 acertos: a confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apuração oficial. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é a Lotofácil 3828, quinta-feira, 12/11. Apostas em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica.

Histórico recente da Lotofácil

3826 (ter 10/11): 01 — 02 — 03 — 05 — 08 — 09 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 22 — 24 — 25 — 3 ganhadores: canal eletrônico, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP R$ 408.185,03 cada

3825 (seg 09/11): 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23 — 1 ganhador Francisco Beltrão/PR R$ 1.622.768,40

3824 (dom 08/11): 01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25 — 2 ganhadores R$ 800.258,57 cada

3823 (sex 06/11): 03 — 06 — 07 — 08 — 10 — 11 — 15 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 2 ganhadores R$ 976.316,42 cada

3822 (qui 05/11): 01 — 02 — 06 — 07 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 17 — 18 — 20 — 21 — 24 — 25 — 3 ganhadores R$ 1.433.853,15 cada

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder. agência da Caixa. Acima desse valor, exclusivamente em agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Acima de R$ 10 mil, pagamento em até dois dias úteis. Prazo de 90 dias — depois vai para o FIES.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.